Google stelt Chrome OS Flex beschikbaar voor het brede publiek

Google stelt zijn gratis besturingssysteem Chrome OS Flex open voor het brede publiek. Het bedrijf garandeert dat het Chromium-besturingssysteem zonder problemen op 295 verschillende apparaten kan draaien. Chrome OS Flex was sinds begin dit jaar via early access te testen.

Het op Chromium-gebaseerde besturingssysteem draait op de meeste computers met 64-bit Intel- en AMD-x86-processors die minimaal 4GB RAM-geheugen aan boord hebben en minimum 16GB aan opslagruimte. Computers met componenten die voor 2010 werden gefabriceerd, kunnen volgens Google minder goed met het besturingssysteem overweg. Systemen die draaien op een ARM-processor, worden voorlopig niet ondersteund.

Chrome OS Flex is gebaseerd op de broncode van Chrome OS en de gebruikersinterface lijkt er dan ook sterk op. Het zal overigens dezelfde releasecyclus volgen. Het besturingssysteem is niet geheel identiek aan Chrome OS. Het is bijvoorbeeld niet mogelijk om Android-apps, Verified Boot en automatische BIOS- en UEFI-firmware-updates uit te voeren.

Google bood begin 2022 vroegtijdige toegang tot Chrome OS Flex. Twee jaar daarvoor, in 2020, had het bedrijf Neverware overgenomen. Die ontwikkelaar had CloudReady ontwikkeld: een op Chromium-gebaseerd besturingssysteem waarmee oudere computers als Chromebooks konden functioneren. Uit CloudReady groeide Chrome OS Flex. Chrome OS Flex kan via de website van Google gedownload worden en via een USB-installer geïnstalleerd worden.