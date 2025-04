Nieuwe beelden tonen werkende Google Pixel 7 Pro

Er is een unboxvideo op Facebook verschenen waarin een werkende Google Pixel 7 Pro-smartphone te zien is. Bij het opstarten wordt een Google-logo getoond, waarna een startscherm verschijnt. De video bevat geen details over de specificaties van het toestel.

Facebook-gebruiker Gadgetfull BD toont een productdoos met daarin een zwarte Google Pixel 7 Pro-telefoon die ook nog in de originele beschermingsfolie lijkt te zitten. Na het verwijderen van die folie zet de gebruiker de telefoon aan en verschijnt het Google-logo met daaropvolgend een startscherm. Dat kan erop wijzen dat het om een officieel exemplaar van de Pixel 7 Pro gaat. De Facebook-gebruiker geeft geen verdere details mee.

Het is niet de eerste keer dat er beelden en geruchten over de Pixel 7 op het internet opduiken. Kort na de aankondiging van de Pixel 7 door Google stelde 9to5Google dat de 7 en 7 Pro dezelfde oleddisplays als de Pixel 6-serie meekrijgen. De Pixel 6 heeft een 1080p-scherm met een refreshrate van 90Hz. De Pixel 6 Pro heeft een 1440p-scherm met een refreshrate van 120Hz. Eind augustus toonde YouTube-kanaal Unbox Therapy al enkele preproductiesamples van de Pixel 7 en Pixel 7 Pro. Uit die video bleek dat de Pixel 7 iets kleiner is dan de Pixel 6. De Pixel 7 Pro zou nagenoeg even groot zijn als de 6 Pro.

Google kondigde de Pixel 7-smartphones in mei van dit jaar aan tijdens zijn I/O-ontwikkelaarsconferentie. De Pixel 7 lijkt wat vormgeving betreft op de Pixel 6-smartphones en heeft net als die toestellen ook een glazen achterkant en een ‘camerastrook’. De Pixel 7 krijgt twee camera’s aan de achterkant mee, terwijl de 7 Pro drie camera’s op de achterkant meekrijgt. Zowel de 7 als de 7 Pro krijgen volgens Google een tweede generatie Tensor-soc mee. Wanneer de Pixel 7-smartphones in de winkels zullen liggen, is nog niet bekend.