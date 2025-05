YouTube gaat tagbare namen voor kanalen toevoegen

YouTube gaat in de komende maand handles beschikbaar stellen voor accounts. Hiermee moeten kanalen makkelijker te vinden zijn voor gebruikers. De wijziging wordt gefaseerd uitgerold. Waarschijnlijk kunnen de grootste kanalen als eerste een handle kiezen.

YouTube Handles

In een blog geeft YouTube meer toelichting over de handles, die lijken op de tags die op Tweakers, Twitter, Instagram en TikTok in gebruik zijn. De handle bestaat uit een '@' en een naam die is gekozen door het kanaal. De namen verschijnen op kanaalpagina's en Shorts, schrijft het videoplatform. "Het wordt straks eenvoudiger en sneller om elkaar te noemen in commentaren, communityposts, videobeschrijvingen en meer", claimt de site. Met de tags kunnen videomakers elkaar taggen als ze een video samen hebben gemaakt bijvoorbeeld.

YouTube gaat vanaf deze week gebruikers op de hoogte stellen wanneer ze een handle kunnen uitkiezen. Het videoplatform zegt dat het meldingen zal uitrollen op basis van een aantal factoren, waaronder algemene aanwezigheid op YouTube, het aantal abonnees en of het kanaal actief is. Als een gebruiker al een gepersonaliseerde URL voor zijn kanaal heeft gemaakt, wordt dat de standaard handle. Deze kan door de gebruiker eventueel op een later moment gewijzigd worden.