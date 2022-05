Categorie moederborden in Pricewatch nu beter dan ooit

In de voorbije jaren was de categorie moederborden enigszins een ondergeschoven kindje geworden op Tweakers, maar sinds we vorig jaar aankondigden onze redactiefocus 'terug naar de kern' te brengen, publiceren we weer regelmatig uitgebreide round-ups van moederborden. Hoewel een moederbord misschien minder spannend is dan een processor of videokaart, is het maken van een goede keuze cruciaal om ook op de langere termijn alles met je pc te kunnen wat je ermee wil doen.

Het werd dus hoog tijd om van de Pricewatch ook de beste productvergelijker voor moederborden te maken. Anno 2021 zoek je een moederbord immers niet meer uit op het aantal eSATA-poorten of seriële aansluitingen, maar bijvoorbeeld op de optie om het bios te kunnen bijwerken zonder compatibele cpu, op het aantal M.2-slots dat van koeling is voorzien of op de kwaliteit van de stroomvoorziening. Je kunt nu vergelijken en filteren op alle genoemde zaken, plus nog veel meer.

Vrm

De grootste vlucht naar voren nemen we door uitgebreide vrm-specificaties toe te voegen. Met cpu's die bij elke nieuwe generatie eerder meer dan minder lijken te gaan verbruiken, is de kwaliteit van de vrm regelmatig een hot topic, maar duidelijke specs opgeven doen fabrikanten zelden. In de Pricewatch kun je nu filteren op de gebruikte vrm-controller, het type mosfets (los of geïntegreerd in een powerstage), het aantal VCore-powerstages, de rating daarvan per stuk en de totale rating van de VCore-vrm. Dat laatste is een vermenigvuldiging van de twee daarvoor genoemde. Daarmee is de Pricewatch voor zover ons bekend uniek.

Wat betekenen de vrm-specs?

Vrm-controller : de chip die de stroomvoorziening aanstuurt.

: de chip die de stroomvoorziening aanstuurt. Type stroomvoorziening : geeft aan of een moederbord losse high- en lowside-mosfets of powerstages gebruikt. Een powerstage bevat doorgaans beide mosfets en het driver-ic, en is gebruikelijk in allesbehalve het instapsegment.

: geeft aan of een moederbord losse high- en lowside-mosfets of powerstages gebruikt. Een powerstage bevat doorgaans beide mosfets en het driver-ic, en is gebruikelijk in allesbehalve het instapsegment. VCore-powerstages : de rating van de powerstage die wordt toegepast voor de VCore, de rail die verantwoordelijk is voor het overgrote merendeel van de stroomtoevoer naar de cpu. Andere rails (igpu, soc, geheugen) gebruiken vaak andere componenten, maar vallen wat belasting betreft in het niet.

: de rating van de powerstage die wordt toegepast voor de VCore, de rail die verantwoordelijk is voor het overgrote merendeel van de stroomtoevoer naar de cpu. Andere rails (igpu, soc, geheugen) gebruiken vaak andere componenten, maar vallen wat belasting betreft in het niet. Aantal VCore-powerstages: het aantal powerstages binnen de VCore-vrm, niet noodzakelijkerwijs het aantal fasen overigens. Moederbordfabrikanten spreken vaak van een '16+1+1'-configuratie, het aantal VCore-powerstages is daarin het eerste getal.

het aantal powerstages binnen de VCore-vrm, niet noodzakelijkerwijs het aantal fasen overigens. Moederbordfabrikanten spreken vaak van een '16+1+1'-configuratie, het aantal VCore-powerstages is daarin het eerste getal. Rating VCore-vrm : een vermenigvuldiging van de voorgaande twee specs. Deze totale rating geeft in een oogopslag een indruk hoe sterk de vrm is, mits het bord gebruikmaakt van powerstages. Voor budgetmoederborden met losse mosfets vullen we deze drie specificaties niet in. Dat zou technisch niet correct zijn en bovendien wil je losse mosfets toch al vermijden als je op zoek bent naar een goede vrm.

: een vermenigvuldiging van de voorgaande twee specs. Deze totale rating geeft in een oogopslag een indruk hoe sterk de vrm is, mits het bord gebruikmaakt van powerstages. Voor budgetmoederborden met losse mosfets vullen we deze drie specificaties niet in. Dat zou technisch niet correct zijn en bovendien wil je losse mosfets toch al vermijden als je op zoek bent naar een goede vrm. Vrm-koeling: Geeft aan of de vrm actief (met ventilator) of passief (heatsinks) wordt gekoeld, of helemaal niet van koeling is voorzien.

Meer weten? Lees het artikel Zo werkt de stroomvoorziening van een moederbord.

Overige nieuwe specificaties

Naast de vrm-specificaties en het moderniseren van bestaande kenmerken hebben we nog een flink aantal nieuwe specificaties toegevoegd. Het lijstje hieronder geeft een indruk van wat je kunt verwachten:

onboard-knoppen, zoals power, reset, clear-cmos;

de optie om het bios te flashen zonder compatibele cpu (BIOS Flashback);

het aantal M.2-slots voorzien van een heatsink;

mogelijkheden voor foutdiagnose, zoals statusleds of een hexdisplay;

de aanwezigheid van een geïntegreerd I/O-shield;

headers voor 'reguliere' (4-pins-) en addressable (3-pins-) rgb;

Totaal aantal fanheaders.

Samen maken we de Pricewatch beter

We hebben de nieuwe specificaties ingevuld voor de tophonderd-populairste moederborden (peildatum 1 oktober) en alle nieuwe Intel Z690-moederborden; daarvan staan er inmiddels al zeventig (!) in de Pricewatch. Nog meer dan anders willen we ook jullie hulp vragen om de Pricewatch zo compleet mogelijk te maken, zeker nu we bepaalde zaken inventariseren die ons Pricewatch-team niet altijd uit de openbare informatie van fabrikanten kan halen. Via de knop 'Verbeter productgegevens' onderaan het 'Kenmerken'-tabblad kun je specificaties van producten toevoegen en verbeteren. Na een controle worden die zichtbaar op de website, waarmee je al je medetweakers helpt, die op zoek zijn naar een nieuw product.

Het werk stopt hier overigens niet. Behalve dat we de categorie moederborden continu blijven aanvullen, staat ook op onze wensenlijst om niet alleen te kunnen filteren op bijvoorbeeld de aanwezigheid van een Thunderbolt 4-poort, maar ook op het aantal poorten. Het aantal zie je nu wel al als je enkele producten direct met elkaar vergelijkt. Kortom, klaar met verbeteren zijn we nooit, maar we wilden deze mijlpaal toch even met jullie delen.