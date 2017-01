Door Olaf van Miltenburg, dinsdag 24 januari 2017 10:12, 13 reacties • Feedback

Wetenschappers hebben met experimenten aangetoond dat grafeen als supergeleider kan dienen. Voorheen werd al vermoed dat de elektrische weerstand bij grafeen opgeheven kan worden, maar pogingen om dit aan te tonen strandden.

De omstandigheden waarbij grafeen supergeleidend werd bij de experimenten, maken dat het praktisch inzetten nog ver in de toekomst ligt: de weerstand verdween bij de elektrische stroom bij een temperatuur 4 graden boven het absolute nulpunt. De onderzoekers van de University of Cambridge legden bij de experimenten een grafeenflinter op een keramische verbinding van praseodymium, cerium, koper en zuurstof, schrijft De Volkskrant.

Eerdere pogingen om de supergeleidende eigenschappen van grafeen aan te tonen, slaagden deels. Door het materiaal met calcium of lithium te bewerken, kon wel supergeleiding worden bewerkstelligd, maar het maakte dat het grafeen zich onvoorspelbaar ging gedragen.

De onderzoekers stellen dat de experimenten erop wijzen dat grafeen gebruikt kan worden voor transistor-achtige toepassingen in supergeleidende schakelingen en moleculaire elektronica. Daarvoor zouden de supergeleidende eigenschappen behouden moeten blijven bij hogere temperaturen, een stap die nog ver weg lijkt.

Wereldwijd wordt veel onderzoek verricht naar grafeen. Onder andere omdat het sterke en lichte materiaal als halfgeleider in te zetten is. Grafeen bestaat uit een een laag koolstofatomen in een kippengaasstructuur en een obstakel voor massale inzet is onder andere dat het lastig te produceren is. Naar de productie van grafeen wordt onderzoek verricht door onder andere de TU Delft en de Rijksuniversiteit Groningen.

De onderzoekers publiceren hun werk onder de titel P-wave triggered superconductivity in single-layer graphene on an electron-doped oxide superconductor in het wetenschappelijke tijdschrift Nature Communications.