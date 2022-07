Chrome OS voor Nederlands onderwijs kan pas in augustus 2023 AVG-zorgen wegnemen

De aangepaste versies van Chrome OS en de Chrome-browser voor het Nederlandse onderwijs komen in augustus 2023. Eerder werd gezegd dat deze aangepaste versies in het huidige schooljaar zouden komen. Google past de onderwijsversies aan vanwege AVG-zorgen.

Google heeft volgens onderwijsministers Robbert Dijkgraaf en Dennis Wiersma gezegd in augustus 2023 een nieuwe versie van Chrome OS en Chrome klaar te willen hebben die in lijn is met de afspraken die Google in 2021 heeft gemaakt over Google Workspace. Die afspraken zijn gemaakt omdat de Autoriteit Persoonsgegevens twijfelde of het onderwijsgebruik van Google Workspace, Chrome OS en Chrome voldeed aan de AVG.

Onderwijsinstellingen kregen vanwege die twijfels in juni 2021 het advies om te stoppen met de Google-diensten. De zorgen draaiden om de verwerking van persoonsgegevens, de doeleinden waarvoor de verwerking plaatsvond en de grondslag. Google gaf toen aan te verwachten de tekortkomingen voor de start van het schooljaar 2021-2022 af te ronden.

In augustus 2021 werd bekend dat Google daarvoor nieuwe Chrome OS- en Chrome-versies zou leveren voor het onderwijs. Google gaf aan dat de 'hoge risico's voor het begin van het schooljaar 2021-2022 zouden worden 'beperkt'. De vereiste aanpassing aan de rol van gegevensverwerker zou echter niet snel kunnen, vanwege de 'aanzienlijke technische en organisatorische wijzigingen in de systemen en processen van Google'. Schijnbaar duurt het nog tot eind komend schooljaar voordat deze wijzigingen doorgevoerd kunnen worden en Googles onderwijssoftware volledig aan de AVG voldoet.