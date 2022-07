Android-launcher Nova is overgenomen door techbedrijf Branch

Nova Launcher is gekocht door techbedrijf Branch, dat maakt de maker van de Nova Launcher, Kevin Barry, vandaag bekend. Volgens Barry zal Nova Launcher gewoon in ontwikkeling blijven en blijft hij betrokken bij de populaire launcher voor Android.

Barry schrijft op de website van Nova Launcher dat er voor gebruikers niets gaat veranderen. Volgens Barry wil Branch de Nova Launcher vooral gebruiken voor het testen van zijn eigen producten. Niet alleen Nova Launcher wordt overgenomen, maar ook Sesame Search, een zoektool voor Android gaat op in Branch.

Volgens Barry is Branch geïnteresseerd in de Nova Launcher om analytics verzamelen over zijn producten. Wel schrijft hij dat hij wil dat deze analytics een opt-out-mogelijkheid krijgen: "Nova Launcher heeft al basic analytics, met een opt-out. Dit zal zo blijven. Wel verschuift de prioriteit voor wat we willen meten, dus daar zal wel iets in veranderen".

Barry voegt daar nog aan toe dat hij voor de overname veel gesprekken heeft gevoerd over privacy en analytics met Branch en hij is van mening dat ze "het juiste zullen doen voor de gebruikers van Nova Launcher". Verder schrijft hij dat hij persoonlijk nieuwe functies en updates voor de Nova Launcher zal blijven ontwikkelen. Op dit moment wordt er gewerkt aan versie 8.0.2. van Nova, waarvan de bèta binnenkort moet verschijnen, aldus Barry.

De Nova Launcher is verkrijgbaar via de Google Play Store en heeft meer dan 50 miljoen downloads. Met de launcher kunnen gebruikers de layout en functionaliteiten van Android naar eigen voorkeur instellen.