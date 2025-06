Google brengt KataOS voor iot-apparaten uit op basis van Rust en met seL4-kernel

Google heeft een nieuw besturingssysteem voor embedded iot-apparaten uitgebracht. KataOS draait volledig op Rust en is op de seL4-microkernel gebouwd. Het OS is gemaakt voor apparaten die zelf machinelearningtoepassingen kunnen draaien.

Google schrijft in een blogpost dat het KataOS specifiek heeft gebouwd voor slimme apparaten die veel gebruikersdata verwerken en op het apparaat zelf aan machinelearning doen, met nadruk op apparaten op een RISC-V-architectuur. Volgens het bedrijf moeten die apparaten extra veilig zijn, maar is de huidige hardware dat niet. Ook toevoegingen zoals die van een asic zouden niet voldoen aan veel veiligheidseisen, zegt Google. Het bedrijf heeft daarom gekozen voor de seL4-microkernel, die specifiek voor veiligheidsdoelen is gemaakt. Ook is het besturingssysteem 'nagenoeg volledig' in Rust geschreven. Dat voorkomt volgens Google veel veelvoorkomende bugs zoals buffer overflows.

Verschillende onderdelen van KataOS staan inmiddels op GitHub. Dat zijn de core-onderdelen van het OS, Rust-frameworks, een alternatieve rootserver en kernelaanpassingen voor seL4.

KataOS kan volgens Google thirdpartyapplicaties dynamisch laden. Deze draaien buiten het gebruikte framework voor seL4 om. Google heeft naast het besturingssysteem ook een implementatie uitgebracht voor secure-hardwareplatformen. Dat is gebaseerd op het opensourceplatform Open Titan.