Evan Blass toont afbeeldingen van cloudgaminghandheld van Logitech met Android

Leaker Evan Blass heeft foto's gedeeld van de aankomende handheldconsole van Logitech. Die heeft ongeveer dezelfde vorm als de Nintendo Switch en lijkt op Android te draaien. Het apparaat draait verschillende cloudgamingdiensten.

Blass postte de afbeeldingen op Twitter. Het gaat om drie foto's waarop de handheldconsole te zien is die Logitech samen met het Chinese Tencent op de markt wil brengen. De bedrijven kondigden dat eerder deze maand aan, maar gaven er vooralsnog geen details over. Het enige dat bekend is, is dat de console bedoeld is voor cloudgaming.

Op de foto's is te zien dat het gaat om een handheld met dezelfde vorm als de Nintendo Switch, met twee niet-symmetrisch geplaatste pookjes aan beide kanten van een groot scherm, een D-pad en A-, B-, X- en Y-knoppen. Ook zitten er twee menuknoppen en een homeknop op het apparaat. Op de achterkant zitten vier triggers, een volumeknop en een switch met een onbekende functie. Ook lijkt er een microSD-slot op de achterkant te zitten. Het apparaat is dikker aan de onderkant waar een gebruiker op de foto het apparaat vasthoudt.

Op een van de foto's is te zien hoe het apparaat de Chrome-browser, YouTube en de Google Play Store bevat. Daaruit lijkt het alsof de handheld op Android draait. Ook zijn cloudgamingdiensten zoals Steam, Xbox en GeForce Now te zien.

Technische specificaties van de console ontbreken nog steeds. Het is ook niet bekend wanneer het apparaat uitkomt en wat het kost. Logitech en Tencent zeiden eerder op een release voor 'dit jaar' te mikken.

Door Tijs Hofmans

Nieuwscoördinator

Feedback • 30-08-2022 08:54 28

30-08-2022 • 08:54

28

Lees meer

Alle games bij de hand - Logitech G Cloud Preview
Alle games bij de hand - Logitech G Cloud Preview Video van 21 september 2022
Cloudgaminghandheld van Logitech heet G Cloud en draait mogelijk Android 11
Cloudgaminghandheld van Logitech heet G Cloud en draait mogelijk Android 11 Nieuws van 31 augustus 2022
Logitech en Ericsson vertrekken uit Rusland
Logitech en Ericsson vertrekken uit Rusland Nieuws van 29 augustus 2022
Logitech brengt Chorus-koptelefoon uit voor Meta Quest 2-headsets voor 100 euro
Logitech brengt Chorus-koptelefoon uit voor Meta Quest 2-headsets voor 100 euro Nieuws van 17 augustus 2022
Logitech en Tencent brengen dit jaar handheldconsole voor cloudgaming uit
Logitech en Tencent brengen dit jaar handheldconsole voor cloudgaming uit Nieuws van 2 augustus 2022
Logitech brengt draadloze MX Master 3S-muis en MX Mechanical-toetsenborden uit
Logitech brengt draadloze MX Master 3S-muis en MX Mechanical-toetsenborden uit Nieuws van 24 mei 2022
Meer producten en artikelen
Consoles Logitech Tencent Handheld

Reacties (28)

-Moderatie-faq
28
28
19
0
0
7
Wijzig sortering

Sorteer op:

Weergave:
Bob Popcorn 30 augustus 2022 09:00
Werkt cloud gaming nou al lekker over WiFi of 5G? :)
AvanCade @Bob Popcorn30 augustus 2022 09:24
Grappig genoeg werkt Cloudgaming van de Xbox beter dan dat ik vanaf de Xbox via mijn intern netwerk stream (dan is mijn aanname dat de data niet buiten mijn netwerk komt).
PatrickH89 @AvanCade30 augustus 2022 10:08
Ik snap ook echt niet waarom de bitrate van in-home streaming zo laag moet zijn, compleet onbruikbaar. Ik heb het maar gewoon opgelost met een lange HDMI kabel.
ThanosReXXX @AvanCade30 augustus 2022 12:00
Dat vind ik inderdaad ook zoiets. GamePass en alles werkt perfect bij mij thuis, maar laatst voor de grap eens Stadia uitgeprobeerd, en dat liep voor geen meter, zelfs niet op de laagste resolutie.

Nu ben ik geen techneut op het gebied van online, dus wellicht zal het wel niet zo simpel zijn als "GamePass werkt, dus zou een andere online service ook moeten werken", maar ik vind het wel apart.
Verwijderd @AvanCade30 augustus 2022 13:46
Bij mij is het precies andersom, vooral het latency verschil is enorm.
Mizgala28 @Bob Popcorn30 augustus 2022 09:12
Verbinding terzijde, het hangt ook af van de game die je speelt.
ormagon @Bob Popcorn30 augustus 2022 09:21
Ik maak zelf gebruik van Nvidia Geforce Now op Android (Pixel 6) en Mac OS (MBP 13 '18). En zowel over WiFi als 5G game ik daar prettig op, met de kanttekening dat het genre er nogal toe doet. Speel dingen als Anno 1800, Frostpunk, Witcher 3, en nu F1 Manager. Dat zijn echt spellen die probleemloos gaan, ook als er wel een keer een stotter opduikt. In het verleden ook wel dingen als The Division en Star Wars Squadrons gespeeld, dat is offline prima maar online wel op (en ik weet zeker voor veel mensen over) het randje. De latency is wat hoger en er treed toch elke minuut nog wel een keer een hapering op van ~1 seconde, en uiteraard altijd precies als je er niet op zit te wachten. Bij spellen waar het om razendsnel reactievermogen gaat en om de juiste actie in een fractie van een seconde is cloud gaming er nog niet over WiFi/5G. Maar hebben we het over singleplayer RTS/RPG/Management en lichte actiespellen dan is het voor mij echt ideaal.
SinergyX
@Bob Popcorn30 augustus 2022 09:28
5G heb ik te weinig dekking om het stabiel te testen (thuis heb ik het zo goed als niet, op het werk is het 1/2 streepjes), maar met een (goeie) stabiele wifi is het prima te doen. Ja, je moet geen extreme shooters gaan doen, maar Fifa carreer mode gaat me prima af, zeker als ik remote xbox speel (via de xbox app naar mijn eigen xbox, niet naar cloud) krijg je eerder artifacts dan echt vertragingen.

Maar draadloos blijft voorlopig 99% afhankelijk van de kwaliteit van netwerk zelf.
Gluwc @Bob Popcorn30 augustus 2022 10:25
Ik heb een aantal keer cloud gaming geprobeerd, maar kan nog steeds niet overweg met de relatief hoge input delay. Zelfs op glasvezel en wired netwerk zijn de response times voor mij nog steeds echt te crappy om het als goed alternatief te zien.
bzzzt @Gluwc30 augustus 2022 11:09
Sure, op de Nintendo Switch (bedraad en op low-latency internet verbinding) niet anders. Heb een aantal demo's gespeeld van cloud-based spellen (Control, Guardians of the Galaxy), maar vrijwel allemaal spelen ze onprettig door de lag. Daarnaast hebben ze ook nog het lef voor een tijdelijke dienst de volle mep te willen vragen.
Wel vreemd dat er hier zo lovend over gesproken wordt terwijl je in andere topics half vermoord wordt als je ook maar de suggestie wekt dat een scherm beneden 144Hz werkbaar kan zijn...
Marzman @Gluwc30 augustus 2022 10:44
Gforce Now heeft vrij weinig delay in hun applicatie (in de browser merk ik het wel, misschien heb ik daar een instelling anders, het is ook op een andere pc). Op Stadia werkt het ook erg goed in de spellen die ik gespeeld heb (Cyberpunk, RDR2, Trials Rising).
giantgiantus @Bob Popcorn30 augustus 2022 11:23
Ja echt helemaal perfect. Heb nu de Odin Pro en remote gaming op ps5 maar ook xcloud werkt echt helemaal top!
grolle @Bob Popcorn30 augustus 2022 13:20
Ik heb een Odin Lite gekocht met als belangrijkste doel cloud gaming. Ik heb hem uitvoerig gebruikt in de 2 wek en ik kan jou vraag volmondig met JA beantwoord. Ik heb via Stadia 17 uur Immortals Fenix Rising gespeeld en dat ging echt dikke prima. Thuis op de bank met WiFi, buitenshuis op een wifi hotspot van een 4g telefoon. Op het zolder merk in dat mijn thuis netwerk de zwakke schakel is. Maar dan zitten er ook 2 draadloze hubs van een el cheapo mesh set tussen.

[Reactie gewijzigd door grolle op 23 juli 2024 18:40]

killerbie 30 augustus 2022 09:02
Door de tekorten van de PS5 en dit soort zaken begin ik echt enorm te twijfelen om gewoon een xbox met gamepass aan te schaffen, en zo iets voor onderweg
newq @killerbie30 augustus 2022 09:13
Tot nu toe geen moment spijt van gehad. Echt een mooi product en goede service. Ik zou zeggen do-it :)
killerbie @newq30 augustus 2022 09:59
heb het momenteel in trial en werkt redelijk goed, ben nog ffe de kat uit de boom aan het kijken. tegen de winter zal ik toch echt de knoop moeten doorhakken, want is voor mij hét seizoen om te gamen
AvanCade @killerbie30 augustus 2022 09:23
Voor mij is de #1 sellingpoint van de Xbox alleen de gamepass maar de goedkopere Series S. Koop je games digitaal of via gamepass dan kun je ze ook op een tweede locatie spelen. Voor mij is dit de slaapkamer. Echt ideaal.
Microsoft heeft naar mijn mening een goede zet gemaakt door te focussen op het ecosysteem en niet zo zeer de console(s).
Tha @killerbie30 augustus 2022 09:41
Ik heb ze beide staan, xbox met gamepass is echt de winnaar hier in huis. Echt top
AvanCade 30 augustus 2022 09:20
Dit heeft een sterk Switch design. Wat begrijpelijk is, echter is de ergonomie voor de volwassenhand (met name de linker thumbstick en de schouderknoppen) erg slecht. Dus ik ben benieuwd hoe dat bij deze is.
Umbrah @AvanCade30 augustus 2022 09:48
Klopt. De Switch handheld is een van m'n vaste rijsmetgezellen (en thuis gaat hij de dock in... Diablo 3 season 27 is net begonnen dus dat is heerlijk -- als ik een snellaad stop moet maken kan je net een rift doen!). Comfortabel voor mijn "2 meter lange mannen kolenschoppen" is hij echter niet. Ik heb echter dit ge-3D-print voor m'n switch: https://www.thingiverse.com/thing:2234489

Comfortabel, simpel, en aan te passen naar welke handheld dan ook.
ShadLink 30 augustus 2022 09:26
dat het gaat om een handheld met dezelfde vorm als de Nintendo Switch
Sorry, maar uit de foto haal ik niet een design met dezelfde vorm als de Switch. Het lijkt meer op een (Android) emulator handhelds (bv de Anbernic lijn) die je tegenwoordig veel uit China ziet komen.
Haay 30 augustus 2022 09:46
Wow, dit is gewoon PERFECT voor Google Stadia gamen! :D
giantgiantus 30 augustus 2022 11:24
Belangrijkste vraag is of deze handheld goede joysticks krijgt. Bv de Odin Pro heeft van die verschrikkelijke switch joysticks. Dat doet de steam deck bv echt vele malen beter.
Frenzy038 @giantgiantus30 augustus 2022 17:23
Bedankt voor de info. Odin pro leek me wel interessant maar die switch joysticks zijn voor mij echt een dealbreaker.
V-Hyper 30 augustus 2022 11:42
Als deze console toegang heeft tot de play store kunnen er ook emulators op :*)
TheVivaldi 30 augustus 2022 12:23
Nu nog even wachten op de eersten die gaan klagen dat het verspilde moeite is omdat het toch niet kan concurreren met de Nintendo Switch en de Steam Deck. :P :+
Mr_Gee 30 augustus 2022 11:30
Nu nog een richtprijs..
grolle 30 augustus 2022 13:27
De prijs gaat wel van belang worden. Een Odin Lite bestel je op indiegogo voor 200 euro. Tel daar 75 euro voor verzending en belastingen bij op en dan blijf je onder de 300.
Nu heeft AWN er wel heel lang over gedaan met de uitlevering, maar als je nu een bestelling plaatst denk ik dat je hem binnen 2 maanden geleverd krijgt.

Bij 300 euro en een Nederlandse verkoper zou het zeker interessant zijn

Op dit item kan niet meer gereageerd worden.