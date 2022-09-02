Chrome OS kan toetsaanslagen omzetten in controls voor touchscreengames

Google geeft Chrome OS 105 een functie om toetsaanslagen te gebruiken voor controls in games die zijn gemaakt voor touchscreens. Dat moet het spelen van die games makkelijker maken. Dat werkt met een overlay in de game.

De functie is in alfa en werkt in die fase op een beperkt aantal games, zegt Google. Het is vooral bedoeld voor Android-games. Die werken al enkele jaren op Chrome OS, maar zijn veelal niet gemaakt om te functioneren met een toetsenbord en touchpad, de manieren van input op veel Chrome OS-apparaten. De overlay moet dat oplossen.

Die overlay komt in beeld in de game en toont welke toetsen zullen zorgen voor bepaalde acties. Vervolgens zet de software de toetsaanslagen om in acties die de game als touchscreen-input ziet. Door deze methode hoeven ontwikkelaars van games hun code niet aan te passen om het te laten werken op Chrome OS.

Gebruikers kunnen zelf toetsen aanwijzen om acties uit te voeren. Daarbij gaat het vooral om het simuleren van vegen over het touchscreen, zo zegt Google. De functie zit in Chrome OS 105. Het is de bedoeling de functie later uit te breiden naar meer games en meer soorten controls.

Overlay in ChromeOS 105 met gamecontrols
Overlay in ChromeOS 105 met gamecontrols

Door Arnoud Wokke

Redacteur Tweakers

Feedback • 02-09-2022 17:57 4

02-09-2022 • 17:57

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Reacties (4)

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EmmanuelG 2 september 2022 20:17
Leuk, alleen jammer dat ChromeOS Flex geen playstore heeft, want dan kan ik het zelf ook proberen.
Ben echt benieuwd of een spel zoals Minecraft anders of hetzelfde aanvoelt als op Windows.
dakathefox
@EmmanuelG2 september 2022 21:42
Bij een instap Chromebook zal het een beetje hakkelen zijn vermoed ik. Bij een middenklasser ervaar je geen problemen en zal het gewoon goed werken.

Maar, ook zonder PlayStore kun je Minecraft installeren. Dan moet je eerst Linux activeren en vervolgens de Ubuntu versie installeren. Dan ben je er volgens mij ook gewoon. Minecraft komt dan gewoon tussen al je andere apps te staan.
pbk @EmmanuelG3 september 2022 09:13
Op zich is er al een Minecraft versie voor Chromebooks: Minecraft Education. Om die te spelen heb je wel een educatieve Microsoft account nodig. Voor deze versie is geen overlay nodig, want die kan ook gewoon met toetsenbord en muis worden gespeeld.
Ik heb een niet al te snelle Chromebook en daarop is het net te doen, maar het gaat wel traag in vergelijking met mijn instap Xiaomi telefoon waarop het gewoon soepel draait.
Klabotn 4 september 2022 11:59
Dit zet de klikfarms werkeloos

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