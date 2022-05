Eenrichtingssupergeleiding: TU Delft zet essentiële stap voor next-gen computing

"Het feit, experimenteel aangetoond, dat een zuiver metaal in een staat gebracht kan worden dat zijn elektrische weerstand nul wordt, is van het hoogste belang." Die passage is opgetekend naar aanleiding van experimenten van de Nederlandse natuurkundige Heike Kamerlingh Onnes in 1911. De in Groningen geboren fysicus kwam tot zijn ontdekking op wat toen 'het koudste plekje op aarde' was. In het koudelaboratorium in Leiden onderzocht hij eigenschappen van materie bij lage temperaturen, tot enkele graden boven het absolute nulpunt van -273,15 graden Celsius.

Kamerlingh Onnes kwam tot die lage temperaturen met behulp van een experimentele opstelling van buizen, pompen, kranen en druk- en koelvaten. Het lukte hem na vele jaren ploeteren om helium vloeibaar te maken. Dat huzarenstukje stelde hem in staat verschillende metalen in het koude goedje onder te dompelen en te meten wat er met de weerstand gebeurde bij extreem lage temperaturen. Op de bewuste 8 april in 1911 constateerde hij dat de weerstand van kwik bij 4,2 kelvin of -269 graden Celsius tot nul gereduceerd was en daarmee was de ontdekking van het fenomeen 'suprageleiding' oftewel supergeleiding een feit.