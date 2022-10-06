Google kondigt Pixel 7 en 7 Pro aan voor 649 en 899 euro

Google heeft details over de Pixel 7 en 7 Pro aangekondigd. De Pixel 7 komt deze maand uit voor 649 euro, de Pixel 7 Pro moet 899 euro gaan kosten. Dat zijn dezelfde prijzen als Google rekende voor de voorgangers.

Google had de Pixel 7 en 7 Pro al kort laten zien tijdens zijn ontwikkelaarsevenement I/O in mei en zei toen dat de telefoons dit najaar zouden uitkomen en een Google Tensor G2-soc zouden meekrijgen. Verdere details hield de zoekgigant toen voor zich, maar die heeft het bedrijf nu wel onthuld tijdens zijn eigen hardware-evenement.

De Pixel 7 en 7 Pro verschillen onderling op diverse fronten. Ten eerste is de Pro-versie groter, mede vanwege het grotere scherm. Dat oledscherm kan bovendien bij de Pro tot 120Hz, terwijl de Pixel 7 tot 90Hz gaat. De Pixel 7 heeft bovendien een werkgeheugen met een capaciteit van 8GB, waar de Pro 12GB heeft.

Een ander verschil zit in de camera-setup. De hoofdcamera is bij beide telefoons een 50MP-camera met f/1,85-lens en een sensor van 72 vierkante millimeter. Dat is dezelfde hardware als vorig jaar. Hetzelfde geldt voor de camera met ultragroothoeklens, een 12MP-camera met f/2,2-lens en een sensor van ongeveer 18 vierkante millimeter. Die heeft nu autofocus met een macro-modus. De Pro-versie heeft bovendien een 48-megapixelcamera met telelens, die 4,8 keer vergroting biedt ten opzichte van de primaire camera. Het is een sensor van ongeveer 24 vierkante millimeter met een f/3,5-lens. De frontcamera heeft een resolutie van 10,8 megapixels en een beeldhoek van 97 graden op de Pixel 7 en 93 graden op de Pixel 6; dat is relatief wijd voor een frontcamera.

Er is een nieuwe generatie Super Res Zoom die beelden van diverse camera's kan combineren en die volgens Google de pixel-lay-out van de foto's aanpast voor bewerking om een 12-megapixelfoto te maken die zoveel mogelijk lijkt als die van een camera met 2x of 10x zoom. De software gaat tot 30x zoom.

Op gebied van software levert Google een VPN-dienst mee met zijn Pixel 7-telefoons. Ook kunnen gebruikers naast de vingerafdrukscanner achter het scherm ook de frontcamera gebruiken om de telefoon te ontgredenelen met gezichtsherkenning. Daarnaast komt er later de functie Clear Calling om nog meer achtergrondgeluid te onderdrukken bij het bellen. Ook kunnen gebruikers alleen op Pixel 7-telefoons oude foto's scherper maken.

De accu van de Pixel 7 is 4355mAh, de Pro heeft een 5000mAh-accu. Die zijn bedraad en draadloos op te laden. De software voegt bovendien naast de vingerafdrukscanner in het scherm een optie voor gezichtsherkenning via de frontcamera.