Google kondigt Pixel 7 en 7 Pro aan voor 649 en 899 euro

Google heeft details over de Pixel 7 en 7 Pro aangekondigd. De Pixel 7 komt deze maand uit voor 649 euro, de Pixel 7 Pro moet 899 euro gaan kosten. Dat zijn dezelfde prijzen als Google rekende voor de voorgangers.

Google had de Pixel 7 en 7 Pro al kort laten zien tijdens zijn ontwikkelaarsevenement I/O in mei en zei toen dat de telefoons dit najaar zouden uitkomen en een Google Tensor G2-soc zouden meekrijgen. Verdere details hield de zoekgigant toen voor zich, maar die heeft het bedrijf nu wel onthuld tijdens zijn eigen hardware-evenement.

De Pixel 7 en 7 Pro verschillen onderling op diverse fronten. Ten eerste is de Pro-versie groter, mede vanwege het grotere scherm. Dat oledscherm kan bovendien bij de Pro tot 120Hz, terwijl de Pixel 7 tot 90Hz gaat. De Pixel 7 heeft bovendien een werkgeheugen met een capaciteit van 8GB, waar de Pro 12GB heeft.

Een ander verschil zit in de camera-setup. De hoofdcamera is bij beide telefoons een 50MP-camera met f/1,85-lens en een sensor van 72 vierkante millimeter. Dat is dezelfde hardware als vorig jaar. Hetzelfde geldt voor de camera met ultragroothoeklens, een 12MP-camera met f/2,2-lens en een sensor van ongeveer 18 vierkante millimeter. Die heeft nu autofocus met een macro-modus. De Pro-versie heeft bovendien een 48-megapixelcamera met telelens, die 4,8 keer vergroting biedt ten opzichte van de primaire camera. Het is een sensor van ongeveer 24 vierkante millimeter met een f/3,5-lens. De frontcamera heeft een resolutie van 10,8 megapixels en een beeldhoek van 97 graden op de Pixel 7 en 93 graden op de Pixel 6; dat is relatief wijd voor een frontcamera.

Er is een nieuwe generatie Super Res Zoom die beelden van diverse camera's kan combineren en die volgens Google de pixel-lay-out van de foto's aanpast voor bewerking om een 12-megapixelfoto te maken die zoveel mogelijk lijkt als die van een camera met 2x of 10x zoom. De software gaat tot 30x zoom.

Op gebied van software levert Google een VPN-dienst mee met zijn Pixel 7-telefoons. Ook kunnen gebruikers naast de vingerafdrukscanner achter het scherm ook de frontcamera gebruiken om de telefoon te ontgredenelen met gezichtsherkenning. Daarnaast komt er later de functie Clear Calling om nog meer achtergrondgeluid te onderdrukken bij het bellen. Ook kunnen gebruikers alleen op Pixel 7-telefoons oude foto's scherper maken.

De accu van de Pixel 7 is 4355mAh, de Pro heeft een 5000mAh-accu. Die zijn bedraad en draadloos op te laden. De software voegt bovendien naast de vingerafdrukscanner in het scherm een optie voor gezichtsherkenning via de frontcamera.

Google Pixel 7 Google Pixel 7 Pro

Pixel 7

 Pixel 6

Pixel 7 Pro

Pixel 6 Pro

Scherm

6,3”

 6,4"

6,7"

6,7”

Resolutie en refreshrate

2400 x 1080 pixels @ 90Hz

 2400 x 1080 pixels @ 90Hz

3120 x 1440 pixels @ 120Hz

3120 x 1440 pixels @ 120Hz

Soc

Google Tensor 2 (4nm)

 Google Tensor (5nm)

Google Tensor 2 (4nm)

Google Tensor (5nm)
Cpu

2 x Cortex X1 @ 2,80GHz
2 x Cortex A78 @ 2,35GHz
4 x Cortex A55 @ 1,8GHz

2 x Cortex X1 @ 2,80GHz
2 x Cortex A76 @ 2,25GHz
4 x Cortex A55 @ 1,8GHz

 2 x Cortex X1 @ 2,80GHz
2 x Cortex A78 @ 2,35GHz
4 x Cortex A55 @ 1,8GHz		 2 x Cortex X1 @ 2,80GHz
2 x Cortex A76 @ 2,25GHz
4 x Cortex A55 @ 1,8GHz
Gpu Mali G710 Mali G78 MP20 Mali G710 Mali G78 MP20

Ram

8GB Lpddr5

 8GB Lpddr5

12GB Lpddr5

12GB Lpddr5

Opslag

128/256GB

 128/256GB

128/256GB

128/256/512GB

Hoofdcamera

25mm, 50Mp, f/1.85, 1,2μm

 24mm, 50Mp, f/1.85, 1,2μm

25mm, 50Mp, f/1.85, 1,2μm

24mm, 50Mp, f/1.85, 1,2μm

Ultragroothoekcamera

13mm, 12,5Mp, f/2.2, 1,25μm

 16mm, 12,5Mp, f/2.2, 1,25μm

13mm, 12,5Mp, f/2.2, 1,25μm, autofocus

16mm, 12,5Mp, f/2.2, 1,25μm

Telecamera

N.v.t

 N.v.t

~ 120mm, 48Mp, f/3,5, 1,0μm

103mm, 48Mp, f/3.5, 1,0μm

Selfiecamera

 18mm, 10,8Mp, f/2,2 24mm, 8Mp, f/2.0, 1,12μm 19mm, 10,8Mp, f/2,2

20mm, 11,1Mp, f/2.2, 1,22μm

Accu

4355mAh, 30W-laden

4614mAh, 21W-laden

5000mAh, 30W-laden

5000mAh, 23W-laden

Afmetingen
(hxbxd)

 155,64 x 73,16 x 8,7mm 158,6 x 74,8 x
8,9mm		 162,9 x 76,55 x 8,9mm

163,9 x 75,9 x 8,9mm

Gewicht

 196g 207g 212g

210g

Door Arnoud Wokke

Redacteur Tweakers

Feedback • 06-10-2022 16:51 98

06-10-2022 • 16:51

98

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Reacties (98)

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Balance 6 oktober 2022 17:07
@arnoudwokke Engadget en XDA Developers spreken van Cortex-A78 cores als de medium cores, kan je dit bevestigen?

Over het algemeen jammer dat ze niet naar een ARMv9 setup zijn gegaan, met een X2, A710 en A510 cores. Qualcomm heeft al de Snapdragon 7 Gen 1, 8 Gen 1 en 8+ Gen 1 met dat trio aan ARMv9 cores, en Samsung en MediaTek ook met respectievelijk de Exynos 2200 en Dimensity 9000.

Wat wel sterk blijft aan ook weer deze CPU, is dat ze twee krachtige (Cortex-X) kernen hebben, in plaats Qualcomm, Samsung en MediaTek die allemaal maar 1 krachtige core hebben. De 2+2+4 setup van big-medium-little cores is daarmee krachtiger dan de 1+3+4 setup die de concurrentie heeft. Ik heb benieuwd in hoeverre dit compenseert voor de oudere cores.

De GPU lijkt opvallend klein, met slechte 7 cores, waar de eerste Tensor-soc er nog 20 had. Nu zijn de G710 cores verdubbeld in formaat aan G78 cores, dus is het meer 7 tegenover 10, maar ik had op z'n minst verwacht dat de 10 cores dus wel gehandhaafd zouden worden. MediaTek heeft er ook zoveel in zijn Dimensity 9000.

Ben benieuwd wat de nieuwe TPU presteert, en hoe goed hij wordt ondersteund in verschillende applicaties. Hopelijk is het een flink onderscheidende feature, want op andere gebieden loopt Google zeker wat achter.

[Reactie gewijzigd door Balance op 22 juli 2024 20:43]

Auteurarnoudwokke Redacteur Tweakers @Balance6 oktober 2022 17:15
Engadget en XDA Developers spreken van Cortex-A78 cores als de medium cores, kan je dit bevestigen?
Ik had die info van een collega in de veronderstelling dat die het rechtstreeks van Google had, maar dat blijkt niet zo te zijn. Ik heb dat dus weggehaald, ik weet verder dus weinig over de G2 :)
Excessed 6 oktober 2022 17:08
Jammer dat je in Duitsland de Pixel Watch er bij krijgt en in Nederland slechts Pixel Buds...
GurbieV @Excessed6 oktober 2022 17:12
Hoe bedoel je? Krijg je het horloge gratis bij de telefoon?

Ik zit vlakbij de grens 8-)
Excessed @GurbieV6 oktober 2022 17:13
Jep. In Duitsland, bij de Pixel 7 Pro, krijg je gratis de Pixel Watch.
Maar dan zul je wel weer een Duits adres nodig hebben ben ik bang.
redyak @Excessed6 oktober 2022 17:38
Je moet €160 bijbetalen voor de watch ipv €379 en gratis buds, bij de Pixel 7.
Bij de Pro versie wel gratis evenals de buds

[Reactie gewijzigd door redyak op 22 juli 2024 20:43]

hollandje @Excessed6 oktober 2022 18:15
Volgens de voorwaarden op de Duitse site moet je een Duits leveradres invoeren en 18 of ouder zijn. Vraag me af als je het dus bij vrienden in Duitsland laat bezorgen en dan ophaalt je gebruikservaring hier in NL anders zou zijn. Je zou zeggen van niet, maar you never know ...
sandervdw @hollandje6 oktober 2022 18:27
Ja dat werkt. Evenals een forwarding service gebruiken.

Zo heb ik mijn Bose QC headset bij mijn pixel 5 gekregen
Simkin @hollandje6 oktober 2022 18:57
Tip: https://mygermany.com/
https://www.trustpilot.com/review/mygermany.com

[Reactie gewijzigd door Simkin op 22 juli 2024 20:43]

mrhp @Excessed6 oktober 2022 19:11
Hoe werkt dat met garantie en reparatie? Krijg je dan geen gedoe wanneer je service nodig hebt?
SnoipaH @Excessed6 oktober 2022 17:16
Waar staat deze informatie? In het artikel zie ik het niet, en op google's eigen winkel kan ik er ook zo 123 niets over vinden
scandalous @SnoipaH6 oktober 2022 17:23
Wanneer je naar de Duitse Google store navigeert dan zie je tijdens het bestellen dat je mag kiezen tussen een Pixel Watch of Pixel Buds pro. Ook kunnen de Duitsers tot 350 euro korting krijgen bij het inruilen van hun huidige telefoon.
SnoipaH @scandalous6 oktober 2022 17:34
Ah ik zie het, blijkbaar zijn we 2de rangs klanten hier in Nederland :'(

[Reactie gewijzigd door SnoipaH op 22 juli 2024 20:43]

Ekfad @SnoipaH6 oktober 2022 18:42
In België zijn we niet eens klanten ;)
Meessen @SnoipaH7 oktober 2022 00:07
Om één of andere reden hebben duitsers altijd veel betere deals voor o.a. telefoons als ik de aanbiedingen bij mydealz met pepper vergelijk.
scandalous @Excessed6 oktober 2022 17:16
Waar zie je dat je in Nederland de Pixel buds erbij krijgt? Ik zie dit niet naar voren komen in de Google store. De Belsimpel 100 euro cashback actie is de enige die ik tot dusver heb gezien.
Fly-guy @scandalous6 oktober 2022 17:17
Bij verschillende providers krijgt je ze.
Raphire @Fly-guy6 oktober 2022 18:20
In Nederland? Kan geen enkele provider vinden die iets dergelijks aanbied.
foaly @Raphire6 oktober 2022 20:22
www.t-mobile.nl/google/pixel-7-pro
en
www.tele2.nl/mobiel/smartphones/google-pixel-7-pro
Akerboom @foaly6 oktober 2022 21:55
niet de pro
slowdive @Akerboom7 oktober 2022 00:00
Als je op de promotie-pagina kijkt, zie je dat je ze ook bij de 7 pro krijgt.
Akerboom @slowdive15 oktober 2022 10:26
bedoel dat je bij de Pixel 7 niet de buds pro krijgt in NL en in DE wel.
DamirB @Excessed6 oktober 2022 17:13
Bij belsimpel krijg je 100 euro cashback
Excessed @DamirB6 oktober 2022 17:14
Dat is geen €350 aan horloge.
Jeroenneman @Excessed6 oktober 2022 19:45
De Pixel watch is dan ook eigenlijk helemaal geen 350 euro horloge, met een enorme bezel en een 4 jaar oude SoC.
Excessed @Jeroenneman6 oktober 2022 20:12
De bezel is net zo groot als de Galaxy Watch 4.
Tadango @Excessed6 oktober 2022 21:30
Je krijgt alleen de buds icm met een abbo? Dat is nogal nutteloos.......
lordawesome 6 oktober 2022 17:02
Pixel 7 $599* --> €649
Pixel 7 Pro $899* --> €899

Nette prijzen met de huidige wisselkoers!

*prijzen van de google store: https://store.google.com/...en-US&regionRedirect=true

[Reactie gewijzigd door lordawesome op 22 juli 2024 20:43]

Donstil
@lordawesome6 oktober 2022 17:04
Ja dat is inderdaad netjes. Zo is het toestel hier eigenlijk goedkoper dan in de vs.
Verwijderd @lordawesome6 oktober 2022 17:07
En daarbovenop komt nog respectievelijk €75 (7) of €100 (7 Pro) cashback bij Belsimpel. Nette prijzen imo.
dutchnltweaker @lordawesome6 oktober 2022 17:18
Pixel 7 $599* --> €649
Pixel 7 Pro $899* --> €899

Nette prijzen met de huidige wisselkoers!

*prijzen van de google store: https://store.google.com/...en-US&regionRedirect=true
plus cashback, dus bij belsimpel kan je de 7 al voor 574 euro krijgen en de 7 pro voor 799 euro.
sdr82 6 oktober 2022 20:18
Ik wilde de 6a kopen, maar door de actie bij belsimpel scheelt het maar 165 met de pixel 7!
Het enige waar ik over twijfel is de maat. 6,3 lijkt me net iets te groot voor me.
Ik heb nu de 4a die ik perfect vindt
Daejji @sdr826 oktober 2022 21:31
Scheelt nog minder toch. Volgens mij scheelt het "maar" € 115,00.

De 7 is € 649 in de Google Store, min de € 75,00 cashback (alleen bij Belsimpel dus) = € 574,00
De 6a is in de Google Store nu € 459,00
Jorn1986 @Daejji6 oktober 2022 21:39
Maar je vergeet dat je nog 50 euro cashback op de Pixel 6a krijgt. Dat maakt 115 + 50 = 165 euro prijsverschil.
Daejji @Jorn19866 oktober 2022 21:45
Ah ok..ook een cashback voor de 6a? Had ik zo snel niet gezien.
Hermans1989 @sdr826 oktober 2022 21:42
Ik wil ook de pixel 6 en denk juist dat dit het perfecte moment is om die te kopen! Even alle websites als mobiel.nl en Belsimpel.nl in de gaten houden.

Zo heb ik ook 3 jaar geleden mijn samsung galaxy S9+ gekocht voor 300 euro. Wel icm met een abbo. Dat is het nadeel.
Philtjens 6 oktober 2022 17:04
Blijft een mooi toestel snap alleen niet goed waarom ze maar op die 30 watt fast charging blijven hangen terwijl de concurenten allemaal richting de 100+ watt al gaan.

Verder wel correcte prijzen denk ik 👍
Lekker Ventje @Philtjens6 oktober 2022 20:21
Apple zit op 20 Watt met de iPhone 14 en die kan tot 27 Watt met laden.
k995 @Philtjens6 oktober 2022 20:30
iphone 14 is 15watt? S22 25watt?
TheTinusNL @Philtjens6 oktober 2022 21:31
Eerst maar eens tests afwachten of ze de geadverteerde 30 Watt daadwerkelijk halen, na het verhaal van vorig jaar...

Verder vind ik 30 Watt prima. Leuk voor de specsheets die andere hoge getallen, maar of je er in de praktijk blijer van gaat worden... ik betwijfel het.
pattatje 6 oktober 2022 17:10
Dual sim?
Daan891 @pattatje6 oktober 2022 18:42
Dual sim is volgens de google store specs aanwezig. Voor beide toestellen. Al is het dan een enkele nano-simkaart en e-simkaart.
https://store.google.com/...rt%20en%20e%2Dsimkaart)19
Coolstart 6 oktober 2022 17:12
Met de Tensor G2 lijkt Google ik de buurt te komen van de A16 in de Iphone 14pro. Ook de camera’s en software effecten (achtergrond bokey in foto en video) lijken aan elkaar gewaagd. Nu nog hopen dat ze een gelijkaardige batterijduur hebben als de Iphone 14 en ze zijn terug op pad om Apple het lastig te maken in het topsegment.

En enige spijtige is dat ze de Pixel 7 pro enkel in een groot formaat te krijgen is. Apple kan op een of andere manier toch altijd iets meer in een kleinere behuizing steken. Mede door een kleinere batterij maar ze weten die wel heel goed te benutten.

Edit:
Ai ;-) https://www.notebookcheck...by-new-leak.659706.0.html

Blijkbaar toch geen top-notch CPU/GPU prestaties in de benchmarks. Bummer, maar wat de Benchmarks niet laten zien is hoe Machine learning cores gaan bijdragen aan de totale beleving van de smartphone. Jpg outfit kwaliteit is bij smartphones vooral te danken aan hun slimme algoritmes. (belichting, bokeh, witbalans, noise, nachtmodus..)

[Reactie gewijzigd door Coolstart op 22 juli 2024 20:43]

Mike P @Coolstart6 oktober 2022 18:21
De Tensor 2 is bij lange, lange na niet zo snel als de A16 hoor.
Verwijderd @Mike P6 oktober 2022 18:57
Klopt, maar de gemiddelde gebruiker heeft zoveel kracht ook helemaal niet nodig. Waar het om gaat is of je een soepele gebruikerservaring hebt. Ik heb liever features als magic eraser dan een hogere score in een benchmark.
Garret1410 @Coolstart6 oktober 2022 17:51
Mag ik vragen of je een bron hebt want de benchmarks die ik heb gezien is het gelijkwaardig aan de SD888
Wowkazmir @Coolstart7 oktober 2022 15:53
Laten we eerlijk zijn, het toestel uit de bron is niet de pixel 7 en of pixel 7 pro. Het is dus nog even afwachten hoe de nieuwe tensor werkelijk presteert.
litebyte 6 oktober 2022 17:17
Had ik niet ergens gelezen dat de 7 (pro) ook gewoon door Google in Nederland wordt geleverd?
bresjt @litebyte6 oktober 2022 17:31
inderdaad: nieuws: Pixel 6a, Pixel 7 en Pixel 7 Pro komen uit in Nederland
Verwijderd 6 oktober 2022 17:59
Graag ook een 7 mini maar wel met high end specs dus dezelfde camera, 90 Hz en draadloos laden. Max 6 inch. Ik ben zo verknocht aan m'n 4a en ondanks de veel betere specs heb ik de Pixel 6 toch maar weggegeven. Veel te groot en zwaar voor mij.
ArmEagle @Verwijderd6 oktober 2022 18:43
Ja. Precies! Niet te groot, wel degelijke specs.

Maar ik zit alsnog wel over de 7 na te denken.
vickypollard @Verwijderd6 oktober 2022 19:41
Heel graag... Ik blijf nu vasthouden aan mijn S10e. Bijna 3 jaar al, een record ;) Heeft ook wel weer wat.
old_spice @vickypollard6 oktober 2022 20:31
Galaxy S9+, al meer dan 4 jaar. Werkt nog steeds als een tierelier.
typetje1965 @Verwijderd6 oktober 2022 20:44
EENS!!! Ik blijf daarom vooralsnog bij de Pixel 5.

[Reactie gewijzigd door typetje1965 op 22 juli 2024 20:43]

codegro @Verwijderd6 oktober 2022 22:29
Ik vond de P7 net wat te groot, daarom laat ik deze lopen. Heb net vandaag de S22 besteld als opvolger van mijn OnePlus 8pro. Deze is redelijk compact.
CedricV 6 oktober 2022 17:10
900€ voor een toestel dat 30W snellaad is voor mij een no-go. Ik weet niet of dit voor dit bedrag nog competitief kan zijn in de markt.
Ik laad momenteel aan 120W en zou snelladen niet meer kunnen missen; het moet nu niet per sé 120W zijn maar 30W volgens de specificaties voor een 5000mAh batterij is wel erg lang laden.
cricque @CedricV6 oktober 2022 17:21
Denk dat de meeste consumenten geen idee hebben wat dat is, dus niet zo belangrijk. Leuk dat dit kan, maar sneller laden zal oo, dacht ik zorgen voor een versnelling van mindere accucapaciteit. Draadloos laden is bijvoorbeeld voor mij wel een dealbreaker. Want de isb plug moest maar stuk zijn en zit je daar, kf slecht contact maken ofzo door vuil en dergelijke. Kan je nog altijd draadloos laden. Zo ie je maar iedereen heeft zijn eigen wensen.
PolarBear @CedricV6 oktober 2022 17:25
900€ voor een toestel dat 30W snellaad is voor mij een no-go. Ik weet niet of dit voor dit bedrag nog competitief kan zijn in de markt.
Het is voor jou een no-go maar voor 90+% van de markt geen issue. Dus denk dat het wel mee valt.
GurbieV @CedricV6 oktober 2022 17:29
Als ie in de ochtend maar opgeladen is. En dat zal met 30w ook wel lukken
Tadango @GurbieV6 oktober 2022 21:26
Precies, ik zal toch altijd op 5W blijven laden...
Floris99 @Tadango7 oktober 2022 00:19
Want??
Tythor Zeth @Floris997 oktober 2022 06:54
Hoe langzamer je oplaadt, hoe langer de levensduur van de batterij. Dan is het overigens ook wel handig om niet tot 100% te laden, maar tot bijvoorbeeld 80% (mits je daarmee de dag doorkomt, natuurlijk).
Floris99 @Tythor Zeth7 oktober 2022 19:57
https://youtu.be/UpqaQR4ikig
TLDR: Snelladen is niet slechter voor de batterij als deze koel blijft. Moderne smartphones kunnen de batterij koel houden met snelladen.

[Reactie gewijzigd door Floris99 op 22 juli 2024 20:43]

MarnickS @CedricV6 oktober 2022 17:39
Eigenlijk vind ik dat mijn Pixel 4a met 18 watt snelladen ook snel genoeg laad.
Chelseamarre123 @CedricV6 oktober 2022 18:48
Idem hier. Al enkele jaren OnePlus gebruiker en die snellaad functie vind ik zo heerlijk.
Snap ook niet dat anno 2022 sommige merken hier op achterblijven.
En accu problemen heb ik eigenlijk amper gemerkt.
CedricV @Chelseamarre1236 oktober 2022 18:58
Ik denk dat het zo iets is dat je pas weet dat je het wil hebben als je het gebruikt heb.
Ik hoef eigenlijk met mijn batterij niet meer bezig te zijn en ook mijn telefoon niet heel de nacht aan de kabel te hangen (waarom zou je dat anno 2022 gewoon nog moeten willen). 5 minuutjes laden en ik heb sap voor heel de dag. Deze 900€ telefoon heeft na een half uur nog geen 50% bijgeladen.

Dat de consument het allemaal niet exact weet is voor een 900€ kostende telefoon ook gewoon niet zo relevant; dat kan je van de scherm refreshrate ook zeggen of weet 90% van de consumenten het verschil te zeggen tussen een 90Hz scherm en 120Hz. Dat soort argumentatie snap ik nog voor een telefoon van 300€ maar...

Er is overigens een interessante video op youtube van MKBHD over snelladen en de mythe dat dit je batterij zou degraderen. TLDR de warmte wordt meer en meer buiten je phone gehouden in je normale lifecycle ga je er gewoon geen last van hebben. + door het snelle laden is het ook gewoon iets minder erg om op 2 jaar tijd 500mAh te verliezen vs 200mAh dat is nu net het hele punt dat ik probeer te maken.
Chelseamarre123 @CedricV6 oktober 2022 19:12
Klopt ik had vorig jaar ook zo'n video van hem gezien over snelladen en dat het je batterij beschadigd is pure onzin.
Ik vind het heerlijk als ik vergeten ben mijn telefoon op te laden en 10min later weer gewoon 80 procent ofzo heb.

Die hogere refresh rate is ook iets dat je pas merkt als je het niet meer hebt. Gebruik ook 120 nu maar als ik een telefoon van 60 heb voelt dit niet soepel.
Tythor Zeth @Chelseamarre1237 oktober 2022 07:00
Zeker weten?

https://batteryuniversity...g-lithium-based-batteries
Bart ® Moderator Spielerij @CedricV6 oktober 2022 19:15
Ik ben wel benieuwd hoeveel uur jij per nacht slaapt...
sdr82 @CedricV6 oktober 2022 21:44
Hahaa. vind je dat niet wat overdreven?
Mij boeit dat snelladen, draaidloos laden of wat dan ook echt niks ;)
Allemaal maar dingetjes waar je weinig aan hebt lijkt mij.

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