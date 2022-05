Onderzoekers maken materiaal supergeleidend bij kamertemperatuur

Amerikaanse wetenschappers zijn erin geslaagd materiaal onder hoge druk supergeleidend te maken bij een temperatuur van 15 graden Celsius. Dit is een belangrijke stap op weg naar praktische inzet van supergeleiding op kamertemperatuur, voor bijvoorbeeld elektronica.

De onderzoekers van de Universiteit van Rochester zijn erin geslaagd het materiaal koolstofhoudende zwavelhydride supergeleidend te maken bij 15 graden Celsius en onder een druk van 39 miljoen psi, oftewel 267 gigapascal. De onderzoekers gaan zich nu richten op manieren om supergeleiding bij een lagere druk te realiseren zodat inzet in de praktijk op termijn mogelijk en economisch haalbaar is.

De hoeveelheid supergeleidend materiaal werd gemeten in picoliters, oftewel een miljoenste deel van een microliter. Die minieme hoeveelheid koolstofhoudende zwavelhydride werd onder extreme druk gebracht in een zogenoemde diamantaambeeldcel, die bij wetenschappelijke experimenten voor dit soort doeleinden gebruikt wordt.

Hoewel gebruik voor de praktijk nog ver weg is, noemen de onderzoekers hun werk een belangrijke stap in het streven naar de inzet van supergeleiding bij kamertemperatuur. Dit is iets wat bij sommige natuurkundige disciplines als een 'heilige graal' beschouwd wordt omdat dit transport van elektriciteit zonder verlies en zo bijvoorbeeld veel efficiëntere elektronica en elektriciteitsnetwerken mogelijk maakt.

Het vorige record wat betreft supergeleiding op relatief hoge temperatuur werd in 2018 door een team van de George Washington University geclaimd. De onderzoekers wisten lanthaanhydride supergeleidend te maken bij een temperatuur van -13 graden Celsius en ook hintten ze op 7 graden Celsius. Vergelijkbaar onderzoek van het Max Planck Instituut voor Chemie in Mainz kwam in 2019 overigens niet verder dan -23 graden Celsius.

Supergeleiding is in 1911 ontdekt door de Groningse natuurkundige Heike Kamerlingh Onnes, die constateerde dat de elektrische weerstand van kwik volledig wegviel bij een temperatuur van -268,95 graden Celsius. Sindsdien zijn wetenschappers bezig met experimenten met supergeleiding bij hogere temperaturen met verschillende materialen.

Het onderzoeksteam van de Universiteit van Rochester heeft zijn bevindingen gepubliceerd in Nature.