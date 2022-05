De MSI Creator Z16 laptop voor content creators flirt met klassieke kunst

Zeg je MSI, dan denk je toch vooral aan gaming hardware, maar de bekende computerfabrikant legt zich de laatste tijd steeds vaker toe op de zakelijke markt. Met de Creator Z16 wil MSI een laptop aanbieden aan content creators in de breedste zin van het woord.

Met een opvallende reclame-uiting die je eerder bij MacBooks of ZenBooks verwacht – MSI zet de Creator Z16 laptop letterlijk op een voetstuk en tussen werken van Leonardo da Vinci en Michelangelo - geeft de Z16 zeer duidelijk zijn visitekaartje af. Dit is een laptop voor de creatieve, zakelijke gebruiker waarmee, zo lijken de makers te willen zeggen, gebruikers virtuele kunst kunnen creëren op een machine die, volgens MSI zelf ook uit de kunst is.

Beoordelen we de Z16 Creator op zijn merites dan vallen direct een aantal zaken op: een flink 16-inch QHD touch-display met 16:10 beeldverhouding, een Intel Core i9 processor en een Nvidia GeForce RTX 3060 GPU. Een laptop met een combinatie van hardware die verder gaat dan datgene wat gemiddelde kantoorwerkzaamheden vereisen.

Justin Brants, marketing- en communicatiemanager van MSI: “De meeste consumenten kennen MSI van de gaming producten. Qua gaming laptops hebben we uiteenlopende modellen voor een uiteenlopend publiek. De laatste tijd richten we ons echter ook op de zakelijke markt en daar is de Z16 Creator een goed voorbeeld van. Niet voor niets hanteren we ‘Creator’ in de titel. Deze laptop is gericht op videografen, fotografen, architecten, ontwerpers en content creators.”

De MSI Creator komt in verschillende configuraties om 'creators' zo goed mogelijk in hun werk te ondersteunen. De basisversie van de Z16 is uitgerust met een 11e generatie Intel Core i7-11800H CPU, Nvidia Geforce RTX 3060 GPU met 6 GB VRAM, 16 GB RAM, een 512 GB NVMe SSD en 16-inch, QHD 2560 x 1600 120Hz touch display. Wil je deze laptop volledig uitgerust hebben, dan krijg je een dezelfde slanke laptop, alleen dan met een 11e generatie Intel Core i9-11900H CPU 32GB RAM, een 2TB NVMe SSD. Uiteraard met hetzelfde scherm en de Nvidia Geforce RTX 3060 GPU. Er zijn dus genoeg paardenkrachten aan boord om het nodige werk te verzetten. Maar het oog wil ook wat, moet MSI gedacht hebben, want de Z16 Creator heeft een opvallend uiterlijk.

Brants: “Naast de benodigde specificaties onder motorkap om content creators hun werk snel te laten doen en vlot te kunnen multitasken, is het design een belangrijk speerpunt voor ons geweest.” Met een volledig metalen unibody CNC-chassis heeft de MSI Creator Z16 een serieuze maar stijlvolle uitstraling. De Lunar grijs-gekleurde laptop oogt luxe en weegt 2,2 kilo. En dat is voor een laptop met een dergelijk groot scherm opmerkelijk te noemen.

De Gulden Snede

Het aanraakscherm heeft een 16:10 verhouding en die is niet lukraak gekozen Deze 16:10-weergave weerspiegelt de Gulden Snede verhouding - 1,618 - die volgens de wiskundige wetten een perfecte verhouding oplevert die wordt beschouwd als de wet van de schoonheid. Deze ratio wordt al honderden jaren gebruikt bij verschillende ontwerpprocessen en zorgt ervoor dat ontwerpen en figuren er zo esthetisch mogelijk uit komen te zien. Er is sprake van de golden ratio als bij een lijn het grotere deel (a) gedeeld door het kleinere deel (b) gelijk is aan de som van a en b gedeeld door a. De uitkomst van beiden is dan 1.618. Het is opnieuw een verwijzing van MSI naar de klassieke Renaissance kunst waar wiskunde en kunst hand in hand gingen en waar ook tijdens de reclame-uitingen mee geflirt wordt. In de praktijk betekent het dat dit beeldscherm 11% meer ruimte biedt dan de traditionele 16:9 schermen om de werkruimte en tijdlijn in bijvoorbeeld Adobe-toepassingen te controleren. Het 120 Hz paneel telt 2560 x 1600 pixels en MSI claimt dat de laptop 100 procent DCI-P3-dekking heeft met een DeltaE van minder dan 2. De laptop heeft drie modi aan boord waartussen je kan wisselen. Naast DCI-P3 zijn daar Adobe RGB en sRGB.

Toetsenbord, geluid en poorten

Het ruime, mini LED-backlit toetsenbord oogt, net als de buitenkant, luxe en wordt aangevuld met een rechthoekige touchpad en een vingerafdrukscanner. Boven het toetsenbord bevindt zich de grill waar de vier 2W speakers huisvesten. De Speaker Tuning Engine belooft een brommende bas en heldere vocalen. Er is tevens ondersteuning voor lossless muziek en Hi-Resolution Audio. En tijdens zware rendering of diverse multitasking processen zal de laptop nooit overhit raken dankzij MSI’s eigen Cooler Boost Technologie. Deze moet zorgen voor optimale thermische verdeling en afvloeiing. Met zeer dunnen 0,1 mm ventilatorbladen met scherpe randen, wordt de luchtstroom van de ventilator volgens MSI optimaal naar de zijkanten van de laptop gestuurd en afgevoerd.

De MSI Creator Z16 biedt een ruime selectie poorten, niet geheel onbelangrijk voor een doelgroep die veel doet met creëren en ontwerpen.Een HDMI of Display Port ontbreekt maar er zijn wel twee Thunderbolt 4 poorten, een 3.5 combo koptelefoon annex microfoonpoort, een Micro-sd card Reader en USB-Type C poort, USB-Type A poort. Hoewel gamen niet het primaire gebruik is, kan de creatieve consument die zich af en toe wil ontspannen hier ook prima mee uit voeten, denkt Brants: ‘Veel content creators zijn ook gamers en andersom. Ze streamen, maken video’s en creëren soms ook eigen ontwerpen. De Z16 is voor hen een machine waarop ze dat allemaal kunnen.”

