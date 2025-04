Google kondigt livestream aan voor onthulling Pixel 7 en Pixel Watch

Google maakt bekend dat het de nieuwe Pixel 7 en de Pixel Watch op 6 oktober zal onthullen tijdens een livestream. Tijdens de presentatie zal Google de releasedatum, prijs en specificaties bekendmaken van de apparaten.

De aankondiging vindt plaats in New York, maar zal live worden uitgezonden via het YouTube-kanaal van Google. De presentatie begint om 16.00 uur Nederlandse tijd. Tijdens de presentatie gaat Google de Pixel 7, de Pixel 7 pro en de Pixel Watch laten zien. Ook meldt Google dat er nieuwe producten aan de Nest-lijn worden toegevoegd.

Tijdens de I/O-ontwikkelaarsconferentie van Google in mei, kondigde de techgigant de nieuwe smartphones en het smarthorloge officieel aan. Daar werd ook bekend dat de apparaten nog deze herfst moeten verschijnen. De smartphones krijgen Android 13 en maken gebruik van de tweede generatie Tensor-soc van Google.