Laat je oude hardware niet verstoffen

Als je laptopredacteur bij Tweakers bent, vindt niemand het gek dat je ergens in huis een stapeltje ongebruikte laptops hebt liggen. Het blijkt echter dat ik niet de enige ben. Uit onderzoek van Motivaction voor Stichting Open, bleek dat er in Nederland een miljoen laptops ongebruikt in de kast liggen. Dat is gemiddeld in een op de acht huishoudens en ik kan me voorstellen dat dat aantal onder tweakers nog wat hoger ligt.

De reden dat die laptops daar ongebruikt liggen, laat zich raden; ze zijn vervangen door nieuwere, snellere computers. Maar waarom bewaren we die laptops dan nog? Sentimentele waarde? Stonden er nog belangrijke bestanden op? Of voelt het raar aan om nog werkende apparaten weg te gooien?

Afbeelding: Getty Images / Zoran Milich

Wat de reden ook is, het is zonde om die laptops niet te gebruiken. Als je ze echter weer in gebruik wilt nemen, loop je in veel gevallen tegen hetzelfde probleem aan. Het besturingssysteem dat erop staat, is oud, mist een berg updates en is traag. ChromeOS Flex zou weleens de oplossing voor dat probleem kunnen zijn. In dit artikel installeer ik ChromeOS Flex op een aantal laptops om te zien wat het is, hoe het werkt en of het een aanrader is om je oude laptop nieuw leven in te blazen.

ChromeOS Flex

ChromeOS Flex is een besturingssysteem van Google. Het lijkt heel erg op het gewone ChromeOS, dat exclusief draait op Chromebooks en Chromeboxen. Het is een verdere ontwikkeling van Cloudready, dat een besturingssysteem was van het bedrijf Neverware en dat was weer gebaseerd op ChromiumOS. ChromiumOS is het opensourceproject dat ook de basis is van ChromeOS en waaraan Google zijn eigen aanpassingen doet om uit te komen op ChromeOS.

Het grote verschil tussen ChromeOS en ChromeOS Flex is dat het eerste speciaal voor een specifieke Chromebook is gemaakt. Die Chromebook is daardoor van de juiste drivers voorzien, hij krijgt gegarandeerd updates voor een bepaalde periode en Google bepaalt welke functionaliteit hij heeft. Chromebooks zijn ook voorzien van een beveiligingschip van Google zelf, die gewone laptops niet hebben. De ChromeOS-images zijn dan ook niet op andere systemen te installeren.

ChromeOS Flex kun je juist wel zelf installeren op non-Chromebooks. Google heeft een lijst gepubliceerd met officieel ondersteunde laptops. Die lijst bevat maar een klein deel van de laptops die in de afgelopen jaren op de markt zijn gekomen en bovendien bestaat het merendeel van de lijst uit zakelijke modellen; Lenovo ThinkPads, HP Elitebooks en Dell Latitudes. Grote kans dus dat jouw laptop daar niet tussen staat. Maar niet getreurd, als je laptop geen officiële ondersteuning heeft, is de kans alsnog groot dat ChromeOS Flex gewoon werkt. De systeemeisen zijn als volgt:

Systeemeisen ChromeOS Flex 64bit-x86-processor van AMD of Intel

4GB werkgeheugen

16GB opslag

Opstartbaar vanaf USB

Cpu en gpu uit 2010 of later

Aan de eerste vier eisen zullen de meeste laptops en desktops wel voldoen. Sinds de Core 2 Duo-generatie kunnen alle processors van Intel met 64bit-instructies overweg en bij AMD is dat sinds de Athlon 64 op de desktop en Turion 64 voor laptops het geval. 4GB geheugen en 16GB opslag heb je ook al snel voor handen.

Het enige dat roet in het eten kan gooien, is de nogal vage eis voor een 'cpu en gpu uit 2010 of later'. Het lijkt erop dat ChromeOS Flex geen driverondersteuning heeft voor hardware van voor 2010. Vanaf Intels Sandy Bridge-generatie, dus de tweede generatie Core-processors zou je goed moeten zitten. Bij AMD komt dat neer op de generatie met apu's, dus processors die een A- of E-voorvoegsel hebben.

Of ChromeOS Flex op dergelijke AMD-laptops inderdaad werkt, heb ik niet kunnen verifiëren. Ik heb nog ergens een Samsung R505 met AMD Athlon RM-72-processor opgeduikeld en die liep vast tijdens de installatie. Die laptop kwam in 2009 op de markt, dus dat is in ieder geval een bevestiging dat ChromeOS op die pre-2010-laptop niet werkt. Een laptop met Sandy Bridge heb ik wel kunnen vinden en daarop liet het besturingssysteem zich zonder problemen installeren. Het is dus niet gegarandeerd dat het werkt als je aan de bovenstaande eisen voldoet, maar de kans is groot.