Google Pixel 7 en 7 Pro Preview

Het is een mooi moment als je fan ben van Pixel-hardware en in Nederland woont. Na jarenlang buiten de boot te zijn gevallen, doet Nederland vanaf dit jaar officieel mee voor de Pixel-verkoop. Dat betekent dat je niet meer een winkel net over de grens hoeft te bezoeken of een dikke grijze-importtax hoeft te betalen als je als Nederlander een Pixel-telefoon wilt kopen. Vanaf dit jaar koop je die gewoon online in de Google Store, bij T-Mobile of bij Belsimpel. Dat geldt voor de net aangekondigde Pixel 7 en 7 Pro, maar ook voor de nieuwe Pixel 6A en Pixel-Buds bluetoothoortjes. Vlaamse tweakers moeten we helaas teleurstellen; in België komen de Pixels niet uit. De nieuwe Pixel Watch komt tot slot in de hele Benelux niet uit. Wie die wil hebben, zal toch weer moeten uitwijken naar Duitsland of Frankrijk.

Voorheen waren het vooral de trouwe Pixel-fans die Google in Nederland bereikte, maar nu de telefoons officieel uitkomen en in allerlei telefoonwinkels komen te liggen, gaat Google het direct opnemen tegen bedrijven als Samsung, Apple en OPPO. Zijn deze nieuwe Pixels goed genoeg om die strijd aan te kunnen? Om die vraag te beantwoorden, waren we donderdag aanwezig bij Googles persevenement in Amsterdam, waar we de Pixel 7 en 7 Pro voor het eerst aan de tand konden voelen.

Bekend uiterlijk

Google heeft sinds een paar jaar als strategie om alles zelf maar te laten ‘uitlekken’ om zo de leakers voor te zijn. Als je het technieuws een beetje volgt, weet je dus al lang hoe de Pixel 7 en 7 Pro eruitzien. De camerabalk over de breedte van de achterkant is overgenomen van de vorige generatie, hoewel hij niet meer helemaal zwart is en dat is meteen het grootste visuele verschil. Het scherm van de Pixel 7 is 0,1” kleiner dan dat van zijn voorganger en het scherm van de Pro-variant is even groot. Dat is zo ongeveer al het verschil dat je van buiten ziet.

Pixel 6 en Pixel 7, die laatste is duidelijk wat kleiner

Bijzonder aan de Pixel 6 en 6 Pro was dat ze vrijwel even breed waren. De Pro was alleen een stuk langer en daardoor voelden ze in de hand niet heel verschillend aan. Het kleinere 6,3"-scherm van de Pixel 7 maakt dat het verschil tussen de twee modellen nu meer opvalt en anno 2022 zou je de Pixel 7 bijna compact kunnen noemen. De gebogen schermranden van de Pro zijn nog wat subtieler dan vorig jaar en maken dat de 7 Pro voor een grote telefoon nog relatief smal aanvoelt, ondanks dat hij een fractie breder is dan het model van vorig jaar.

De achterzijden van beide telefoons zijn, zoals tegenwoordig normaal is, van glas. Een hoesje is dus ook hier aan te raden. Qua afwerking heeft Google een stap vooruitgezet. De camerabalk aan de achterkant was bij de Pixel 6 een los element dat aansloot op het frame van de telefoon. Bij de 7-serie is dit uit één stuk metaal vervaardigd, wat er simpelweg strakker uitziet. Een andere verbetering is de afwerking van de camerabalk; die is nu mat in plaats van glanzend.

De afwerking van de camerabalk is op de Pixel 7 (Pro) een stuk strakker

Toch zit de grootste vernieuwing van deze telefoons aan de binnenkant, zoals je in deze vergelijking van de specs kunt zien. De verschillen hebben we dik gedrukt.

Pixel 7 Pixel 7 Pro Pixel 6 Pixel 6 Pro Scherm 6,3” 6,7" 6,4” 6,7” Resolutie en refreshrate 2400 x 1080 pixels @ 90Hz 3120 x 1440 pixels @ 120Hz 2400 x 1080 pixels @ 90Hz 3120 x 1440 pixels @ 120Hz Soc Google Tensor 2 (4nm) Google Tensor 2 (4nm) Google Tensor (5nm) Google Tensor (5nm) Cpu-cores en caches 2 x Cortex X1 @ 2,85GHz 2 x Cortex A78 @ 2,35GHz 4 x Cortex A55 @ 1,8GHz 2 x Cortex X1 @ 2,85GHz 2 x Cortex A78 @ 2,35GHz 4 x Cortex A55 @ 1,8GHz 2 x Cortex X1 @ 2,80GHz 2 x Cortex A76 @ 2,25GHz 4 x Cortex A55 @ 1,8GHz 2 x Cortex X1 @ 2,80GHz 2 x Cortex A76 @ 2,25GHz 4 x Cortex A55 @ 1,8GHz Gpu Mali-G710 Mali-G710 Mali G78 MP20 @ 848/996MHz Mali G78 MP20 @ 848/996MHz Npu Next-gen Google TPU @ ? MHz Next-gen Google TPU @ ? MHz Google TPU @ 1066MHz Google TPU @ 1066MHz Modem Exynos 5300 Exynos 5300 Exynos 5123 Exynos 5123 Ram 8GB Lpddr5 12GB Lpddr5 8GB Lpddr5 12GB Lpddr5 Opslag 128/256GB 128/256GB 128/256GB 128/256/512GB Hoofdcamera 25mm, 50Mp, f/1.85, 1,2μm 25mm, 50Mp, f/1.85, 1,2μm 24mm, 50Mp, f/1.85, 1,2μm 24mm, 50Mp, f/1.85, 1,2μm Groothoekcamera ~12mm, 12Mp, f/2.2, 1,25μm ~12mm 12Mp, f/2.2, 1,25μm 16mm, 12,5Mp, f/2.2, 1,25μm 16mm, 12,5Mp, f/2.2, 1,25μm Telecamera N.v.t ~ 125mm, 48Mp, f/3.5, 0,7μm N.v.t 103mm, 48Mp, f/3.5, 0,8μm Selfiecamera 18mm, 10,8Mp, f/2.2, 1,25μm 19mm, 10,8Mp, f/2.2, 1,25μm 24mm, 8Mp, f/2.0, 1,12μm 20mm, 11,1Mp, f/2.2, 1,22μm Accu 4355mAh 5000mAh 4614mAh 5003mAh Afmetingen

(hxbxd) 155,6 x 73,2 x

8,7mm 162,9 x 76,6 x

8,9mm 158,6 x 74,8 x

8,9mm 163,9 x 75,9 x 8,9mm Gewicht 197g 212g 207g 210g

Oude en nieuwe hardware

De belangrijkste verschillen zitten onder de motorkap: de nieuwe Tensor G2-soc en de nieuwe Exynos 5300-modem. Google heeft nog steeds een 4x2x2-cluster, met respectievelijk Cortex A55-, A78- en X1-cores, maar dan op Samsungs 4nm-procedé gemaakt in plaats van op het 5nm-proces. Het grootste verschil hier zijn de A78-cores in plaats van A76, die zuiniger zouden moeten zijn. Verwacht aan de cpu-kant dus geen enorm grote vooruitgang. Dat is niet per se erg want de Pixel 6-telefoons werken in de praktijk snel en vloeiend. In cpu-benchmarks zal een Snapdragon 8 Gen1+ waarschijnlijk forse klappen uitdelen aan de Tensor G2, maar zolang je daar in de praktijk niet veel van merkt, zijn we daar niet zo rouwig om.

Dat komt doordat andere delen van de system on a chip steeds belangrijker worden, zoals de gpu en de npu. Die hebben wel een broodnodige upgrade gehad. Google heeft Arm’s Mali G78-gpu verruild voor de G710. Die is een generatie nieuwer en moet volgens Arm zowel zuiniger als krachtiger zijn. Dat is niet alleen aantrekkelijk voor gaming, maar ook voor bijvoorbeeld fotografie. Google draait een deel van zijn beeldverwerkingsalgoritmen op de gpu, dus met meer rekenkracht in die hoek kan Google interessantere trucs op het vlak van fotografie uithalen.

Dat is ook precies wat het doet met de Pixel 7. In navolging van onder andere Apple geeft Google nu de optie om de portretmodus ook in video te gebruiken. Daar heet het 'cinematic blur'. De software probeert daarbij de voor- en achtergrond van elkaar te onderscheiden en kunstmatig scherptediepte toe te voegen. Een persevenement is niet de ideale setting om de cinematic blur uitgebreid te testen, maar ik heb wel een kleine video kunnen schieten en de resultaten zijn niet indrukwekkend. Hoewel cameraman Mark prima scherp is ten opzichte van de achtergrond, zie je hoe de software moeite heeft met het scheiden van de camera van de bloemen erachter.

Ook nieuw is dat nu met alle verschillende camerasensors in 4k met 60 beelden per seconde gefilmd kan worden en daarnaast kunnen de Pixels nu in 10bit-hdr opnemen, met maximaal 30fps.

Ook de tpu, of tensor processing unit, is vernieuwd. Deze wordt ingezet voor alles wat met machinelearning te maken heeft. Volgens Google is de Tensor G2 tot zestig procent sneller bij het uitvoeren van machinelearningtaken, zoals bijvoorbeeld bij stemherkenning rondom Google Assistant en een nieuwe feature die Photo Unblur heet. De naam zegt het al: hiermee kun je wazige foto's scherper maken. Dat werkt niet alleen met foto's die met de telefoon zelf gemaakt zijn, maar kan ook bijvoorbeeld overweg met jpegs van je oude ingescande babyfoto's. Ik had tijdens het evenement geen tijd om dit te checken, dus dat volgt in de review.

Waar je ook nog even op moet wachten is meer info over de energie-efficiëntie van de Tensor G2. Door voor een vergelijkbare coreconfiguratie te gaan op een kleiner procedé, bespaart Google aan die zijde aan stroomgebruik. De vraag is of de krachtigere gpu en tpu dat weer tenietdoen. Onze benchmarks zullen dat moeten uitwijzen. De Tensor G1 kon van tijd tot tijd een behoorlijk heethoofd zijn. Tijdens onze review zagen we de chip tijdens langdurige belasting throttlen en in de afgelopen zomer merkte ik ook op sommige zonnige dagen met hoge temperaturen dat de Pixel 6 Pro het zwaar had. Dit is een van de grootste zwaktes van de Pixel 6-telefoons en een combinatie van een lager stroomgebruik en eventueel een betere koeling zou dus geen overbodige luxe zijn.

Schermen

Op schermgebied is er behalve dat de Pixel 7 iets kleiner is dan zijn voorganger, weinig veranderd. Beide telefoons hebben een oleddisplay waarbij die in de Pixel 7 tot 90Hz gaat en die in de 7 Pro tot 120Hz. Het gaat daarbij wel om iets modernere versies van de panelen, voor zover bekend in ieder geval bij de 7 Pro, die overigens bij Samsung vandaan komen. Volgens Google kunnen de schermen tot 1500 cd/m2 piekhelderheid, wat vijfentwintig procent hoger is dan bij de 6-serie. Nieuw bij de Pixel 7 Pro is dat het nu ook mogelijk is om de resolutie omlaag te brengen van 3120x1440 naar 2340x1080 om zo de accu te sparen.

De 5G-modem

De Pixel 6-serie had Samsungs Exynos 5123b 5G-modem aan boord, wat op z’n zachtst gezegd geen hoogvlieger was. Bereik en stabiliteit vielen tegen en daarbovenop was hij ook niet echt zuinig. Google heeft daar gedurende het jaar met software-updates aan gesleuteld, maar er zitten natuurlijk grenzen aan wat mogelijk is. De Pixel 7-serie heeft de nieuwe Exynos 5300-modem onder de motorkap, waar we verder nog niet veel over weten want Samsung heeft er geen info over online staan. Zodra we de telefoons in ons testlab hebben, gaan we hier zeker dieper op in.

Camera's

Op cameravlak heeft Google in eerste opzicht weinig veranderd ten opzichte van de 6-serie. De hoofdsensor heeft nog steeds een resolutie van 50 megapixel, de ultrawide 12 megapixel en de telelens op de Pro 48 megapixel. Voor de ultrawide gebruikt Google echter een nieuwere sensor, die een hogere kwaliteit moet leveren, en het brandpunt van de telelens is langer. Google heeft het over 5x optische zoom in plaats van 4x. Dat zou betekenen dat de lens in kleinbeeldtermen van ongeveer 100mm naar 125mm gaat. De maximale vergroting met zowel optische als digitale zoom komt daarmee op 30x.

Bij de Pixel 6 Pro was het zo dat alles onder de 4x zoom digitaal gebeurde, waardoor het verschil tussen 3.9 en 4x zoom behoorlijk groot was. Bij de Pixel 7 Pro gebruikt Google vanaf 2.5x zoom zowel het beeld uit de hoofdcamera als de telecamera, om zo een beter ogende foto te maken. Vanaf 5x zoom wordt vervolgens overgeschakeld op het beeld uit de telecamera. Het is helaas nog steeds niet mogelijk om de portretmodus te gebruiken in combinatie met de telelens.

Verder heeft Google bij de Pixel 7 Pro autofocus toegevoegd aan de ultrawidecamera, waardoor je nu macrofoto's kunt nemen. Dat geldt helaas niet voor de reguliere Pixel 7. Wel is hij op beide telefoons wijder dan de ultrawide van vorig jaar; Google geeft niet op wat de beeldhoek in mm is, maar in de camera-app wordt hij aangeduid met 0.5x in plaats van 0.7x. Uitgaande van hetzelfde brandpunt voor de hoofdcamera, zou de ultrawide op de 7-serie ergens tussen 11,5 en 12,5mm uitkomen, wat fors wijder is dan de 16mm van de 6-serie.

Een aantal macrofoto's gemaakt met de Pixel 7 Pro

Het verschil in beeldhoek tussen de ultrawide's van de Pixel 6 Pro en Pixel 7 Pro

Op camerasoftwarevlak is de Night Sight-modus verbeterd. Volgens Google is deze grofweg twee keer zo snel geworden en is er minder ruis te vinden in de foto's. Ook is het True Tone-algoritme verbeterd. Dat algoritme moet realistischere foto's van mensen met een donkere huid opleveren en moet nu vooral beter werken in situaties met weinig licht.

Ik heb tijdens Googles persevenement verschillende vergelijkende foto's gemaakt met de Pixel 6 Pro en 7 Pro in de hoop een eerste indruk te kunnen geven over eventuele vooruitgang in beeldkwaliteit. Daar ga ik mij op dit moment niet aan wagen; de lichtomstandigheden waren te slecht en variabel om hier harde uitspraken over te doen. Wel vind je hieronder een aantal voorbeelden.

Gezichtsontgrendeling

Aan de voorkant gebruikt Google dit keer dezelfde sensor voor beide modellen en het is ook een nieuwe: een 10,8-megapixelmodel, hoogstwaarschijnlijk de Isocell 3J1 van Samsung. Dat heeft een duidelijke reden. Die sensor maakt gebruik van fasedetectautofocus, waarbij elke pixel is opgeplitst in twee delen. Daardoor kan Google met slechts een enkele beeldsensor een depth map maken en dat ligt aan de basis van de nieuwe gezichtsontgrendeling in de Pixel 7-telefoons. De techniek is dus veel simpeler dan bij de iPhone, die over een infraroodprojector en -camera beschikt.

Google erkent dat deze manier minder veilig is en de werking is dan ook beperkt. De techniek kan alleen gebruikt worden om de telefoon te ontgrendelen en is dus niet bedoeld om bijvoorbeeld te authenticeren bij je internetbankierenapp. Verder zal deze techniek logischerwijs een stuk minder goed werken in het donker; waar Face ID van Apple gebruikmaakt van infrarood en dus geen zichtbaar licht nodig heeft, zal Googles versie onder een bepaald lichtniveau niet meer functioneren.

Dat is ook precies onze eerste ervaring tijdens het previewevenement. Met genoeg licht werkt het snel en is het een handige manier om de telefoon vlot te ontgrendelen. Maar toen ik het de camera moeilijk maakte door in een donkere hoek bij een blauwe lamp te gaan staan - een situatie waarin een ir-gebaseerd system als in de iPhone geen probleem heeft - weigerde Face Unlock compleet dienst. Dit is juist een functie die àltijd moet werken om bevredigend te zijn en ik kan me voorstellen dat mensen het daarom niet gebruiken.

De vingerafdrukscanner blijft dus de belangrijkste manier van ontgrendelen en authenticatie. Google kreeg bij de Pixel 6-serie flink wat kritiek op de snelheid van deze scanner en heeft voor de Pixel 7 een nieuw type ingebouwd die dertig procent sneller zou moeten zijn. Ik heb tijdens het evenement even snel mijn vinger geregistreerd en de eerste indruk is dat hij inderdaad sneller is.

Voorlopige conclusie

Het vernieuwendste aan de Pixel 7 en 7 Pro is dat je ze nu in Nederland rechtstreeks via Google kunt kopen. En dat voor aantrekkelijke prijzen, hoewel de euro er niet best voorstaat en veel bedrijven, waaronder Apple met de iPhone 14, besluiten de prijzen te verhogen. Google houdt echter vast aan dezelfde prijzen als voor de Pixel 6: 649 euro voor de Pixel 7 en 899 euro voor de Pixel 7 Pro. Een goede zet wat ons betreft, aangezien Google de uitdager in de markt is.

Verder zijn het overduidelijk evoluties van de telefoons van vorig jaar. Het design is nagenoeg ongewijzigd, op cpu-vlak brengt de tweede generatie Tensor niet veel nieuws, en accucapaciteit, geheugen en opslag zijn ook onveranderd. De verandering zit in de toegenomen rekenkracht van de gpu en tpu, en de nieuwe dingen die Google daarmee doet, zoals cinematic blur, 10bit-hdr, snellere night sight, Photo Unblur en gezichtsontgrendeling zonder veel extra hardware. Ook het kleinere productieprocedé en de nieuwe modem vallen op.

Over een deel van die zaken valt na een korte previewsessie nog weinig te zeggen, maar we hopen de telefoons zeer binnenkort in ons testlab te ontvangen en komen op al die zaken terug in een uitgebreide review. Vooralsnog lijkt Google met de Pixel 7 en 7 Pro prima uitdagers in de Nederlandse markt te zetten, die beschikken over goede hardware, uitstekende camera's, interessante softwarefeatures, een goed updatebeleid en scherpe prijzen.