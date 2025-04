YouTube introduceert reclamevrije videospeler voor onderwijsomgevingen

YouTube heeft een ingesloten videospeler voor onderwijsomgevingen aangekondigd die geen advertenties of aanbevelingen zal tonen. Het platform introduceert ook opties waarmee makers betaalde lespakketten zullen kunnen aanbieden en quizzen zullen kunnen opstellen.

De ingesloten videospeler heeft de naam YouTube Player for Education meegekregen en zal eerst gebruikt kunnen worden in digitale onderwijsomgevingen van de Amerikaanse onderwijsbedrijven EDpuzzle, Purdue University en Purdue Global. De speler wordt ook opgenomen in Google Classroom. Het ontbreken van advertenties, aanbevelingen en externe links moet volgens Google voor minder afleiding zorgen bij studenten.

YouTube-makers krijgen vanaf volgend jaar de mogelijkheid om online videolessen aan te bieden op het platform, en dat betaald of gratis. Kijkers die een lessenpakket op YouTube hebben aangekocht, kunnen de video’s bekijken zonder dat er reclame vertoond wordt. Ze zullen de videolessen ook kunnen afspelen op de achtergrond van hun mobiele apparaten. De nieuwe functie heeft de naam Courses meegekregen en zal eerst worden uitgetest in de Verenigde Staten en Zuid-Korea voordat het wordt uitgerold naar andere landen. Wanneer dat is, heeft Google niet bekendgemaakt.

De aanbieders van lespakketten zullen binnenkort ook een quiz kunnen opstellen in de Community-sectie van hun YouTube-kanaal. Hierdoor kunnen hun kijkers hun opgedane kennis toetsen. Deze functie heet Quizzes en zal de komende maanden worden uitgerold als bèta. Volgend jaar moet de Quizzes-functie naar alle YouTube-makers komen.