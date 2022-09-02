Chrome OS kan toetsaanslagen omzetten in controls voor touchscreengames

Google geeft Chrome OS 105 een functie om toetsaanslagen te gebruiken voor controls in games die zijn gemaakt voor touchscreens. Dat moet het spelen van die games makkelijker maken. Dat werkt met een overlay in de game.

De functie is in alfa en werkt in die fase op een beperkt aantal games, zegt Google. Het is vooral bedoeld voor Android-games. Die werken al enkele jaren op Chrome OS, maar zijn veelal niet gemaakt om te functioneren met een toetsenbord en touchpad, de manieren van input op veel Chrome OS-apparaten. De overlay moet dat oplossen.

Die overlay komt in beeld in de game en toont welke toetsen zullen zorgen voor bepaalde acties. Vervolgens zet de software de toetsaanslagen om in acties die de game als touchscreen-input ziet. Door deze methode hoeven ontwikkelaars van games hun code niet aan te passen om het te laten werken op Chrome OS.

Gebruikers kunnen zelf toetsen aanwijzen om acties uit te voeren. Daarbij gaat het vooral om het simuleren van vegen over het touchscreen, zo zegt Google. De functie zit in Chrome OS 105. Het is de bedoeling de functie later uit te breiden naar meer games en meer soorten controls.