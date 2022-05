Apple Watch 7 Cellular met T-Mobile Multisim: zonder mobiel toch verbonden

T-Mobile is op dit moment de enige telecomaanbieder in Nederland die de Apple Watch series 7 Cellular ondersteunt. Om de watch van connectiviteit te voorzien heeft T-Mobile Multisim ontwikkeld. Wat zijn de voordelen van Multisim en voor wie is deze toepassing bedoeld?

Na onder meer Duitsland, België en Hongarije, is de Apple Watch Cellular binnenkort eindelijk ook in Nederland beschikbaar. De Apple Watch series 7 Cellular in combinatie met een multisim abonnement is vanaf 5 november beschikbaar in ons land, en nu al te bestellen. Andere landen gingen ons dus al voor en de Nederlandse introductie heeft best wat voeten in de aarde gehad. Jan Pierhagen, senior productmanager bij T-Mobile, zichtbaar in zijn nopjes met de aankondiging en het aanbieden van Apple Watch series 7 Cellular met T-Mobile Multisim: “Ik denk dat we hier alles bij elkaar wel anderhalf jaar mee bezig zijn geweest. We doen dat uiteraard samen met Apple en die laat dan ook niets aan het toeval over. Het inrichten, ontwikkelen, testen – Apple heeft ook mee getest – dat heeft behoorlijk wat tijd gekost. Maar we zijn trots dat we Apple Watch 7 Cellular nu met T-Mobile Multisim kunnen aanbieden aan de Nederlandse Apple-liefhebber!”.

Zo werkt Multisim

Multisim is een abonnementsvorm waarmee gebruikers de 4G-versie van een Apple Watch kunnen koppelen aan een iPhone-abonnement. Zo delen smartwatch en telefoon hetzelfde telefoonnummer. Anders gezegd; een abonnement en telefoonnummer zijn gekoppeld aan twee (e)SIMs waardoor iPhone en Apple Watch Cellular een telefoonnummer en abonnement delen. Het Multisim abonnement kost vijf euro bovenop een bestaand abonnement. Telefoon en smartwatch delen de hoeveelheid data, belminuten en sms'jes binnen de abonnementsvorm. “Om een groot misverstand uit de wereld te helpen, Multisim is niet hetzelfde als Duosim,” licht Pierhagen toe. “Bij dat principe kreeg je een kloon van je simkaart voor een tweede telefoon en was het maar afwachten welke telefoon als eerste overging. Dat was als het ware een soort Russische roulette waarbij niet te voorspellen was welke apparaat als eerste met het netwerk verbinding zou maken.” Bij Multisim is dat niet het geval. Een oproep komt op beide apparaten tegelijk binnen tot deze op een van de apparaten wordt beantwoord. Data kan zogezegd op beide apparaten tegelijk gebruikt worden. Zo kun je bij wijze van spreken een serie kijken op je iPhone terwijl je ondertussen berichten beantwoordt via je Apple Watch.

Toch is het voornaamste idee achter Multisim dat de gebruiker zijn smartphone – in dit geval een iPhone – lekker thuis kan laten om alleen met de Apple Watch Cellular op stap te gaan maar toch bereikbaar blijft. Pierhagen: “Je kunt gewoon blijven bellen of gebeld worden, berichten versturen en ontvangen, e-mails bijhouden, je smarthome desgewenst op afstand bedienen of je gezondheid monitoren door middel van het tracken van je sportieve prestaties.”

Multisim werkt ook op oudere cellular Apple Watches

Gebruikers die in aanmerking willen komen voor Apple Watch Cellular met T-Mobile Multisim dienen over een generatie SE iPhone, een iPhone 6s of nieuwer te beschikken, vanaf iOS 15.1. De toepassing geldt overigens niet enkel voor de laatste Apple Watch, de series 7. Gebruikers kunnen Multisim gebruiken met alle cellular Apple Watches (te herkennen aan de rode ring op de draaiknop of rode stip op draaiknop). Dat geldt dus ook voor oudere modellen die niet verkocht worden door T-Mobile maar die iemand bijvoorbeeld via Markplaats heeft bemachtigd.

T-Mobile zal in zijn fysieke winkels vooral de meest gangbare modellen aanbieden. Online is het assortiment uitgebreider.

Mochten mensen de nieuwste Apple Watch Series 7 Cellular willen aanschaffen in combinatie met een Multisim-abonnement, dan hier een paar specificaties. Het nieuwste model beschikt over het grootste display ooit, het altijd aan Retina-display is 70 procent helderder, en de nieuwe versie laadt veel sneller dan zijn voorgangers.

Toekomstmuziek: Android smartwatches en andere apparaten?

Een opvallend detail dat niet onbenoemd mag blijven is dat naast Multisim met een smartphone en een cellular Apple Watch, je als gebruiker tot wel vier apparaten kunt koppelen aan je Multisim-abonnement. Dat betekent dat T-Mobile wellicht ook uitstapjes gaat maken naar bijvoorbeeld tablets/ iPads. Ook sluit T-Mobile Multisim voor Android smartwatches in de toekomst niet uit. Op de website van T-Mobile staat expliciet “Multisim is op dit moment exclusief voor Apple Watch. In de toekomst mogelijk ook voor andere merken. Zodra we daar meer over kunnen vertellen, vind je dat op onze website.” Dat klinkt bemoedigend? “Als we daar iets over te melden hebben, horen jullie het meteen”, lacht Pierhagen.