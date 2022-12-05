Google brengt Clear Calling-functie voor Pixel 7-telefoons uit

Google brengt de Clear Calling-functie uit voor Pixel 7-telefoons. De functie schoont de audio in telefoongesprekken op, waardoor de gebruiker van een Pixel-telefoon aan de andere kant van de lijn minder achtergrondgeluid hoort en de beller beter kan verstaan.

Google had de functie al aangekondigd, maar hij zit nu in de featuredropupgrade die uitkomt voor Pixel-telefoons en de Pixel Watch. Clear Calling is een manier om de audio die binnenkomt van de andere kant van de lijn te verwerken om de stem te versterken en achtergrondgeluid te onderdrukken. De functie heeft volgens Google een Tensor-soc nodig, waardoor de functie later ook naar de Pixel 6a en 6 zal komen.

In de feature drop zit ook een upgrade voor Recorder om stemmen te scheiden. Die functie zit in de Engelstalige versie van de app en probeert in de interface weer te geven wie wat zei tijdens een bijeenkomst.

Voor de telefoon zitten in de upgrade verder nog een nieuw menu voor beveiligings- en privacyinstellingen. Ook zit de VPN-functie voor Pixel 7-telefoons erin. Daarnaast heeft de upgrade voor de Pixel Watch functies om favoriete contacten te zien in de tegel en is er een tegel om te zien hoe lang het nog duurt voor de zon ondergaat. De upgrade komt deze week uit voor Pixel-telefoons sinds de Pixel 4.

Google december 2022 feature dropGoogle december 2022 feature drop

Terugkijken: video over Pixel 7 en iPhone 14

Door Arnoud Wokke

Redacteur Tweakers

Feedback • 05-12-2022 19:00 25

05-12-2022 • 19:00

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Reacties (25)

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CrimInalA 5 december 2022 20:44
Zit een soortgelijke functie misschien standaard in samsung telefoons ?
Ik bel namelijk soms vanuit een erg lawaaierige ruimte met muziek en roepende mensen op de achtergrond , maar als ik vraag of ze dat horen zeggen ze nee ik hoor niets op de achtergrond .
Samsung s20 gebruik ik .
DamirB @CrimInalA6 december 2022 01:09
Wat veel mensen (en blijkbaar de redactie hier ook) niet weten dankzij de brakke communicatie van Google is dat het ook andersom werkt. Meeste premium toestellen hebben noise cancellation tijdens het bellen, alleen verschillend in kwaliteit (laten we even vergeten dat Apple het zonder uitleg uit de 13 series heeft gesloopt)

Wat Clear Calling doet is de noise cancellen van de andere kant van de lijn. Stel jij belt met iemand die geen noise cancellation heeft met veel geluid op de achtergrond dan zal jouw Pixel dat geluid filteren en zorgen dat jij die persoon goed kan verstaan
Melvinvm @CrimInalA5 december 2022 23:24
Active noise cancellation, je telefoon gebruikt naar achteren en opzij gerichte microfoons om vast te stellen wat achtergrond geluid is een filtert dat geluid uit de primaire microfoon. Voorkomen is beter dan genezen zeg maar
rds79 5 december 2022 19:44
Sinds oktober heb ik de pixel 7. Ik vind het een geweldige telefoon. Schone Android en veel nuttige features. Met het programma PixelFlasher (GitHub) zijn de updates zeer makkelijk uit te voeren op mijn geroot toestel.
Achteraf had ik toch voor de pro versie moeten gaan: het huidige pixel 7 beeldscherm is te klein. Mijn ogen zijn te slecht, kan ook.
Frup @rds795 december 2022 21:02
Herkenbaar probleem met de ogen. Maar op een groter scherm blijft het onscherp, alleen groter.
Daarom heb ik na mijn Note gekozen voor de kleinere Pixel 4a. Grotere letters ingesteld en af en toe een brilletje nodig.
Ik kijk nu met belangstelling uit naar de 7a. En lees met nog meer belangstelling de features en ervaringen van de Pixel 7.
P.s. vanwaar je keuze om te rooten?
rds79 @Frup6 december 2022 00:07
Adaway, YouTube remover, Update locker, custom YouTube en YouTube Music. Verder vanwege Titanium Backup en LSposed (callrecorder).
Cerberus_tm @rds796 december 2022 03:00
Geen Xprivacy?
Kashika @rds796 december 2022 11:03
YouTube Vanced? :D
rds79 @Kashika6 december 2022 12:51
Yes
rds79 @Kashika6 december 2022 12:52
Niet mee bekend
Simkin 5 december 2022 19:57
Lijkt me ideaal als je een slechte carkit hebt die normaal erg ruist. Of werkt het enkel voor binnenkomende gesprekken (zou vreemd zijn)?

[Reactie gewijzigd door Simkin op 25 juli 2024 19:47]

Sando 5 december 2022 20:05
Kan je met een tensor soc ook audio filteren? Ik dacht dat het alleen voor beeldanalyse was. Dat is interessant. Ik zie heel graag een AI-model waarmee podcast spelers, naast gapless playback, ook automatisch "eehhh" en "ummm" kunnen overstaan.
playon1955 5 december 2022 20:16
De VPN beveiliging, waar je volgens de "ervaren Tweakers" eigenlijk niks aan hebt, is vorige week rechtstreeks naar de Pixel 7 (Pro) toestellen gepusht. Volgens het artikel is Clear Calling een kant op. Achtergrond lawaai van iemand die mij belt wordt er uitgefilterd. Andersom ben ik niet beter verstaanbaar als ik mij met de Pixel 7 in een rumoerige omgeving bevindt.
Zojuist lees ik dat de Pixel 7 het lawaai van de kant van de gebruiker al wegfiltert.
Kortom Clear Calling werkt nu 2 kanten op.

Ja het enthousiasme over de Pixel 7 wordt alsmaar groter. Leek de vooruitgang ten opzichte van de high end Pixel 4 XL aanvankelijk nog beperkt, twee maanden later denk ik daar heel anders over. Dit midrange toestel is voor mij in veel opzichten toch wel high end.

[Reactie gewijzigd door playon1955 op 25 juli 2024 19:47]

Supertroeper @playon19555 december 2022 22:19
Hier nog steeds geen vpn...
Nu wel de update van december binnen en aan het downloaden. Zitten veel fixes in en leuke extraatjes. Vpn kan ik nog steeds niet aanzetten. Bij Google One / vpn staat: beschikbaar bij premium 2TB en hoger.

https://support.google.co...pdate-december-2022?hl=nl

[Reactie gewijzigd door Supertroeper op 25 juli 2024 19:47]

TheFes
@Supertroeper6 december 2022 09:50
Is een gefaseerde uitrol, zal binnenkort wel beschikbaar zijn.
Staat verder ook los van deze update, sommigen hadden het vorige week al.
playon1955 @Supertroeper6 december 2022 10:40
VPN staat geadresseerd onder Google One tabblad voordelen.
mphilipp @playon19556 december 2022 09:51
De VPN beveiliging, waar je volgens de "ervaren Tweakers" eigenlijk niks aan hebt, is vorige week rechtstreeks naar de Pixel 7 (Pro) toestellen gepusht.
Ik had die VPN functie idd vorige week al. Maar het is denk ik een gefaseerde uitrol en staat los van deze update.

Ik hoorde elders ook al iemand roepen dat je geen land kunt kiezen met die Google VPN, maar dat is het doel ook helemaal niet van deze VPN. Het is alleen om je verbinding te beveiligen, mocht je bv op een openbaar Wifi netwerk zitten.
loonatick78 5 december 2022 14:44
Zo jammer dat ze dit alleen voor de 7 doen. Mensen die de 5 of 6 hebben kunnen dit dus niet gebruiken.

Oeps, overheen gelezen, nou ja, naar de 5 komt het niet dus.

[Reactie gewijzigd door loonatick78 op 25 juli 2024 19:47]

Nyarlathotep @loonatick785 december 2022 19:01
Je moet even het artikel lezen.
Currry @loonatick785 december 2022 19:04
Er staat in de tekst dat het ook naar de 6 komt. Is gemaakt met de Tensor in gedachten, daarom niet naar nog eerdere modellen.
Nol_NL @loonatick785 december 2022 20:43
Ik vind het echt een kwaaltje van de tegenwoordige tijd. Men leest alleen de titel en kent daarmee ook de inhoud van het artikel. Vervolgens komt er dan ook nog een reactie die kant noch wal raakt. Excuus, maar moest het even kwijt.
Prosperot 5 december 2022 19:45
Nu nog kunnen Vowifi bellen bij KPN, en ik koop em.
aileron 5 december 2022 20:53
Zit dit in closed source Google services of is het onderdeel van AOSP.
Zou mooi zijn als dit soort features ook in GrapheneOS meekomen
TheFes
@aileron6 december 2022 09:45
Dit zijn Pixel only features. Dus closed source Google services.
fungho 6 december 2022 15:51
ik heb nog geen update voor mijn Pixel Watch gezien, kan 'm via het horloge ook niet triggeren. Iemand die 'm al wel heeft?

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