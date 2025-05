Google brengt Pixel 7-functies zoals Clear Calling naar Pixel 6-telefoons

Google gaat sommige oudere Pixel-telefoons van Pixel 7-functies voorzien. Het gaat onder meer om functies als Clear Calling, die alleen naar smartphones met Tensor-soc komen. Andere functies, zoals een transcriptiefunctie voor audioberichten, komen ook naar oudere Pixels.

Alle Pixel-telefoons met een Tensor-soc krijgen de Clear Calling-functie. Deze functie, die de Pixel 7 later krijgt, dempt achtergrondgeluiden die af kunnen leiden tijdens telefoongesprekken. Zowel Pixel 7- als Pixel 6-telefoons hebben een Tensor-soc en ondersteunen de functie daarom, bevestigt Google tegen PhoneArena. Dit geldt ook voor het kunnen stoppen van een inkomende oproep door silence te zeggen. Pixel 6-gebruikers kunnen al stop en snooze zeggen om een alarm of timer te laten stoppen met afgaan.

Een andere functie die naar Tensor-telefoons komt, is Guided Frame. Deze functie helpt gebruikers met slecht zicht selfies te maken, door met audioberichten aan te geven wat de gebruiker moet doen om een goede selfie te maken. Guided Frame vertelt de gebruiker bijvoorbeeld om de telefoon naar boven of naar rechts te bewegen. Deze heeft ook een aftellende timer zodat gebruikers weten wanneer de selfie wordt gemaakt. De Pixel 6-telefoons krijgen ook een update voor de Real Tone-functie, waardoor foto's die gemaakt zijn met de Night Sight- en Portrait-modussen beter om kunnen gaan met verschillende huidskleuren.

Pixel 6-telefoons krijgen straks ook ondersteuning voor spatial audio, in samenwerking met de Pixel Buds Pro. Spatial audio zorgt voor 360-gradenaudio waarbij het geluid van richting verandert als de gebruiker zijn of haar hoofd draait.

Google brengt daarnaast Pixel 7-functies naar meerdere Pixel-toestellen. Zo krijgen Pixel-toestellen vanaf de 4a een Audio Message Transcription-functie die audio kan transcriberen. Wanneer de functies naar Pixel-toestellen komen, is niet duidelijk. Google zegt alleen dat ze in een komende Pixel Feature Drop naar Pixel-telefoons komen. De eerstvolgende staat gepland in december.