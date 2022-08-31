Cloudgaminghandheld van Logitech heet G Cloud en draait mogelijk Android 11

De handheld waar Logitech samen met Tencent aan werkt, komt beschikbaar onder de naam Logitech G Cloud. Dat blijkt uit aanvragen die het bedrijf heeft ingediend bij keuringsdiensten. De handheld lijkt bij release geleverd te worden met Android 11.

De term Logitech G Cloud wordt onder meer genoemd door de Amerikaanse keuringsdienst FCC en het patentenbureau van de Verenigde Staten, merkte Twitter-gebruiker Kuba Wojciechowski op. De naam bevestigt daarmee de nadruk die Logitech legt op cloudgaming. Logitech maakte begin augustus al bekend dat het dit jaar een cloudgaminghandheld uitbrengt. Het bedrijf werkt daarvoor samen met Tencent.

Uit informatie van de FCC blijkt dat de G Cloud onder meer wifi op de 5GHz-frequentie ondersteunt en een 6000mAh accu krijgt. Ondersteuning voor mobiele verbindingen als 4G of 5G wordt niet vermeld. Het is echter ook mogelijk dat dat aspect nog gekeurd moet worden door de FCC. Het apparaat krijgt verder de modelnaam GR0006.

De handheld is daarnaast meermaals verschenen in de database van Geekbench. Tussen januari en maart werd het apparaat getest met een Qualcomm Snapdragon 720G-soc uit 2020, 4GB geheugen en Android 11. In de Google Play Store Console worden diezelfde specificaties en Android-versie vermeld, schrijft ook bekende leaker Evan Blass. Uit informatie daar blijkt ook dat het scherm een resolutie van 1920x1080 pixels krijgt. Volgens Wojciechowski biedt de Snapdragon 720G ondersteuning voor een Android 12-upgrade, maar kan de chip niet overweg met Android 13.

Onlangs deelde Evan Blass al afbeeldingen van de handheld, waaruit onder meer bleek dat de handheld ondersteuning krijgt voor cloudgamingdiensten als Nvidia GeForce NOW en Xbox Cloud Gaming. De handheld heeft een groot scherm met twee pookjes, een D-pad en A-, B-, X- en Y-knoppen. Deze afbeeldingen zijn inmiddels offline gehaald na een copyrightverzoek van Logitech.