Door Wout Funnekotter

Hoofdredacteur

Feedback • 07-10-2022 06:00 156

Google Pixel 7 en 7 Pro Preview

De Pixels komen éindelijk naar Nederland

07-10-2022 • 06:00

156

Preview

Het is een mooi moment als je fan ben van Pixel-hardware en in Nederland woont. Na jarenlang buiten de boot te zijn gevallen, doet Nederland vanaf dit jaar officieel mee voor de Pixel-verkoop. Dat betekent dat je niet meer een winkel net over de grens hoeft te bezoeken of een dikke grijze-importtax hoeft te betalen als je als Nederlander een Pixel-telefoon wilt kopen. Vanaf dit jaar koop je die gewoon online in de Google Store, bij T-Mobile of bij Belsimpel. Dat geldt voor de net aangekondigde Pixel 7 en 7 Pro, maar ook voor de nieuwe Pixel 6A en Pixel-Buds bluetoothoortjes. Vlaamse tweakers moeten we helaas teleurstellen; in België komen de Pixels niet uit. De nieuwe Pixel Watch komt tot slot in de hele Benelux niet uit. Wie die wil hebben, zal toch weer moeten uitwijken naar Duitsland of Frankrijk.

Voorheen waren het vooral de trouwe Pixel-fans die Google in Nederland bereikte, maar nu de telefoons officieel uitkomen en in allerlei telefoonwinkels komen te liggen, gaat Google het direct opnemen tegen bedrijven als Samsung, Apple en OPPO. Zijn deze nieuwe Pixels goed genoeg om die strijd aan te kunnen? Om die vraag te beantwoorden, waren we donderdag aanwezig bij Googles persevenement in Amsterdam, waar we de Pixel 7 en 7 Pro voor het eerst aan de tand konden voelen.

Bekend uiterlijk

Google heeft sinds een paar jaar als strategie om alles zelf maar te laten ‘uitlekken’ om zo de leakers voor te zijn. Als je het technieuws een beetje volgt, weet je dus al lang hoe de Pixel 7 en 7 Pro eruitzien. De camerabalk over de breedte van de achterkant is overgenomen van de vorige generatie, hoewel hij niet meer helemaal zwart is en dat is meteen het grootste visuele verschil. Het scherm van de Pixel 7 is 0,1” kleiner dan dat van zijn voorganger en het scherm van de Pro-variant is even groot. Dat is zo ongeveer al het verschil dat je van buiten ziet.

Pixel 6 en Pixel 7
Pixel 6 en Pixel 7, die laatste is duidelijk wat kleiner

Bijzonder aan de Pixel 6 en 6 Pro was dat ze vrijwel even breed waren. De Pro was alleen een stuk langer en daardoor voelden ze in de hand niet heel verschillend aan. Het kleinere 6,3"-scherm van de Pixel 7 maakt dat het verschil tussen de twee modellen nu meer opvalt en anno 2022 zou je de Pixel 7 bijna compact kunnen noemen. De gebogen schermranden van de Pro zijn nog wat subtieler dan vorig jaar en maken dat de 7 Pro voor een grote telefoon nog relatief smal aanvoelt, ondanks dat hij een fractie breder is dan het model van vorig jaar.

De achterzijden van beide telefoons zijn, zoals tegenwoordig normaal is, van glas. Een hoesje is dus ook hier aan te raden. Qua afwerking heeft Google een stap vooruitgezet. De camerabalk aan de achterkant was bij de Pixel 6 een los element dat aansloot op het frame van de telefoon. Bij de 7-serie is dit uit één stuk metaal vervaardigd, wat er simpelweg strakker uitziet. Een andere verbetering is de afwerking van de camerabalk; die is nu mat in plaats van glanzend.

Pixel 6 en 7 Pro
De afwerking van de camerabalk is op de Pixel 7 (Pro) een stuk strakker

Toch zit de grootste vernieuwing van deze telefoons aan de binnenkant, zoals je in deze vergelijking van de specs kunt zien. De verschillen hebben we dik gedrukt.

Pixel 7

Pixel 7 Pro

Pixel 6

Pixel 6 Pro

Scherm

6,3”

6,7"

6,4”

6,7”

Resolutie en refreshrate

2400 x 1080 pixels @ 90Hz

3120 x 1440 pixels @ 120Hz

2400 x 1080 pixels @ 90Hz

3120 x 1440 pixels @ 120Hz

Soc

Google Tensor 2 (4nm)

Google Tensor 2 (4nm)

Google Tensor (5nm)

Google Tensor (5nm)

Cpu-cores en caches

2 x Cortex X1 @ 2,85GHz

2 x Cortex A78 @ 2,35GHz

4 x Cortex A55 @ 1,8GHz

2 x Cortex X1 @ 2,85GHz

2 x Cortex A78 @ 2,35GHz

4 x Cortex A55 @ 1,8GHz

2 x Cortex X1 @ 2,80GHz

2 x Cortex A76 @ 2,25GHz

4 x Cortex A55 @ 1,8GHz

2 x Cortex X1 @ 2,80GHz

2 x Cortex A76 @ 2,25GHz

4 x Cortex A55 @ 1,8GHz

Gpu

Mali-G710

Mali-G710

Mali G78 MP20 @ 848/996MHz

Mali G78 MP20 @ 848/996MHz

Npu

 Next-gen Google TPU @ ? MHz Next-gen Google TPU @ ? MHz

Google TPU @ 1066MHz

Google TPU @ 1066MHz

Modem

Exynos 5300

Exynos 5300

Exynos 5123

Exynos 5123

Ram

8GB Lpddr5

12GB Lpddr5

8GB Lpddr5

12GB Lpddr5

Opslag

128/256GB

128/256GB

128/256GB

128/256/512GB

Hoofdcamera

25mm, 50Mp, f/1.85, 1,2μm

25mm, 50Mp, f/1.85, 1,2μm

24mm, 50Mp, f/1.85, 1,2μm

24mm, 50Mp, f/1.85, 1,2μm

Groothoekcamera

~12mm, 12Mp, f/2.2, 1,25μm

~12mm 12Mp, f/2.2, 1,25μm

16mm, 12,5Mp, f/2.2, 1,25μm

16mm, 12,5Mp, f/2.2, 1,25μm

Telecamera

N.v.t

~ 125mm, 48Mp, f/3.5, 0,7μm

N.v.t

103mm, 48Mp, f/3.5, 0,8μm

Selfiecamera

 18mm, 10,8Mp, f/2.2, 1,25μm 19mm, 10,8Mp, f/2.2, 1,25μm

24mm, 8Mp, f/2.0, 1,12μm

20mm, 11,1Mp, f/2.2, 1,22μm

Accu

4355mAh

5000mAh

4614mAh

5003mAh

Afmetingen
(hxbxd)

 155,6 x 73,2 x
8,7mm		 162,9 x 76,6 x
8,9mm

158,6 x 74,8 x
8,9mm

163,9 x 75,9 x 8,9mm

Gewicht

 197g 212g

207g

210g

Oude en nieuwe hardware

De belangrijkste verschillen zitten onder de motorkap: de nieuwe Tensor G2-soc en de nieuwe Exynos 5300-modem. Google heeft nog steeds een 4x2x2-cluster, met respectievelijk Cortex A55-, A78- en X1-cores, maar dan op Samsungs 4nm-procedé gemaakt in plaats van op het 5nm-proces. Het grootste verschil hier zijn de A78-cores in plaats van A76, die zuiniger zouden moeten zijn. Verwacht aan de cpu-kant dus geen enorm grote vooruitgang. Dat is niet per se erg want de Pixel 6-telefoons werken in de praktijk snel en vloeiend. In cpu-benchmarks zal een Snapdragon 8 Gen1+ waarschijnlijk forse klappen uitdelen aan de Tensor G2, maar zolang je daar in de praktijk niet veel van merkt, zijn we daar niet zo rouwig om.

Dat komt doordat andere delen van de system on a chip steeds belangrijker worden, zoals de gpu en de npu. Die hebben wel een broodnodige upgrade gehad. Google heeft Arm’s Mali G78-gpu verruild voor de G710. Die is een generatie nieuwer en moet volgens Arm zowel zuiniger als krachtiger zijn. Dat is niet alleen aantrekkelijk voor gaming, maar ook voor bijvoorbeeld fotografie. Google draait een deel van zijn beeldverwerkingsalgoritmen op de gpu, dus met meer rekenkracht in die hoek kan Google interessantere trucs op het vlak van fotografie uithalen.

Dat is ook precies wat het doet met de Pixel 7. In navolging van onder andere Apple geeft Google nu de optie om de portretmodus ook in video te gebruiken. Daar heet het 'cinematic blur'. De software probeert daarbij de voor- en achtergrond van elkaar te onderscheiden en kunstmatig scherptediepte toe te voegen. Een persevenement is niet de ideale setting om de cinematic blur uitgebreid te testen, maar ik heb wel een kleine video kunnen schieten en de resultaten zijn niet indrukwekkend. Hoewel cameraman Mark prima scherp is ten opzichte van de achtergrond, zie je hoe de software moeite heeft met het scheiden van de camera van de bloemen erachter.

Ook nieuw is dat nu met alle verschillende camerasensors in 4k met 60 beelden per seconde gefilmd kan worden en daarnaast kunnen de Pixels nu in 10bit-hdr opnemen, met maximaal 30fps.

Ook de tpu, of tensor processing unit, is vernieuwd. Deze wordt ingezet voor alles wat met machinelearning te maken heeft. Volgens Google is de Tensor G2 tot zestig procent sneller bij het uitvoeren van machinelearningtaken, zoals bijvoorbeeld bij stemherkenning rondom Google Assistant en een nieuwe feature die Photo Unblur heet. De naam zegt het al: hiermee kun je wazige foto's scherper maken. Dat werkt niet alleen met foto's die met de telefoon zelf gemaakt zijn, maar kan ook bijvoorbeeld overweg met jpegs van je oude ingescande babyfoto's. Ik had tijdens het evenement geen tijd om dit te checken, dus dat volgt in de review.

Waar je ook nog even op moet wachten is meer info over de energie-efficiëntie van de Tensor G2. Door voor een vergelijkbare coreconfiguratie te gaan op een kleiner procedé, bespaart Google aan die zijde aan stroomgebruik. De vraag is of de krachtigere gpu en tpu dat weer tenietdoen. Onze benchmarks zullen dat moeten uitwijzen. De Tensor G1 kon van tijd tot tijd een behoorlijk heethoofd zijn. Tijdens onze review zagen we de chip tijdens langdurige belasting throttlen en in de afgelopen zomer merkte ik ook op sommige zonnige dagen met hoge temperaturen dat de Pixel 6 Pro het zwaar had. Dit is een van de grootste zwaktes van de Pixel 6-telefoons en een combinatie van een lager stroomgebruik en eventueel een betere koeling zou dus geen overbodige luxe zijn.

Schermen

Op schermgebied is er behalve dat de Pixel 7 iets kleiner is dan zijn voorganger, weinig veranderd. Beide telefoons hebben een oleddisplay waarbij die in de Pixel 7 tot 90Hz gaat en die in de 7 Pro tot 120Hz. Het gaat daarbij wel om iets modernere versies van de panelen, voor zover bekend in ieder geval bij de 7 Pro, die overigens bij Samsung vandaan komen. Volgens Google kunnen de schermen tot 1500 cd/m2 piekhelderheid, wat vijfentwintig procent hoger is dan bij de 6-serie. Nieuw bij de Pixel 7 Pro is dat het nu ook mogelijk is om de resolutie omlaag te brengen van 3120x1440 naar 2340x1080 om zo de accu te sparen.

De 5G-modem

De Pixel 6-serie had Samsungs Exynos 5123b 5G-modem aan boord, wat op z’n zachtst gezegd geen hoogvlieger was. Bereik en stabiliteit vielen tegen en daarbovenop was hij ook niet echt zuinig. Google heeft daar gedurende het jaar met software-updates aan gesleuteld, maar er zitten natuurlijk grenzen aan wat mogelijk is. De Pixel 7-serie heeft de nieuwe Exynos 5300-modem onder de motorkap, waar we verder nog niet veel over weten want Samsung heeft er geen info over online staan. Zodra we de telefoons in ons testlab hebben, gaan we hier zeker dieper op in.

Camera's

Op cameravlak heeft Google in eerste opzicht weinig veranderd ten opzichte van de 6-serie. De hoofdsensor heeft nog steeds een resolutie van 50 megapixel, de ultrawide 12 megapixel en de telelens op de Pro 48 megapixel. Voor de ultrawide gebruikt Google echter een nieuwere sensor, die een hogere kwaliteit moet leveren, en het brandpunt van de telelens is langer. Google heeft het over 5x optische zoom in plaats van 4x. Dat zou betekenen dat de lens in kleinbeeldtermen van ongeveer 100mm naar 125mm gaat. De maximale vergroting met zowel optische als digitale zoom komt daarmee op 30x.

Bij de Pixel 6 Pro was het zo dat alles onder de 4x zoom digitaal gebeurde, waardoor het verschil tussen 3.9 en 4x zoom behoorlijk groot was. Bij de Pixel 7 Pro gebruikt Google vanaf 2.5x zoom zowel het beeld uit de hoofdcamera als de telecamera, om zo een beter ogende foto te maken. Vanaf 5x zoom wordt vervolgens overgeschakeld op het beeld uit de telecamera. Het is helaas nog steeds niet mogelijk om de portretmodus te gebruiken in combinatie met de telelens.

Verder heeft Google bij de Pixel 7 Pro autofocus toegevoegd aan de ultrawidecamera, waardoor je nu macrofoto's kunt nemen. Dat geldt helaas niet voor de reguliere Pixel 7. Wel is hij op beide telefoons wijder dan de ultrawide van vorig jaar; Google geeft niet op wat de beeldhoek in mm is, maar in de camera-app wordt hij aangeduid met 0.5x in plaats van 0.7x. Uitgaande van hetzelfde brandpunt voor de hoofdcamera, zou de ultrawide op de 7-serie ergens tussen 11,5 en 12,5mm uitkomen, wat fors wijder is dan de 16mm van de 6-serie.

Macro op de Pixel 7 ProMacro op de Pixel 7 ProMacro op de Pixel 7 ProMacro op de Pixel 7 Pro

Een aantal macrofoto's gemaakt met de Pixel 7 Pro

Het verschil in beeldhoek tussen de ultrawide's van de Pixel 6 Pro en Pixel 7 Pro
Het verschil in beeldhoek tussen de ultrawide's van de Pixel 6 Pro en Pixel 7 Pro

Op camerasoftwarevlak is de Night Sight-modus verbeterd. Volgens Google is deze grofweg twee keer zo snel geworden en is er minder ruis te vinden in de foto's. Ook is het True Tone-algoritme verbeterd. Dat algoritme moet realistischere foto's van mensen met een donkere huid opleveren en moet nu vooral beter werken in situaties met weinig licht.

Ik heb tijdens Googles persevenement verschillende vergelijkende foto's gemaakt met de Pixel 6 Pro en 7 Pro in de hoop een eerste indruk te kunnen geven over eventuele vooruitgang in beeldkwaliteit. Daar ga ik mij op dit moment niet aan wagen; de lichtomstandigheden waren te slecht en variabel om hier harde uitspraken over te doen. Wel vind je hieronder een aantal voorbeelden.

Pixel 7 (Pro) samplesPixel 7 (Pro) samplesPixel 7 (Pro) samplesPixel 7 (Pro) samplesPixel 7 (Pro) samplesPixel 7 (Pro) samples

Gezichtsontgrendeling

Aan de voorkant gebruikt Google dit keer dezelfde sensor voor beide modellen en het is ook een nieuwe: een 10,8-megapixelmodel, hoogstwaarschijnlijk de Isocell 3J1 van Samsung. Dat heeft een duidelijke reden. Die sensor maakt gebruik van fasedetectautofocus, waarbij elke pixel is opgeplitst in twee delen. Daardoor kan Google met slechts een enkele beeldsensor een depth map maken en dat ligt aan de basis van de nieuwe gezichtsontgrendeling in de Pixel 7-telefoons. De techniek is dus veel simpeler dan bij de iPhone, die over een infraroodprojector en -camera beschikt.

Google erkent dat deze manier minder veilig is en de werking is dan ook beperkt. De techniek kan alleen gebruikt worden om de telefoon te ontgrendelen en is dus niet bedoeld om bijvoorbeeld te authenticeren bij je internetbankierenapp. Verder zal deze techniek logischerwijs een stuk minder goed werken in het donker; waar Face ID van Apple gebruikmaakt van infrarood en dus geen zichtbaar licht nodig heeft, zal Googles versie onder een bepaald lichtniveau niet meer functioneren.

Dat is ook precies onze eerste ervaring tijdens het previewevenement. Met genoeg licht werkt het snel en is het een handige manier om de telefoon vlot te ontgrendelen. Maar toen ik het de camera moeilijk maakte door in een donkere hoek bij een blauwe lamp te gaan staan - een situatie waarin een ir-gebaseerd system als in de iPhone geen probleem heeft - weigerde Face Unlock compleet dienst. Dit is juist een functie die àltijd moet werken om bevredigend te zijn en ik kan me voorstellen dat mensen het daarom niet gebruiken.

De vingerafdrukscanner blijft dus de belangrijkste manier van ontgrendelen en authenticatie. Google kreeg bij de Pixel 6-serie flink wat kritiek op de snelheid van deze scanner en heeft voor de Pixel 7 een nieuw type ingebouwd die dertig procent sneller zou moeten zijn. Ik heb tijdens het evenement even snel mijn vinger geregistreerd en de eerste indruk is dat hij inderdaad sneller is.

Voorlopige conclusie

Het vernieuwendste aan de Pixel 7 en 7 Pro is dat je ze nu in Nederland rechtstreeks via Google kunt kopen. En dat voor aantrekkelijke prijzen, hoewel de euro er niet best voorstaat en veel bedrijven, waaronder Apple met de iPhone 14, besluiten de prijzen te verhogen. Google houdt echter vast aan dezelfde prijzen als voor de Pixel 6: 649 euro voor de Pixel 7 en 899 euro voor de Pixel 7 Pro. Een goede zet wat ons betreft, aangezien Google de uitdager in de markt is.

Verder zijn het overduidelijk evoluties van de telefoons van vorig jaar. Het design is nagenoeg ongewijzigd, op cpu-vlak brengt de tweede generatie Tensor niet veel nieuws, en accucapaciteit, geheugen en opslag zijn ook onveranderd. De verandering zit in de toegenomen rekenkracht van de gpu en tpu, en de nieuwe dingen die Google daarmee doet, zoals cinematic blur, 10bit-hdr, snellere night sight, Photo Unblur en gezichtsontgrendeling zonder veel extra hardware. Ook het kleinere productieprocedé en de nieuwe modem vallen op.

Over een deel van die zaken valt na een korte previewsessie nog weinig te zeggen, maar we hopen de telefoons zeer binnenkort in ons testlab te ontvangen en komen op al die zaken terug in een uitgebreide review. Vooralsnog lijkt Google met de Pixel 7 en 7 Pro prima uitdagers in de Nederlandse markt te zetten, die beschikken over goede hardware, uitstekende camera's, interessante softwarefeatures, een goed updatebeleid en scherpe prijzen.

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Reacties (156)

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DukeN 7 oktober 2022 06:55
Mooie video item, geeft een goed beeld wat er aan gaat komen. :)

Toch is de prijs, 650 euro voor de Pixel 7 naar mijn gevoel niet heel scherp. Het blijft een bulk euros voor een telefoon. Als (oud) pixel / nexus liefhebber zaten de prijzen rond de 300 euro.

Maar tijden veranderen.... Ik moet er ook mee leren leven. ;)
frye @DukeN7 oktober 2022 07:10
In die tijden waren DE high end telefoons ook beschikbaar voor max 600-699 euro te koop.
Tijden zijn inderdaad helaas veranderd.
Runoo @frye7 oktober 2022 07:47
Als we corrigeren voor inflatie (de grote inflatie van dit jaar niet eens meegerekend), dan is 700 euro van 2010 tegenwoordig 940 euro. Rekenen we dit jaar mee, dan is het bijna 1100 euro. Verklaart niet alles, maar wel een groot deel van de stijgingen in prijzen.

Dat salarissen niet altijd meestijgen met inflatie is een ander probleem :'(

[Reactie gewijzigd door Runoo op 23 juli 2024 19:37]

dutchnltweaker @Runoo7 oktober 2022 08:06
Besef even dat de HTC desire en HTC desire HD beide 500 Euro of lager waren en dat waren. De galaxy s2 van Samsung uit 2011 was na launch na 2 a 3 maanden al rond de 500 euro te koop. Dit waren high end smartphones in die tijd. Nu ben je voor een top end Samsung al 1000 Euro kwijt. Het is echt bizar hoeveel verschil er zit.

[Reactie gewijzigd door dutchnltweaker op 23 juli 2024 19:37]

Zenjol @dutchnltweaker7 oktober 2022 11:22
De Galaxy S22 kwam ook in maart voor €849 uit, maar ik keek toevallig in juli, en toen keek ik icm KPN abonnement bij Belsimpel en kwam ik uit op €600 en dan was er nog een cashback actie voor €100. Dus 3-4 maanden na release kon je een gloednieuwe S22 halen in combinatie met abonnement voor €500.

Als je nu kijkt kan je hem voor €576 krijgen en dan krijg je er nog Samsung Galaxy Buds2 Pro bij. Die zijn toch wel richting de €150 waard als je ze doorverkoopt.

Het heeft er wat van weg dat ze een soort van kunstmatig hoge adviesprijs in stand proberen te houden, om een schijn te hebben van duur --> dus high-end. In realiteit betaal je als normale consument nog steeds ongeveer even veel als 10 jaar geleden, al helemaal als je rekening gaat houden met inflatie.
Riddle007 @Zenjol7 oktober 2022 14:16
Beetje absurd om in een vergelijking van prijzen van smartphones de opties in combinatie met abonnement te bekijken, want die abonnementen zijn sowieso in niets te vergelijken met de abonnementen 10 jaar geleden (zowel niet in wat je erbij krijgt als in de kost voor de provider), dus je vergelijkt dan echt wel appelen met peren.

Als je toestellen met elkaar wil vergelijken, en al zeker over de jaren heen moet je echt wel naar de device only, simlock vrij versies kijken, zowel van toen als van nu! En dan is een Galaxy S22 gewoon 800€ waar een Galaxy S2 500€ was.

[Reactie gewijzigd door Riddle007 op 23 juli 2024 19:37]

bilgy_no1 @Riddle0078 oktober 2022 21:56
Maar dat is ook 11 jaar geleden. Een gemiddelde inflatie van 2% per jaar verklaart dat prijsverschil al bijna voor een flink deel.

Dan heeft een S22 ook nog gegarandeerd 5 jaar software ondersteuning, wat langer is dan wat de S2 destijds kreeg. Ook is er hardwarematig nogal wat toegevoegd, zoals in elk geval extra camera's.

En tot slot kun je de prijs icm abonnement niet zomaar negeren. Fabrikanten zetten telefoons in de markt met een bepaalde marge die het voor winkels en providers aantrekkelijk maakt om hun toestellen te verkopen. De adviesprijs wordt dan hoog neergezet, zodat een provider kan stunten met een goede aanbieding. Dit gebeurde destijds uiteraard ook, maar wellicht is daar ook iets veranderd in de bedragen.

Het is dus niet zo dat Samsung nu simpelweg €300 extra winst maakt per telefoon.
Finraziel @dutchnltweaker7 oktober 2022 08:27
Daarbij moet je wel ook meenemen dat er eigenlijk een nieuwe klasse bijgekomen is boven wat vroeger top end was. De toestellen die je noemt zou ik vergelijken met een Galaxy S22 en die is voor 740 te bestellen (of nog goedkoper maar ik negeer Amazon marketplace).
Daarboven heb je de klasse voor mensen die het echt niet boeit wat hun toestel kost, die klasse bestond 10 jaar geleden nog niet echt.
kipppertje @Runoo7 oktober 2022 09:40
Als je naast de inflatie ook het verschil in wisselkoersen tussen de euro en de dollar meepakt dat zit je er wel op. Blijft inderdaad dat high-end telefoons voor steeds meer mensen onbereikbaar worden. Vraag is wel of dit echt een probleem nu een mid-range telefoon capabeler is geworden dan een high-end telefoon van een paar jaar terug. Vroeger
PuzzleSolver @kipppertje8 oktober 2022 17:18
Er wordt in midrange telefoons steeds vaker zaken weggelaten zoals 4k60fps filmen (ondanks dat de SOC het wel support), hoge refresh schermen met een trage GPU etc etc. De meeste merken willen ook hun high-end blijven verkopen en ook SOC bouwers hebben dit inmiddels door. Waar je 4 jaar geleden nog wel een midranger voor rond de 500 euro kon vinden met 4k60 is dat nu bijna onmogelijk. Ik ben bang dat deze trend doorgezet gaat worden en er allemaal zaken beknibbeld gaat worden en de midrange telefoons zullen ook veel vaker vol reclames gepropt worden (zoals Samsung deed op mijn vorige Galaxy Note 10 lite die hun eigen VPN aansmeerde bij elke connect naar een WiFI network (met adb verwijderd uiteraard)).

Ik bezit nu sinds een paar maand een Pixel 6, maar deze weet mij af en toe goed te frusteren. Vingerafdruk sensor is onbetrouwbaar, casten van telefoonscherm naar TV werkt niet (Google heeft Miracast/WiDI support uit android gehaald, samsung heeft hiervoor de smartview optie toegevoegd om het wel weer mogelijk te maken). Foto's in slecht licht en grote afstand worden onnodig ver ge-surface blurred en verscherpt zodat het net van een trampoline dwars door mijn kind heen liep. Handmatig focusen is onmogelijk (ja met je hand ernaast lukt het nog om een spin in een web op de foto te krijgen). En het touchscreen hield er een keer mee op en re-booten lukte ook niet want de assitant kwam naar voren. Voor bluetooth moet ik soms rebooten voordat het werkt.

Al met al twijfel ik of ik ooit wee een Pixel telefoon wil kopen, want hij heeft ook goede eigenschappen. Het grootste deel van de foto's is prima (meestal wel te veel sharpening), de nightshot kan hele mooie plaatjes maken in schemer van dichtbij. Het toestel is vlot en reclame vrij en heeft de laatste android..
unreal0 @Runoo7 oktober 2022 13:53
Zo letterlijk kun je niet rekenen, momenteel drukt bijvoorbeeld de energieprijs veel zwaarder op de inflatie dan andere zaken.
Ghost Ops @frye7 oktober 2022 14:20
Zelfs voor 500€... Ik had de Samsung Galaxy S3 niet lang na release gekocht, beste scherm, 1 van de weinige met oled, 720p, snelste processor dat moment, stak boven alles uit. De HTC Desire onder andere was toen een alternatief, Sony Xperia III?... .
Maar voor 500€ ga je nu niet meer de top of the line telefoons zien :D
rayfano @DukeN7 oktober 2022 06:59
Maar goed dat je dan geen (oud) OnePlus liefhebber bent ;)

Maar ben het er mee eens dat €650 niet heel scherp geprijsd is. Het nadeel is natuurlijk dat Google ook niet veel lager kan gaan omdat anders de Pixel 6a niet meer aantrekkelijk is. Dat is mijn idee in ieder geval :)
Tythor Zeth @rayfano7 oktober 2022 07:08
Hij is deze maand goedkoper! 75 cashback bij Belsimpel voor de hele maand oktober, 100 voor de Pro en 50 voor de 6A. Bij Tele2 krijg je de Pixel Buds bij de Pixel 7 en de Pixel Buds Pro bij de Pixel 7 Pro.

Edit: Niet alleen Tele2, ook T-Mobile.

[Reactie gewijzigd door Tythor Zeth op 23 juli 2024 19:37]

Boefmans @rayfano7 oktober 2022 10:19
Eens.
Ik lees dit op mijn oixel6. Voor mijn doen een dure telefoon. Die 7 klinkt als een prima deal, als je in de markt bent voor een nieuwe... Upgraden van de 6 lijkt me niet bepaald zinvol :-)
Supertroeper @rayfano9 oktober 2022 20:33
Hier dan ook een (oud) OnePlus liefhebber. Ik heb de 1, de 5 en nu de 8 pro en dit is mijn laatste OnePlus.
De OnePlus 8 pro is echt een goed toestel maar het update beleid is echt om te janken. Ik krijg nog steeds updates maar kan hem niet updaten omdat het per Android update slechter
en slechter word. Voor Oxygenos 12 neem ik niet eens de moeite om het te installeren, de meeste willen meteen weer terug naar Oos 11.
Oos 10 was naar mijn inziens de laatste os van OnePlus die nog echt goed was.
Nu stap ik over naar de Pixel 7 Pro. Hopelijk geen zorgen en teleur stelling over de updates zoals bij OnePlus.
jellybrah @DukeN7 oktober 2022 10:33
Daarom heb ik na de S6 (jaja is erg lang meegegaan) de S22 gekocht, de kleinste versie dus. Toch nog via Tweakers rond de 600 kunnen kopen. Ik ga er dan ook vanuit dat deze weer net zolang meegaat eigenlijk. Telefoons van 1000€+ ga ik ook niet aan beginnen.
Settler11 @DukeN7 oktober 2022 11:36
Momenteel zijn er wel deals te vinden online. O.a. bij nl.pepper.com is er nu 1 lopende. Maar ook wat zo vaak gebeurt: geef het maand extra de tijd en de eerste grote afschrijving zal dan misschien wel zijn geweest. :)
k995 @DukeN7 oktober 2022 13:45
Tja 400 euro in 2013 voor een nexus 5 is nu een 500 euro enkel met inflatie, lagere euro en gewoon een grotere/krachtigere telefoon en je hebt de rest.
Luinwethion @DukeN7 oktober 2022 23:51
Als (oud) pixel / nexus liefhebber zaten de prijzen rond de 300 euro.
M.u.v. De A series 2 nexus van LG die inderdaad gemaakt waren als prijsvechters, als ik mij niet vergis lagen toen de prijzen al zeker rond de 500€

De prijs van de pixel is iets dat ik vaak terug zie, maar volgens mij hebben we hier een beetje selectief geheugen hier.

Voor mijn nexus 6 heb ik toen 650€ betaald in DE, en de Galaxy nexus was ook ergens in 2012 450€.

Daarna wel de 3a XL gehad die was rond de 400€.

Is dus inderdaad wel prijzig. Maar je zou kunnen wachten op de 7a. In ieder geval wel blij wij nu officieel Pixels kunnen kopen in NL. Hopen dat aanbod op parts ook beter gaat worden, uiteindelijk mijn 2xl en 3a XL moeten afschrijven ivm kapotte scherm en geen betaalbare vervanging voor kunnen vinden (display was rond 300€ 🥲)
Kenpachi 7 oktober 2022 07:43
Ik vraag me af of het zou lukken om een gratis pixel watch te krijgen als ik de pixel 7 pro kies om op te halen bij een mediamarkt in Duitsland. Dat zou veel significanter zijn dan een €100 cashback in Nederland.

[Reactie gewijzigd door Kenpachi op 23 juli 2024 19:37]

Mister Hardware @Kenpachi7 oktober 2022 09:07
Zelf vind ik het ook matig wat je in Nederland kan krijgen. Vooral als je beseft dat er vorig jaar een bose 700 of 45 mee kreeg. Die was op V&A toch al wel 250 euro waard.
stx @Mister Hardware7 oktober 2022 09:22
Dat was niet in Nederland. In Duitsland krijg je nu ook een Pixel Watch er gratis bij.
Mister Hardware @stx7 oktober 2022 09:59
Dat klopt maar ik heb de mijne ook vanuit mediamarkt Duitsland gefixt. Je kreeg hem daar ook gewoon. Check maar de fora die over de bestelling van de pixel 6 pro gaan.

Toch maar de pixel 7 pro dan in Duitsland halen
TheVivaldi @Mister Hardware7 oktober 2022 11:30
Bij T-Mobile en Tele2 krijg je er gratis Pixel Buds Pro bij en die zijn ook best wat waard. Misschien geen 250, maar meer dan 100 zeker wel.
nst6ldr
@TheVivaldi7 oktober 2022 13:11
Lijkt me sterk, eerlijk gezegd. Pixel buds koop je om in het Google ecosysteem te blijven - óf omdat je ze krijgt bij je Pixel 7 aankoop. Ik denk niet dat je ze tweedehands voor €100,- verkocht krijgt als er ook tweedehands oortjes van gerenommeerde merken te koop zijn. Zo was de vorige goodie van Amazon/Mediamarkt Duitsland ook een koptelefoon van een bekend audio merk.
TheVivaldi @nst6ldr7 oktober 2022 13:15
Wat is "gerenommeerd"? Google is misschien nog niet zo lang actief op audiogebied, maar ze zijn geen kleine naam. Er zijn genoeg mensen die alleen naar de naam kijken en niet naar de audio-eigenschappen.

En of je het Google-ecosysteem nodig hebt is persoonsgebonden. Ik ben niet in de markt voor earbuds, maar als ik dat wel was, dan zouden deze hoog op mijn lijstje staan en ik zit niet in het Google- of Apple-ecosysteem.
nst6ldr
@TheVivaldi7 oktober 2022 13:28
Bowers & Wilkins, Bose, JBL, zelfs Apple heeft een audio track record met de airpods.

Allemaal zijn ze rond of onder de €100,- te krijgen op V&A, waarvan de meeste zo te zien sealed.

De overspoeling van bose headsets had al een inflatie op de tweedehands prijs tot gevolg, nu worden het veel grotere aantallen pixel buds. Ik zie dat niet voor €100,- gaan hoor.
TheVivaldi @nst6ldr7 oktober 2022 14:03
https://www.ebay.com/sch/...w=pixel+buds+pro&_sacat=0

Allemaal boven de 100 dollar. Moet dus prima te doen zijn.

Nogmaals: de meeste mensen kijken vooral naar de naam, niet naar de eigenschappen. Een mooi voorbeeld is de VW Fox: was gemaakt voor de Braziliaanse markt en dus totaal niet volgens de standaard die VW voor Europa hanteert, en hij bleek later ook wat problematischer, maar hij verkocht als zoete broodjes.

Mensen kennen Google en gaan er dus vanuit dat het een goed product is en zijn bereid daarvoor te betalen.

[Reactie gewijzigd door TheVivaldi op 23 juli 2024 19:37]

Knul @Kenpachi7 oktober 2022 08:13
Tip: bij T-mobile en Tele2 krijg je de Pixel Buds Pro cadeau. Nog steeds lang niet zo'n goede deal als de Watch, maar net wat beter dan de €100 cashback.
SuperKris @Kenpachi7 oktober 2022 09:25
Ja hoor, lees maar eens in bestaande pixel topics. De meeste Tweakers met een pixel halen deze zelf uit Duitsland volgens mij.

Zelf heb ik mijn pixel 6 gewoon in de Duitse Google store besteld. Destijds ook vanwege de gratis oordopjes. Uiteraard heb je dan wel een Duits adres nodig, maar er zijn verschillende services die dat aanbieden. Ik heb vorige keer mailboxde.com gebruikt. Wel even goed opletten met de adres notatie. Voor de google store was dit geen probleem, maar een andere order bij Saturn (volgens mij dezelfde partij als Mediamarkt) werd geannuleerd bij gebruik van die forwarder.

[Reactie gewijzigd door SuperKris op 23 juli 2024 19:37]

Corsa_GSi @SuperKris7 oktober 2022 10:40
MediaMarkt en Saturn zijn inderdaad 1 concern.
In NL heet de holding dan ook: MediaMarkt Saturn Holding B.V..
MMS is weer onderdeel van de Metro groep.
Schizo007nl @Corsa_GSi7 oktober 2022 18:40
Bijna juist.. MediaMarkt en Saturn zijn onderdeel van Ceconomy.. De Metro Group heeft niets meer te maken met MM en Saturn. https://www.metroag.de/en/about-us & https://www.ceconomy.de/en/company/brands/
Corsa_GSi @Schizo007nl10 oktober 2022 10:58
Ah toen ik er wekte waren ze dat nog wel.
DJMaze @Kenpachi7 oktober 2022 10:10
Vast. Die "je moet wel in dit land wonen" acties zijn goed te omzeilen als je familie/kennis in dat land hebt wonen.
Zo kom ik aardig de wereld rond qua aankopen :)

Nadeel is natuurlijk wel garantie als er iets mee mis is.

[Reactie gewijzigd door DJMaze op 23 juli 2024 19:37]

ErikJanVens @Kenpachi7 oktober 2022 12:45
Ik heb indertijd de Pixel 4a bij de Fnac gekocht. Die leverden in Nederland, i.t.t. de Mediamarkt in Duitsland.
https://www.fnac.com/Sear...google+pixel+7&sft=1&sa=0
AlbertG80 @Kenpachi8 oktober 2022 00:30
In Japan hebben ze cash back op je oude telefoon plus Google credit wat ook weer gebruikt kan worden in de Google Store.

Maximaal retour op de oude telefoon is ongeveer 450 euro en credit is 240 euro.
stin00 @Toxicfreak7 oktober 2022 09:52
Nee, graag deze foute informatie weghalen. Voor deze actie moet je, ook bij Amazon DE, voldoen aan deze eisen: https://promo-rewards.com/2022launch/de-DE#

"Teilnehmer müssen eine Lieferadresse in Deutschland angeben. Die Verwendung von Nachsendeadressen (und ähnlichen Diensten) ist ausgeschlossen."

De pixel watch actie loopt namelijk via Google Duitsland, niet via Amazon zelf. Ook bij alle voorgaande releases (Pixel 6 Pro + Bose 700 headset) had ik écht een Duits adres nodig, anders word je promotie product verzoek geweigerd en kan je hier niks meer aan doen. Een Duitse pakketten doorstuurservice zoals Huifkar werkt ook in 99% van de gevallen niet.

[Reactie gewijzigd door stin00 op 23 juli 2024 19:37]

Mister Hardware @stin007 oktober 2022 10:05
Nou, in de fora had je aardig wat mensen met Duitse adressen. Het is maar net hoeveel vertrouwen je hebt in een user. Daarbij ging het geloof ik om het factuur adres en niet per se om het afleveradres. Zelf had ik een Duitsadres en heb ik hem door iemand laten opsturen.
TheVivaldi @Mister Hardware7 oktober 2022 11:28
"Lieferadresse" betekent letterlijk "afleveradres", dus het gaat er wel degelijk om dat je een Duits afleveradres hebt.
Currry @Mister Hardware7 oktober 2022 10:15
In de tijd van de P5 zag je dat de mensen die een doorstuur dienst gebruikte (én DE factuuradres) de Bose headset kregen en die alleen het factuuradres in DE hadden niet. De toestellen werden wel verzonden, maar ook niet altijd en na de promo werd de headset geannuleerd.

Het blijft een gok, was ik voor de 7pro gegaan had ik de gok genomen. Kies nu zelf voor de 7 en heb geen oordoppen nodig dus dan liever de 75 korting bij Belsimpel.
glennoo @Currry7 oktober 2022 16:44
In de tijd van de P5 zag je dat de mensen die een doorstuur dienst gebruikte (én DE factuuradres) de Bose headset kregen en die alleen het factuuradres in DE hadden niet.
Dat is gewoon onzin, ik heb zelf destijds gebruikgemaakt van de actie (en tevens voor de pixel 6) en met een Duits factuur adres heb ik gewoon de bose 35 II en bose 700 ontvangen.
Currry @glennoo7 oktober 2022 18:29
Dat is toch ook wat ik zeg, als je een Duits factuuradres gebruikt 8)7
glennoo @Currry7 oktober 2022 21:35
In de tijd van de P5 zag je dat de mensen die een doorstuur dienst gebruikte (én DE factuuradres) de Bose headset kregen en die alleen het factuuradres in DE hadden NIET.
En ik geef aan dat ik het WEL ontvangen heb. Ondanks alleen een DE factuuradres. Lezen blijft moeilijk...
Currry @glennoo7 oktober 2022 22:19
Nou dat woordje alleen staat er niet in. Schrijven en naderhand lezen is dus blijkbaar nog moeilijker.
Maar goed, n=1 en ik geef alleen een beeld van het fora van destijds. Doe ermee wat je wilt, maar ga niet de wijsneus uithangen als je het zelf fout opschrijf.

Excuus voor de offtopic, laatste reactie van mijn kant uit.
glennoo @Currry8 oktober 2022 10:34
Wut...? Ik quote het rechtstreeks uit jou stuk, gewoon copy past en niks zelf opschrijven... Dus wat voor onzin kraam je nou uit, man.
Xerox @glennoo8 oktober 2022 22:03
@Currry bedoelt jouw eerste bericht (om 16:44 uur):
Dat is gewoon onzin, ik heb zelf destijds gebruikgemaakt van de actie (en tevens voor de pixel 6) en met een Duits factuur adres heb ik gewoon de bose 35 II en bose 700 ontvangen.
Hier heb je niet het woord 'alleen' gebruikt, waardoor het leek alsof jij gebruik hebt gemaakt van een afleveradres én factuuradres in Duitsland. In je bericht erna geef je duidelijk aan dat je alleen een Duits factuuradres gebruikt hebt.
TheRicolaa10 @Currry7 oktober 2022 14:20
Het is mij destijds gelukt met een wat minder bekende doorstuur service in Frankrijk. Ik had 2 maanden na ontvangst van de telefoon de Bose QC35 II ontvangen.
Meessen @Toxicfreak7 oktober 2022 09:55
Maar bij de duitse google heb je nog 10% extra korting, Amazon is dus een stuk duurder.

https://www.mydealz.de/deals/cb-pixel-7-fur-585eur-2052618
Mister Hardware @Meessen7 oktober 2022 10:02
Dat is het toch niet, er staat na verkoop van de buds
Meessen @Mister Hardware7 oktober 2022 16:22
Dan kjjk je niet goed. 649 vs 585 euro (voor verkoop buds).
Maar inmiddels toch verlopen.

[Reactie gewijzigd door Meessen op 23 juli 2024 19:37]

Predatherion @Toxicfreak7 oktober 2022 09:53
Kun je dat bevestigen? Zoals ik het begrijp krijg je de pixel watch er niet gratis bij - je krijgt een code van google waarmee je de pixel watch kan laten bezorgen op een duits adres.
sdr82 7 oktober 2022 09:56
Facelock?
Zou dat veilig zijn?
Ik bedoel wat gebeurt er met die gegevens?
Ik gebruik daarom ook nooit geen vingerafdruk
Verwijderd @sdr827 oktober 2022 15:26
Dus je gebruikt altijd vingerafdruk ;)

Die gegevens blijven op je telefoon, dat staat daar gewoon opgeslagen net zoals de pincode/het patroon wat je nu hebt ingesteld. Je kunt er voor kiezen om dat te wantrouwen, maar dan zou je eigenlijk helemaal niks op je smartphone kunnen doen. Dan worden misschien je gesprekken ook afgeluisterd, je inloggegevens doorgestuurd, staat je camera altijd aan etc.
sdr82 @Verwijderd7 oktober 2022 18:31
Ja, daar zit wat in.
Ik snap wat je zegt.

Maar als het gehackt wordt hebben criminelen wel je vingerafdruk.

Ach...miss zie ik teveel beren op de weg
MiNi1993_NL @sdr828 oktober 2022 01:49
Een aanname hoor; maar volgens mij hebben ze dan nog steeds niet je vingerafdruk, maar enkel het herkenningspatroon.
Humpi @sdr8210 oktober 2022 21:59
Nope, je telefoon slaat op een secure gedeelte alleen een private key en resultaat op voor je vingerafdruk.
Net als met een wachtwoord op een website is het een soort rekensom. ((veilige) websites hebben ook nooit je exacte wachtwoord): De telefoon scant je vinger, genereert daar een code van gebaseerd op een paar plekjes op je vinger, doet key*vingerafdrukcode en checkt of dat gelijk is aan het opgeslagen resultaat.
In theorie zou je resultaat / key kunnen doen om de "waarde" van je vingerafdruk weer te krijgen, maar ten eerste is die rekensom voor computers veel te zwaar (en de private key is private, dus goed en veilig opgeslagen op een aparte chip), en ten tweede heb je dan alleen die plekjes op je vinger die de telefoon checkt. Een andere vingerafdrukscanner checkt weer andere plekjes.

Voor de gezichtsherkenning is dit vergelijkbaar :) Je kan niet je gezicht reconstrueren met de data opgeslagen op de telefoon.

Hopelijk kan mijn jip-en-janneke versie van encryptie je een beetje geruststellen :)
nst6ldr
@sdr827 oktober 2022 10:52
Als je je daar zorgen om maakt dan koop je sowieso geen Android of iPhone, maar eerder Sailfish.

Mocht je wat handiger zijn, dan koop je juist een Pixel. Ben je minder handig maar heb je wat extra geld liggen, dan koop je bij een privacy vendor.
sdr82 @nst6ldr7 oktober 2022 11:16
Dat begrijp ik.
Privacy is nergens helemaal veilig.
Maar om nou mijn biometrische gegevens te geven gaat me een stap te ver.
nst6ldr
@sdr827 oktober 2022 11:19
Daarvoor kan je dus bij de linkjes terecht in mijn vorige respons, dan weet je zeker dat jouw informatie van jou blijft.
sdr82 @nst6ldr7 oktober 2022 18:27
Ok thanks
Ewivis 7 oktober 2022 07:04
De vraag is, kan hij beetje snel opladen, 0-100 in 45 min ofzo. Dan is het voor mij pas een optie.
Jeroenneman @Ewivis7 oktober 2022 08:11
Helaas maar 23-30 W.
Ik snap daarnaast ook niet waarom Google de tensor SoC op een minder efficiënte node laat bakken, en waarom er niet de laatste techniek in zit.

Een pixel zou het summum van Android moeten zijn. Dat is het nu zeker niet.
jusch @Ewivis7 oktober 2022 08:21
Inderdaad, mijn 3 jaar oude Note 10+ laadt met 45w, ik zou zeker niet minder willen aangezien ik niet s'nachts wil laden.
Helaas kom je voor meer dan 45w al snel op een chinees uit.
Vind de foto's trouwens niet erg overtuigend, terwijl dat de reden is van veel mensen om een Pixel te nemen.
PaT Moderator Mobile @jusch8 oktober 2022 18:56
Of op de Motorola Edge 30 Ultra. Die krijgt zelfs een 125 Watt lader meegeleverd.
Ferio @Ewivis7 oktober 2022 09:03
Kijk is naar de 12t pro
Frappuccino 7 oktober 2022 07:06
Op zich geen onaardig toestel denk ik.

Maar waarom nou zo'n dikke balk voor die camera's?
Gaat dat wel samen met een bookcover hoesje?

Dat er anderen zijn met een andere voorkeur van hoesjes, of zelfs geen, is prima maar ik heb graag een hoesje wat de telefoon rondom beschermt. Dat heeft er imo altijd aan bijgedragen dat ik lang met een toestel kan doen en het toestel er aan het eind nog fatsoenlijk uitziet.
NielsFL @Frappuccino7 oktober 2022 07:36
Lastig inderdaad. De meeste hoesjes hebben een grote uitsparing die de hele balk blootlegt. Bij de Pixel 6 Pro heb ik dat opgelost door er een skin op te plakken.

Dat lijkt goed gewerkt te hebben, want inmiddels heb ik de 6 Pro verkocht aan zo'n recycle website en die vonden geen krasjes op op de balk. (Wel aan de onderkant, ondanks hoesje, kennelijk kruipt er toch rommel in door al die openingen aan de onderkant.)
Joe28965 @Frappuccino7 oktober 2022 08:45
Waarom ze zo'n balk gebruiken ipv een eiland kan verschillende redenen hebben, van style tot cameratechnisch handiger.

Ik begrijp alleen niet helemaal hoe de balk anders is dan zo'n eiland voor bookcovers, maar misschien mis ik iets. Ook als je op internet zoekt naar pixel 6 bookcovers (die praktisch dezelfde balk hebben) vind je genoeg keuzes.

Zo'n balk is ook wel heerlijk als je hem vaak op je bureau hebt liggen, hij ligt goed stabiel.
Dann74 7 oktober 2022 07:38
Ik vind die balk veel beter dan een eiland, want met een eiland wiebelt je foon als je hem op tafel legt, heel vervelend als je het toetsenbord wil gebruiken
GenomDalar1983 @Dann747 oktober 2022 10:48
Bumper helpt een hoop...
ultimasnake @Dann747 oktober 2022 08:16
Gewoon een vraag… jij typed op je telefoon zonder deze in je handen te houden (dus op tafel)? Ik ken werkelijk geen enkel persoon die dat doet en vermoed dat het vooral komt door ‘duimtypen’ wat men nu eenmaal gewend is of omdat je je telefoon gewoon wat dichter in je gezichtsveld hebt…

Zijn er meer mensen die dit doen of misschien deden (en dus niet meer sinds eilandjes op een camera zit)
Schway @ultimasnake7 oktober 2022 08:49
Ik, soms heb ik em naast me op mijn bureau liggen en als ik wil scrollen of een kort berichtje typen, dan is dat irritant.
Verwijderd @ultimasnake7 oktober 2022 11:46
Maar dat jij niemand kent zegt niet dat het niet gebeurt natuurlijk,. Zeker voor korte berichtjes vind ik het laten liggen ook wel ideaal, of als je bijvoorbeeld zit te eten en op iets wilt reageren.

Dat betekent ook niet dat het de enige manier van typen hoeft te zijn, het is gewoon één van de manieren om het te gebruiken.
Mavamaarten @ultimasnake7 oktober 2022 08:27
Je doet het niet "elke keer" je aan het typen bent, als je een heel bericht wil typen dan neem je uiteraard je telefoon vast. Maar het gebeurt toch best vaak dat je je telefoon neer legt en er dan nog verder even op scrolled (bv een recept tijdens het koken)?
Libra @Dann747 oktober 2022 12:17
Met het juiste hoesje is dat heel goed op te lossen.
Dann74 @Libra7 oktober 2022 13:06
Dat zal best, maar dat geeft dus aan dat de foon out of the box eigenlijk niet goed ontworpen is ;)
Libra @Dann747 oktober 2022 17:10
Klopt, dat wiebelen irriteert me ook. Ik doe toch altijd een hoesje om mijn toestel, dus dat wiebelprobleem was makkelijk opgelost. Maar even terug naar de Pixel. Met zo'n rand van de camerabalk is er geen sprake van wiebelen, maar het ligt ook niet helemaal vlak. Dat vind ik ook niet helemaal tof.
dutchnltweaker 7 oktober 2022 07:45
Ben benieuwd, wat ik lees over die tensor chip is dat de performance een heel stuk lager ligt dan de topline van Qualcomm. Die tsmc gebruikt.
Dit is wel een interessante video: https://youtu.be/s0ukXDnWlTY
Had google maar voor tsmc gegaan.

[Reactie gewijzigd door dutchnltweaker op 23 juli 2024 19:37]

Aid @dutchnltweaker7 oktober 2022 09:17
Hoe erg is het verschil? Merk je dat in dagelijks gebruik, scrollen, multitasken etc. of valt het pas op met gamen?
stin00 @Aid7 oktober 2022 10:00
Dat verschilt per persoon. De Tensor chip is in de basis een sterk aangepaste Exynos (Samsung) SOC. In de Pixel 6 broncode zijn ook allerlei 'Exynos' verwijzigingen te vinden.

Ik merkte het zelf wel tijdens het dagelijks gebruik. Het waren allemaal kleine dingetjes: het scrollen op erg lange paginas (bijv. Google Reviews) zorgde voor rare stutters/lag. De telefoon werd erg warm tijdens (lichte) games. Games lopen ook niet helemaal lekker vloeiend, er zit een soort micro stutter in waar ik gevoelig voor ben. Soms hoorde ik bij het bellen de andere persoon niet, kon ik alleen fixen met een reboot (dit gebeurt ook bij de Samsung S22 Ultra met Exynos die ik nu heb). Daarnaast had ik altijd last van onverklaarbare idle battery drain. 'S nachts kon er zo 8% weg zijn terwijl de telefoon niets deed.

Naja voor mij in ieder geval genoeg redenen om weer naar een Snapdragon te gaan binnenkort.
dutchnltweaker @stin007 oktober 2022 10:50
Vraag me af welke mainstream telefoons er met snapdragons komen op dit moment. Volgens mij zijn dat alleen oneplus en xiaomi of oppo? LG maakt geen telefoons meer, Samsung gebruikt of random exynos of snapdragon, htc hoor je eigenlijk niks van en daarnaast krijg je een grote variatie van Chinese telefoons. Ohja nokia vergeten, maar die heb ik al een helepoos geen high end smartphone zien maken.

[Reactie gewijzigd door dutchnltweaker op 23 juli 2024 19:37]

Jeroenneman @dutchnltweaker7 oktober 2022 12:17
Motorola? Sony?
dutchnltweaker @Jeroenneman7 oktober 2022 12:37
Motorola? Sony?
Ahja die heb je ook nog, alleen beide met slechte of niet goede update beleid.
nst6ldr
@Aid7 oktober 2022 10:46
Ik kan je aanraden de video eens te bekijken, het ligt namelijk niet zo eenvoudig: veel chips kunnen wel aardige prestaties leveren, alleen gaat dit bij de een méér ten koste van stroomverbruik dan de ander. Afhankelijk van thermal throttling (configuratie en buitentemperatuur) merk je dus wel dat multitasking het toestel niet alleen traag maakt, maar ook flink inboet op accuduur.

Google's Tensor scoort niet best op deze vlakken.
Verwijderd @Aid7 oktober 2022 11:47
Ik denk dat het heel erg aan je gebruik ligt. Ik game nooit op mijn Pixel 6 Pro en voor mijn gebruik merk je er precies niks van. Ik kan me echter voorstellen als je echt veel gamed, dat je dan het beste van het beste wilt en dan een Snapdragon SOC neemt, echter voor de grote massa ga je er niks van merken en is hij flink sneller dan het gros van de telefoons in dezelfde prijsklasse.
Achey @dutchnltweaker7 oktober 2022 08:16
Interessante video!
Soei 7 oktober 2022 06:43
Face unlock gebruik ik zelf nooit. Een vlotte fingerprint reader is prima voor mij.
lordawesome @Soei7 oktober 2022 07:19
Ik vind beide samen prettig. Soms is het lastig om de telefoon op je gezicht je richten, zoals in bed of op de bank. Soms heb je je handen vol en is face unlock weer handiger. Ze vullen elkaar aan.
pvt_Joker 7 oktober 2022 09:24
Zoals altijd zien de toestellen goed uit, betreft de "vanilla"android versie die er op staat lijkt alles ook goed uitgedacht. Ik twijfel ook niet dat de camera prestaties zeker niet veel slechter zijn dan andere premium flagships.
Waar ik me toch echt weer zorgen maak is die Tensor soc. De vorige was al qua performance echt mwa en deze gaat ook die kant op, uit leaks: 801116 antutu benchmark.
Source: https://www.notebookcheck...by-new-leak.659706.0.html
Dat is zeg maar niveau s21 FE. waarbij de Sgen1+ toestellen richting 1.1 mln gaan.
Kan me ook herinneren dat er veel comments bij de reviewers waren over de fingerprintscanners die niks meer deden en verbindings problemen.
source: https://www.techradar.com/news/google-pixel-6-problems
Hopen dat het bij deze Pixel opgelost is.
Ik zou graag een keer willen uitwijken van mijn gebruikelijke iphone/galaxy s update naar een Pixel maar dat soort issues en prestaties houden me wat tegen.
Sinester @pvt_Joker7 oktober 2022 16:35
ik vind Performance Benchmarks op telefoons best nutteloos.

Het kan een hele hoge score halen maar alsnog niet soepel aanvoelen bij gebruik. Wellicht zegt het iets over de game prestaties, maar daar doe ik zelf niet aan op me telefoon dus kan me niet zo veel interesseren.

Geef mij liever een telefoon met een lage score maar wel een soepele ervaring dan andersom
Hoop inderdaad wel dat de vervelende problemen opgelost zijn zoals de fingerprint
Robbaman 7 oktober 2022 09:48
Heeft de Pixel Pro 7 eigenlijk een vingerafdruklezer onder het scherm? Dat is een feature van m'n Galaxy S10 die mij tot nu toe erg goed bevalt.
Quickdust @Robbaman7 oktober 2022 10:29
Ja, de Pixel 7 (en Pro) hebben een in-screen fingerprint scanner

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