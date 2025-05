Google geeft Android ondersteuning voor RISC-V-processors

Google gaat zijn mobiele besturingssysteem ondersteuning geven voor RISC-V-processors. Sinds eind september is er al code in Android voor de isa en in de komende maanden komen er diverse belangrijke elementen bij.

Google wil dat RISC-V een 'tier 1 platform' wordt binnen Android, blijkt uit de keynote van het bedrijf op de RISC-V-summit vorige maand. Binnen de kernel zijn al sinds eind september patches gedaan. Het gaat alleen om 64bit-builds, omdat diverse functies binnen Android 64bit nodig hebben en omdat apparaten tegenwoordig langer meegaan.

Ondersteuning voor RISC-V binnen de Android-runtime komt voor eind maart en dat betekent dat dan alle Java-apps op RISC-V-hardware kunnen draaien. Ook een emulator komt binnenkort beschikbaar. Dan moeten er nog wel optimalisaties komen om Android goed te laten draaien op de instruction set architecture, isa.

Android draait nu vooral op Arm-processors, hoewel er ook ondersteuning is voor X86. Die ondersteuning is niet volledig. RISC-V is een alternatieve opensource-isa. De RISC-V-summit was medio december, maar de keynotes zijn pas onlangs online gezet. Google wil vermoedelijk graag de processorarchitectuur ondersteunen, omdat Arm in de afgelopen jaren geen stabiele partner is geweest, zegt Ars Technica. Zo wilde Softbank Arm verkopen aan Nvidia, maar dat ging niet door. Nu moet het bedrijf naar de beurs, maar dat is ook nog niet gebeurd.