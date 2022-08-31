Cloudgaminghandheld van Logitech heet G Cloud en draait mogelijk Android 11

De handheld waar Logitech samen met Tencent aan werkt, komt beschikbaar onder de naam Logitech G Cloud. Dat blijkt uit aanvragen die het bedrijf heeft ingediend bij keuringsdiensten. De handheld lijkt bij release geleverd te worden met Android 11.

De term Logitech G Cloud wordt onder meer genoemd door de Amerikaanse keuringsdienst FCC en het patentenbureau van de Verenigde Staten, merkte Twitter-gebruiker Kuba Wojciechowski op. De naam bevestigt daarmee de nadruk die Logitech legt op cloudgaming. Logitech maakte begin augustus al bekend dat het dit jaar een cloudgaminghandheld uitbrengt. Het bedrijf werkt daarvoor samen met Tencent.

Uit informatie van de FCC blijkt dat de G Cloud onder meer wifi op de 5GHz-frequentie ondersteunt en een 6000mAh accu krijgt. Ondersteuning voor mobiele verbindingen als 4G of 5G wordt niet vermeld. Het is echter ook mogelijk dat dat aspect nog gekeurd moet worden door de FCC. Het apparaat krijgt verder de modelnaam GR0006.

De handheld is daarnaast meermaals verschenen in de database van Geekbench. Tussen januari en maart werd het apparaat getest met een Qualcomm Snapdragon 720G-soc uit 2020, 4GB geheugen en Android 11. In de Google Play Store Console worden diezelfde specificaties en Android-versie vermeld, schrijft ook bekende leaker Evan Blass. Uit informatie daar blijkt ook dat het scherm een resolutie van 1920x1080 pixels krijgt. Volgens Wojciechowski biedt de Snapdragon 720G ondersteuning voor een Android 12-upgrade, maar kan de chip niet overweg met Android 13.

Onlangs deelde Evan Blass al afbeeldingen van de handheld, waaruit onder meer bleek dat de handheld ondersteuning krijgt voor cloudgamingdiensten als Nvidia GeForce NOW en Xbox Cloud Gaming. De handheld heeft een groot scherm met twee pookjes, een D-pad en A-, B-, X- en Y-knoppen. Deze afbeeldingen zijn inmiddels offline gehaald na een copyrightverzoek van Logitech.

Door Daan van Monsjou

Nieuwsredacteur

Feedback • 31-08-2022 11:47 47

31-08-2022 • 11:47

47

Lees meer

Alle games bij de hand

21 sep 2022 | met video

Alle games bij de hand

Preview: Logitech G Cloud

136
Nederlandse Hanneke Faber wordt ceo van Logitech
Nederlandse Hanneke Faber wordt ceo van Logitech Nieuws van 31 oktober 2023
Logitech brengt G Pro X Superlight 2-gamingmuis en TKL Wireless-toetsenbord uit
Logitech brengt G Pro X Superlight 2-gamingmuis en TKL Wireless-toetsenbord uit Nieuws van 5 september 2023
Logitech kondigt handheld voor cloudgaming G Cloud aan
Logitech kondigt handheld voor cloudgaming G Cloud aan Nieuws van 21 september 2022
Logitech brengt Pro Racing Wheel met configureerbare pedalen en A30-headset uit
Logitech brengt Pro Racing Wheel met configureerbare pedalen en A30-headset uit Nieuws van 21 september 2022
Alle games bij de hand - Logitech G Cloud Preview
Alle games bij de hand - Logitech G Cloud Preview Video van 21 september 2022
Tencent vergroot zijn aandeel in Ubisoft
Tencent vergroot zijn aandeel in Ubisoft Nieuws van 7 september 2022
Google kondigt livestream aan voor onthulling Pixel 7 en Pixel Watch
Google kondigt livestream aan voor onthulling Pixel 7 en Pixel Watch Nieuws van 6 september 2022
Grand-strategy-game Victoria 3 komt op 25 oktober uit op Steam
Grand-strategy-game Victoria 3 komt op 25 oktober uit op Steam Nieuws van 31 augustus 2022
Evan Blass toont afbeeldingen van cloudgaminghandheld van Logitech met Android
Evan Blass toont afbeeldingen van cloudgaminghandheld van Logitech met Android Nieuws van 30 augustus 2022
Logitech en Ericsson vertrekken uit Rusland
Logitech en Ericsson vertrekken uit Rusland Nieuws van 29 augustus 2022
Logitech brengt Chorus-koptelefoon uit voor Meta Quest 2-headsets voor 100 euro
Logitech brengt Chorus-koptelefoon uit voor Meta Quest 2-headsets voor 100 euro Nieuws van 17 augustus 2022
Logitech en Tencent brengen dit jaar handheldconsole voor cloudgaming uit
Logitech en Tencent brengen dit jaar handheldconsole voor cloudgaming uit Nieuws van 2 augustus 2022
Meer producten en artikelen
Consoles Games Logitech Tencent Cloud Cloudgaming

Reacties (47)

-Moderatie-faq
47
47
25
1
0
15
Wijzig sortering

Sorteer op:

Weergave:
daanmd 31 augustus 2022 12:11
De Retroid Pocket 3 is slechts 119 dollar en werkt heel goed voor streaming. Als Logitech hier niet onder gaat zitten met de prijs lijkt het me totaal niet interessant.
youridv1 @daanmd31 augustus 2022 12:20
Gebruik je dan steam in home streaming?
daanmd @youridv11 september 2022 08:33
Ik stream zelf Gamepass, dat is dus niet local. En het werkt echt heel goed.
Pukson @daanmd31 augustus 2022 12:18
True maar toch vindt ik het scherm te klein. Mooiste zou ik vinden zoiets als de switch oled en dan alleen voor cloud gaming. 7 inch scherm en oled.

Gebruik zelf een mi Pad 4 met een gamesir X2 controller werkt ook super.
Roy23 @daanmd31 augustus 2022 15:11
Logitech zou toch ook een kwalitatief beter product af kunnen leveren en het daardoor interessant maken?
Ik vraag me af wat de kwaliteit is van zo'n product gemaakt door een start-up voor slechts $119. Zelfs de meeste low budget telefoons komen boven die prijs uit, dus mijn verwachtingen zijn alleen door de lage prijs al erg laag bij Retroid Pocket.
Daarnaast staat op de website een grote banner dat de releasetime op 4 augustus om 9:00 PM is. Dat is inmiddels 3 weken geleden, zo'n banner haal je dan toch van je website als de release geweest is.
En op de bestelpagina staat dat hij uitgeleverd wordt vanaf 20 augustus, maar je kunt momenteel nog steeds een "pre order" plaatsen.
Komt op mij niet over alsof dit een groot succes gaat worden en ik denk dat een partij als Logitech de release van zo'n product beter aanpakt.

De beperkte specs die ik kan vinden laten al wel zien dat de CPU en het scherm van de Retroid Pocket een stuk lager zijn dan de G Cloud.

[Reactie gewijzigd door Roy23 op 23 juli 2024 11:28]

Qws 31 augustus 2022 12:10
Ben verbaasd dat Google en Microsoft nog geen handheld hebben gemaakt.

Xbox handheld zou waarschijnlijk beter verkopen dan Steam deck. En officiële implementatie van Android handheld zou echt een game changer worden.

En dan heb je nog Apple...
SinergyX
@Qws31 augustus 2022 12:12
Er zijn altijd geruxchten geweest, een stream-only console, een handheld, maar maak het gewoon beschikbaar op elk denkbaar platform en je laat anderen gewoon die dingen maken.
Darkstriker @SinergyX31 augustus 2022 16:30
Een stream-only handheld console lijkt me voor minstens de komende 10 jaar nog compleet uit den boze (als groot commercieel success). Om zo'n ding te gebruiken heb je een nogal snelle en erg stabiele verbinding nodig. Juist dat is mobiel, zelf in Nederland, alles behalve een gegeven. De switch is juist zo populair omdat je op elke locatie je games kunt spelen. Als je dan maar geluk moet hebben dat op die locatie of over de hele reis snel, stabiel internet beschikbaar is, dan is die ervaring bij de eerste keer dat je de verbinding verliest verbroken. Vliegen? Kun je vergeten. Trein? Met veel mazzel. Als passagier op de snelweg? Met nog meer mazzel.

Zelfs als ze de resume naar een volledige connection loss van een paar minuten wezenlijk beter maken zit er bij de normale consument niemand te wachten op een handheld waar je om het half uur een gedwongen pauze in je game hebt terwijl je in Nederland reist en waarmee je op vakantie mogelijk helemaal niks kunt omdat de verbinding er te slecht is of je cloud service alleen servers met een ping van 500ms heeft.
PdeBie @Qws31 augustus 2022 12:52
Een Game Pass handheld. Ik zie het nog wel een keer gebeuren.
RoestVrijStaal @Qws31 augustus 2022 13:03
Ben verbaasd dat Google en Microsoft nog geen handheld hebben gemaakt.

Xbox handheld zou waarschijnlijk beter verkopen dan Steam deck. En officiële implementatie van Android handheld zou echt een game changer worden.

En dan heb je nog Apple...
Er moet natuurlijk ook een markt voor zijn.

Nintendo heeft genoeg eigen en second-party franchises om smartphones met of zonder zo'n handheld-addon te beconcurreren.

En mensen die al een Steam Deck hebben, gaan niet automatisch nog een gamehandheld kopen wat hetzelfde kan en ongeveer hetzelfde aanbod heeft.

[Reactie gewijzigd door RoestVrijStaal op 23 juli 2024 11:28]

Seth_Chaos @Qws31 augustus 2022 13:13
Dat zal je nog tegen vallen. De game line-up bij Xbox is niet echt iets om over naar huis te schrijven. In mei waren er al 1,5 miljoen Steam Decks verkocht. Het grootste probleem van de Steam Deck is dat ze er niet genoeg kunnen produceren om aan de vraag te kunnen voldoen. Inmiddels is de productie opgehoogd naar 13.000 stuks per week. En nog steeds zijn er queues. Het mooie aan de Steam Deck is juist dat het een open platform is. Helaas is de dualboot nog niet officieel uitgebracht, maar ik kan er werkelijk al mijn pc-games op spelen. En de controls werken veel al nog beter dan de muis en toetsenbord combi op de pc, wat mij enorm verbaasde.
loki504 @Qws31 augustus 2022 13:36
Dit ziet er uit als een mobiel met controller er aan vast. Die op oude Android draait en een chip die niet met Android 13 overweg kan.

Dan zou ik eerder voor Steam Deck(of alternatieven), of een Razer Kishi/alternatief of een waar je je mobiel aan de controller kan klikken. Ik zie daar meer in als een nu al verouderd systeem.
JBVisual @Qws31 augustus 2022 14:14
Ben verbaasd dat Google en Microsoft nog geen handheld hebben gemaakt.

Xbox handheld zou waarschijnlijk beter verkopen dan Steam deck. En officiële implementatie van Android handheld zou echt een game changer worden.
Ik denk niet dat dit direct succes zal hebben, het hangt er heel erg vanaf hoe ze handheld in de markt gaan zetten. Sony heeft het geprobeerd, en zijn ermee gestopt (terwijl ik de PSP en vita heerlijke apparaten vond).

De kracht van de steam deck heeft met 3 belangrijke zaken te maken:
-Een groot gedeelde van je huidige catalogus is te spelen
-Open systeem (Je kan emulators en andere game distributiesystemen draaien) ook is de handheld goed zelf te repareren
-Een goede marktconforme prijs

Bij de sony handhelds moest je games nieuw kopen.
Als Microsoft een console uit brengt zal je je indien ze dat zo willen, je digitale games kunnen spelen maar niet je disk games.
Ook zal dan de vraag komen, kan je je xbox games erop spelen of je windows games.

Nee ik zie teveel problemen met een handheld voor Microsoft.
Cloud gaming is wat dat betreft een slimme keuze, laat de hardware maar aan derden over.
MZONDERL @Qws31 augustus 2022 14:26
Ik denk dat Microsoft ook gekeken heeft naar de Sony Playstation Vita, uiteindelijk gekozen heeft het niet te doen.

Ondanks volgens mij geen verkeerde/slechte handheld, maar op een of andere manier toch niet goed genoeg voor Sony.
Xypod13 31 augustus 2022 12:26
Ik zie nog steeds de use case hier niet voor. Je moet de hele tijd verbonden zijn met het internet, en dan waarschijnlijk nog een abbonement aanschaffen voor een 4g/5g verbinding?
marco-ruijter @Xypod1331 augustus 2022 12:53
Want handhelds zijn alleen handig buitenshuis? Ik gebruik sowieso alleen maar consoles en dergelijke alleen maar in een huis. Ik hoef niet ergens op random plekken een spel te hoeven spelen :)
Xypod13 @marco-ruijter31 augustus 2022 12:59
Tuurlijk binnenhuis kan goed zijn maar ik heb zon gevoel dat je dan wat betere keuzes heb dan een cloud handheld
marco-ruijter @Xypod1331 augustus 2022 13:07
Volgens mij noemen ze het een cloud handheld omdat het qua hardware redelijk licht is ontworpen. Aangezien zelf streamen dmv Moonlight redelijk een niche is vergeleken met bijvoorbeeld Xbox Cloud Gaming
PdeBie @Xypod1331 augustus 2022 12:53
Of alleen via Wi-Fi spelen natuurlijk, maar ja..... dat is ook lang niet overal beschikbaar.
Xypod13 @PdeBie31 augustus 2022 12:58
Of overal even snel genoeg. Denk niet dat je een hele goeie ervaring zal hebben als je bij de maccie zit :)
marco-ruijter 31 augustus 2022 11:56
Dit zou voor mij persoonlijk echt ideaal zijn. Momenteel gebruik ik Nvidia Shadowplay i.c.m. Moonlight op mijn Samsung S21 plus. Met het gebruik van een telescoop controller zoals de MG-X pro heb ik een handheld waarbij ik lokaal stream en dus vrijwel maximale graphische instellingen kan toepassen (3080ti). Dan kan ik gewoon chil op de bank gamen terwijl mijn vriendin tv kijkt.

Alleen vind ik een smartphone horizontaal net te laag in verhouding waardoor mijn voorkeur uitgaat naar een 16:9 scherm zodat het wat groter is allemaal. Voor mijn doeleinden is een Steam Deck overkill en een Switch Oled bijvoorbeeld niet te doen aangezien deze niet te jailbreaken is zodat ik Moonlight kan gebruiken. En ja zat mensen die alleen jailbreaken voor extra functionaliteiten en niet om "gratis" spellen erop te knallen :+

Edit: typo

[Reactie gewijzigd door marco-ruijter op 23 juli 2024 11:28]

spokje @marco-ruijter31 augustus 2022 12:32
Heb je meerdere vriendinnen, of kijkt ze tv? :p
marco-ruijter @spokje31 augustus 2022 12:33
hahaha living the dream, maar nee...:)
spokje @marco-ruijter31 augustus 2022 12:42
;p
DeuTeRiuM @marco-ruijter31 augustus 2022 12:33
Ben vrij technisch, maar om dit bericht te decoden, of een beeld van macro-ruijter die op de bank naast zijn vriendin zit, te krijgen moet ik googlen:
Nvidia shadowplay, moonlight, een telescoop controller, mg-x pro, lokaal streamen (klinkt namelijk remote), 3080ti (videocard?). Steam deck, switch oled.

Mooie hobby, gamen ;-)
lepel @DeuTeRiuM31 augustus 2022 12:55
Nvidia shadowplay en moonlight kunnen het beeld van je PC lokaal (maar ook remote) streamen. Zijn PC staat in een andere kamer en streamt dat lokaal naar zijn telefoon.
marco-ruijter @lepel31 augustus 2022 12:58
Jup ik neem wel eens twee Xbox controllers mee. Knal ik via usbc hdmi adapter mijn telefoon aan de tv bij een vriend om vervolgens potje Fifa te doen vanaf de pc die bij mij thuis staat. Werkt echt zeer zeer goed.
Orky Rulez @marco-ruijter31 augustus 2022 19:57
Waarom dan geen tablet in een telescoopcontroller?
marco-ruijter @Orky Rulez31 augustus 2022 20:33
Geloof me heb ik ook al geprobeerd. Echter is de enige telescoop controller welke volwaardig aanvoelt als een controller is in mijn ogen de MG-X pro. Het heeft immers de volledige licentie vanuit Microsoft. Het jammere is dat deze niet zo breed gezet kan worden zodat er een tablet in past.

Voor tablets ben je momenteel nog gedoemd met vage goedkope Ali express controllers welke een dead zone hebben van een baksteen.

[Reactie gewijzigd door marco-ruijter op 23 juli 2024 11:28]

Finraziel
31 augustus 2022 11:57
Nog niks over een prijs helaas. Ik verwacht dat ze hem veel te duur maken en dat je beter gelijk door kunt naar een Steam deck, maar we zullen zien.
marco-ruijter @Finraziel31 augustus 2022 12:00
Daar ben ik ergens ook bang voor. Ik denk dat 150-200 euro echt de max voor mij is. Maarja de doelgroep is dus cloudgaming waar over het algemeen dus meer voor een cloud console betaald kan worden omdat er geen console of pc bij te pas komen (mits daadwerkelijk cloud gaming en niet lokaal streamen dmv Nvidia Shadowplay).
disjfa 31 augustus 2022 11:58
*het zou kunnen dat een android handheld mogenlijkerwijze op een android versie gaat draaien*

Nice! Net als het gros andere android handhelds, die draaien ook allemaal een android versie!
moonlander 31 augustus 2022 11:59
G Cloud, zouden ze niet een betere naam kunnen bedenken? Ik moet dan gelijk aan google denken.
SkyStreaker 31 augustus 2022 12:34
Leuk, maar als je internetverbinding niet optimaal is, wat doet dat voor de gameplay? Ik heb 4G Thuis van T-Mobile 100Mbit, maar die trekt het gek genoeg niet, qua latency.

[Reactie gewijzigd door SkyStreaker op 23 juli 2024 11:28]

loki504 @SkyStreaker31 augustus 2022 13:40
100mbit moet genoeg zijn. Mijn Xbox One deed het prima met Flight Simulator op xcloud op glasvezel 100mbit lijntje
SkyStreaker @loki50431 augustus 2022 13:49
4G 100Mbit, geen glasvezel.
loki504 @SkyStreaker31 augustus 2022 13:52
Klopt maar daarom zeg ik ook dat 100Mbit voldoende moet zijn. Of dat nu via de lucht via het water of via de kabel je apparaat bereikt zou niet uit moeten maken.

4g/5g of wifi latency en stabiliteit kan wel een issue zijn. Maar 100Mbit is geen issue voor cloud gaming.
SkyStreaker @loki50431 augustus 2022 14:13
Weet ik, klopt ook. Ik heb het verduidelijkt.
Verwijderd 31 augustus 2022 12:56
wel leuk zon apparaat maar waarom niet gewoon de laatste android versie? android 13 is er al dus lijkt mij dat 12 minimaal mogelijk moet zijn geweest. niet nog ff oudere versies gebruiken
RoestVrijStaal 31 augustus 2022 13:06
Volgens Wojciechowski biedt de Snapdragon 720G ondersteuning voor een Android 12-upgrade, maar kan de chip niet overweg met Android 13.
Android 13 was een paar weken al uitgebracht.

Dus eigenlijk is de hardware al e-waste voordat het op de markt is :')

Op dit item kan niet meer gereageerd worden.