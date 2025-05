T-Mobile hint mogelijk op verkoop van Pixel-smartphones in Nederland

Een T-Mobile-winkel in Rotterdam suggereert dat er vanaf 6 oktober een nieuw Google-product naar Nederland komt, zo spot techjournalist Bastiaan Vroegop. Op deze datum staat onder meer de onthulling van de Google Pixel 7-serie gepland.

In de etalage van de betreffende winkel is de leus 'er komt iets bijzonders aan op 6 oktober' te lezen, naast enkele logo's van Google. Vroegop suggereert dat dit op de verkoop van Pixel-smartphones in Nederland wijst. Tot dusver heeft Google zelf nog geen verdere indicatie gegeven dat de smartphones voor de Nederlandse markt beschikbaar zullen worden gemaakt.

Dat de T-Mobile-winkel nadrukkelijk 6 oktober vermeldt, kan geen toeval zijn. Maar welk product naar Nederland komt op die datum, blijft onderhevig aan wat speculatie. Tijdens het aankomende hardware-evenement van Google staat namelijk niet alleen de onthulling van de nieuwe Pixel 7-reeks gepland, maar ook de Pixel Watch. Het is daarentegen niet aannemelijk dat de winkel alleen de Pixel Watch etaleert, wat de suggestie dat het om de komst van de Pixel 7 naar Nederland gaat kracht bijzet.