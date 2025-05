CNN stopt met verkoop nft's

De Amerikaanse nieuwszender CNN stopt met de verkoop van nft's. Dat heeft de zender bekendgemaakt. CNN begon een kleine anderhalf jaar geleden met het project, waarbij gebruikers nft's van nieuwsgebeurtenissen konden aanschaffen.

CNN zegt volgens Parker Molloy dat het in eerste instantie ging om een experiment van zes weken, maar volgens The Verge heeft de zender dat niet eerder openlijk gezegd. Volgens een eerder bericht heeft CNN tot april ongeveer 300.000 dollar verdiend met de verkoop van nft's.

Het project, dat nog steeds live staat en Vault heet, moest gebruikers in staat stellen om nft's te kopen van nieuwsgebeurtenissen om die te verzamelen, tentoon te stellen en te verhandelen. CNN zegt niet waarom het stopt. De markt voor nft's is afgelopen jaar afgekoeld. CNN is een van de eerste grote bedrijven die stopt met een eigen nft-initiatief.

Het is onbekend hoeveel gebruikers nft's van CNN hebben. De bestanden zelf zijn ipfs-bestanden en die blijven dus bestaan, ook als de CNN-website ze niet meer host. Gebruikers krijgen bovendien stablecoins terug als compensatie. Dat zal ongeveer 20 procent zijn van de geldwaarde van die nft's.