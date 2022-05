Google belooft sommige Chromebooks tot juni 2029 te blijven ondersteunen

Google heeft in de VS twee nieuwe zakelijke Chromebooks aan zijn lijst van ondersteunde apparaten toegevoegd die een Auto Update Expiration-datum van juni 2029 hebben. Dit zijn de eerste Chromebooks die bijna negen jaar lang vanaf verschijning updates ontvangen.

Google heeft de recent aangekondigde Pro c645 Chromebook Enterprise en de ThinkPad C13 Yoga Chromebook Enterprise aan zijn lijst van ondersteunde Chrome OS-apparaten toegevoegd en daarbij de Auto Update Expiration-datum van juni 2029 vermeld. De Chromebooks staan vooralsnog op de Amerikaanse site en niet op de Nederlandse. De Auto Update Expiration is de uiterste datum waarop de Chromebooks nog updates ontvangen, daarna zijn ze end-of-life en ontvangen ze bijvoorbeeld geen beveiligingsupdates meer.

Aanvankelijk hadden Chromebooks vijf tot zeven jaar ondersteuning. Begin dit jaar voorzag Google enkele nieuwe Chromebooks van ondersteuning tot juni 2028 en nu heeft het bedrijf die ondersteuningsperiode dus opnieuw opgerekt. Het gaat om Chromebooks voor de enterprise, waar lange ondersteuning gebruikelijk is. Niet bekend is of Google ook voor consumentenmodellen langere ondersteuning gaat bieden.

Als reden voor de Auto Update Expiration-periode noemde Google de tijd en de kosten die gepaard gaan met het updaten van de kernel, het aanpassen van de drivers en het testen van de updates voor de verschillende Chrome OS-apparaten. Omdat het om vaste data gaat, is de daadwerkelijke lengte van de ondersteuningsperiode voor consumenten afhankelijk van het moment van aanschaf en bij tweedehandsverkoop kan die duur relatief kort worden. Omdat de hardware van een Chromebook bij het aflopen van ondersteuning vaak nog in orde is, kreeg Google in het verleden kritiek op de maximale ondersteuningsduur van zo'n vijf tot zeven jaar.