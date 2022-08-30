Evan Blass toont afbeeldingen van cloudgaminghandheld van Logitech met Android

Leaker Evan Blass heeft foto's gedeeld van de aankomende handheldconsole van Logitech. Die heeft ongeveer dezelfde vorm als de Nintendo Switch en lijkt op Android te draaien. Het apparaat draait verschillende cloudgamingdiensten.

Blass postte de afbeeldingen op Twitter. Het gaat om drie foto's waarop de handheldconsole te zien is die Logitech samen met het Chinese Tencent op de markt wil brengen. De bedrijven kondigden dat eerder deze maand aan, maar gaven er vooralsnog geen details over. Het enige dat bekend is, is dat de console bedoeld is voor cloudgaming.

Op de foto's is te zien dat het gaat om een handheld met dezelfde vorm als de Nintendo Switch, met twee niet-symmetrisch geplaatste pookjes aan beide kanten van een groot scherm, een D-pad en A-, B-, X- en Y-knoppen. Ook zitten er twee menuknoppen en een homeknop op het apparaat. Op de achterkant zitten vier triggers, een volumeknop en een switch met een onbekende functie. Ook lijkt er een microSD-slot op de achterkant te zitten. Het apparaat is dikker aan de onderkant waar een gebruiker op de foto het apparaat vasthoudt.

Op een van de foto's is te zien hoe het apparaat de Chrome-browser, YouTube en de Google Play Store bevat. Daaruit lijkt het alsof de handheld op Android draait. Ook zijn cloudgamingdiensten zoals Steam, Xbox en GeForce Now te zien.

Technische specificaties van de console ontbreken nog steeds. Het is ook niet bekend wanneer het apparaat uitkomt en wat het kost. Logitech en Tencent zeiden eerder op een release voor 'dit jaar' te mikken.