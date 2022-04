'Pixel Watch heeft 300mAh-accu en e-sim'

Volgens bronnen van 9to5Google zal de aankomende Pixel Watch een 300mAh-accu en mobiele connectiviteit hebben. Dat laatste is een invloedrijke feature die het mogelijk maakt om de smartphone thuis te laten, maar in Nederland werkt dat nog niet.

9to5Google maakt een vergelijking op het gebied van accucapaciteit met de Galaxy Watch4-modellen, die vooralsnog als enige draaien op Wear OS 3, dat de Pixel Watch ongetwijfeld ook zal draaien. De 40mm Watch4 heeft een 247mAh-accu, die 'afhankelijk van gebruik' zo'n 24 uur meegaat. De 44mm-variant houdt het 'over het algemeen' 30 tot 40 uur lang vol. Oudere Android-smartwatches, zoals de Fossil Gen 6 en de Skagen Falster Gen 6, hebben ook 300mAh-accu's en gaan om en nabij de 24 uur lang mee.

De Pixel Watch zal naar verwachting echter op Wear OS 3.1 draaien, aldus 'smartphonelekker' Evan Blass. Aangezien niet bekend is wat voor optimalisaties aan het energieverbruik verwerkt zitten in deze nieuwe versie, is het niet goed mogelijk om de Watch4 en de Pixel Watch volledig te vergelijken wat betreft accuduur.

De aanwezigheid van mobiele connectiviteit op smartwatches is niet nieuw, maar staat in Nederland nog in de kinderschoenen. Deze smartwatches hebben namelijk geen sim-slot maar een e-sim-'slot'. De enige provider in Nederland die momenteel de mogelijkheid biedt om een e-sim te nemen voor een smartwatch, is T-Mobile en die provider doet dat alleen voor de Apple Watch. Het Bedrijf sluit niet uit dat het e-sim in de toekomst ook voor Android-smartwatches aan gaat bieden, maar daar is geen datum aan verbonden. In België worden Android-smartwatches al wel met e-sim ondersteund. Daar kunnen gebruikers terecht bij Orange en Telenet.

Een week geleden lekten foto's van de Pixel Watch uit. Iemand zou het apparaat in een restaurant hebben laten liggen en een vriend van de vinder heeft foto's online gezet. Later postte die persoon nog meer foto's, ditmaal inclusief de horlogeband.

Eerdere geruchten, afkomstig van bronnen van YouTuber Jon Prosser, stelden dat het slimme horloge op 26 mei uit moet komen. Google zelf heeft nog niets onthuld of bekendgemaakt.