'Pixel Watch krijgt coprocessor, meer ram en opslag dan concurrenten op Wear OS'

Volgens 9to5Google krijgt de Pixel Watch naast de ietwat oude Exynos 9110-soc een coprocessor aan boord, vermoedelijk voor constante, lichtere taken. Ook zou hij meer dan 1,5GB werkgeheugen krijgen en 32GB opslagruimte.

Waarvoor de coprocessor zou dienen, melden de bronnen van de website niet. Bekend is dat een coprocessor taken overneemt van de 'hoofd'-cpu, maar niet welke taken dat in dit geval zijn. De redactie van de site speculeert dat het gaat om de taken omtrent gezondheidsmonitoring; die vinden continu plaats en op dat gebied valt dus veel acculading te besparen.

De site meldt verder dat de Pixel Watch 'iets meer' werkgeheugen zal hebben dan de 1,5GB van de Galaxy Watch 4. De auteur spreekt ervan dat de Pixel Watch 'meer werkgeheugen dan welke bestaande smartwatch dan ook' zal hebben. De Huawei Watch 3 Pro heeft echter 2GB ram. Onduidelijk is of 9to5Google een dergelijk model even is vergeten in dit artikel, dat het met 'iets meer dan 1,5GB ram' ook 'meer dan 2GB ram' bedoelt of dat het de bedoeling had om de vergelijking te beperken tot Wear OS-smartwatches.

Met 32GB opslagruimte zou de Pixel Watch concurreren met modellen als de Apple Watch, verscheidene Garmin-smartwatches en de Huawei Watch GT 3 Pro. Er is geen enkel Wear OS-model met meer dan 16GB opslagruimte. Het opslaan van muziek voor offline afspelen is een voor de hand liggende toepassing voor de opslagruimte op een smartwatch.

Een week geleden kwam 9to5Google met een bericht, op basis van zijn bronnen, waarin stond dat de Pixel Watch draait op de Exynos 9110-soc. Deze soc werd voor het eerst gebruikt in de Samsung Galaxy Watch uit 2018. De doodsteek hoeft het gebruik van deze soc niet per se te zijn. In zijn Pixel 6 en 6 Pro gebruikte Google ook Cortex A76-processorkernen, die op het moment van de release van die telefoons al behoorlijk verouderd waren. Desalniettemin werd de gebruikservaring in bijvoorbeeld de Tweakers-review van de telefoons als 'heerlijk vloeiend' omschreven. Andere geruchten, ook van 9to5Google, stelden dat de accu 300mAH bedraagt en e-sim ondersteund wordt.

De Pixel Watch komt deze herfst uit. De prijs is nog niet bekend, noch in welke landen hij uitkomt. Pixel-apparaten komen doorgaans niet in Nederland en België uit, maar ze zijn vaak wel beschikbaar in nabijgelegen Europese landen, wat import goed mogelijk maakt.