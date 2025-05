Google toont Pixel Watch in officiële video met alle kleuropties

Google heeft een officiële video van de Google Pixel Watch naar buiten gebracht. In de video is het ontwerp van de aankomende smartwatch te zien in alle kleuropties en met de wijzerplaten die naar het apparaat komen.

De Pixel Watch is op het YouTube-kanaal van Google te zien met een gouden, zilveren en zwarte behuizing, en met zwarte, lichtgroene, beige en grijze bandjes. Deze informatie werd eerder deze week al gelekt. Het is niet duidelijk of er naast de zeven wijzerplaten in de video nog andere varianten naar de smartwatch komen bij de lancering.

Het ontwerp van de Pixel Watch was al geen echte verrassing meer. Eerder deze week was de Pixel Watch al kort te zien in een teaser van aankomende Google Pixel-producten en de smartwatch werd eerder dit jaar op de I/O-conferentie onthuld. De nieuwe video toont naast het ontwerp en een aantal beschikbare wijzerplaten ook de tekst 'Gorilla Glass'. Het was nog niet bekend dat deze schermbescherming aanwezig was.

In aanloop na de release worden er steeds meer details over de Pixel Watch bekend. Eerder deze maand meldde 9to5Google dat de Pixel Watch zonder LTE-capaciteit mogelijk een adviesprijs van 349 euro krijgt. Het model met LTE zou ongeveer 50 dollar meer kosten. De presentatie van de Pixel Watch en de Pixel 7-smartphones vindt plaats op 6 oktober. Dan wordt ook de bekendmaking van de definitieve prijzen en specificaties verwacht.