Interpol arresteert tientallen verdachten van 'Nigeriaanse prinsen'-fraude

Interpol heeft tientallen cybercrimeverdachten gearresteerd in verschillende landen. Met name in Afrika werden deelnemers van de beruchte Black Axe-groep opgepakt. Die worden ervan verdacht wereldwijd online fraude te hebben gepleegd door zich voor te doen als 'Nigeriaanse prins'.

De grote actie heette Operation Jackal en vond eerder deze maand plaats, schrijft Interpol. De internationale politiesamenwerking pakte 75 personen op in veertien landen, waaronder meerdere landen in West-Afrika en Zuid-Afrika, Ierland en Italië. Ook nam de politie 1,2 miljoen euro in beslag van bankrekeningen en werden 49 panden doorzocht. Bij die huiszoekingen werden onder meer 12.000 simkaarten in beslag genomen.

De actie richtte zich op een georganiseerde cybercrimebende die bekend stond als Black Axe. Die hielden zich jarenlang bezig met romance fraud. De daders deden zich voor als mannen of vrouwen die zochten naar een relatie, maar ook als de zogenaamde Nigeriaanse prinsen die op zoek waren naar een voorschot om daarna een groot fortuin te kunnen delen. De groep zou gebruikmaken van sociale media en datingsites om slachtoffers te vinden en jarenlang slachtoffers hebben weten te manipuleren om zo miljoenen euro's binnen te halen.

De verdachten zouden volgens Interpol 'luxe levens leiden' en hun geld hebben witgewassen op allerlei manieren. Ook zou het geld zijn gebruikt om drugsoperaties te financieren. De actie is een van de eerste waarbij Interpol zijn anti-money laundering rapid response protocol mechanism of ARRP-bevoegdheden inzette. Dat is een juridisch samenwerkingsverband waarbij politiediensten makkelijker beslag kunnen leggen op witgewassen geld en middelen.