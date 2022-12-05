Google brengt Clear Calling-functie voor Pixel 7-telefoons uit

Google brengt de Clear Calling-functie uit voor Pixel 7-telefoons. De functie schoont de audio in telefoongesprekken op, waardoor de gebruiker van een Pixel-telefoon aan de andere kant van de lijn minder achtergrondgeluid hoort en de beller beter kan verstaan.

Google had de functie al aangekondigd, maar hij zit nu in de featuredropupgrade die uitkomt voor Pixel-telefoons en de Pixel Watch. Clear Calling is een manier om de audio die binnenkomt van de andere kant van de lijn te verwerken om de stem te versterken en achtergrondgeluid te onderdrukken. De functie heeft volgens Google een Tensor-soc nodig, waardoor de functie later ook naar de Pixel 6a en 6 zal komen.

In de feature drop zit ook een upgrade voor Recorder om stemmen te scheiden. Die functie zit in de Engelstalige versie van de app en probeert in de interface weer te geven wie wat zei tijdens een bijeenkomst.

Voor de telefoon zitten in de upgrade verder nog een nieuw menu voor beveiligings- en privacyinstellingen. Ook zit de VPN-functie voor Pixel 7-telefoons erin. Daarnaast heeft de upgrade voor de Pixel Watch functies om favoriete contacten te zien in de tegel en is er een tegel om te zien hoe lang het nog duurt voor de zon ondergaat. De upgrade komt deze week uit voor Pixel-telefoons sinds de Pixel 4.

Terugkijken: video over Pixel 7 en iPhone 14