OnePlus werkt met Keychron aan mechanisch toetsenbord

Techfabrikant OnePlus werkt samen met toetsenbordmaker Keychron aan een 'volledig aanpasbaar' mechanisch toetsenbord. Er moeten verschillende keycaps en mechanische switches voor het toetsenbord beschikbaar komen. Er is nog geen releasedatum of prijs gedeeld.

Op basis van communityfeedback via het Open Ears Forum concludeert OnePlus dat een mechanisch toetsenbord gedurende een werkdag van acht uur comfortabel in gebruik moet blijven. Daarom zou het toetsenbord niet te hoog mogen zijn. Daarnaast zouden er meerdere verschillende switches beschikbaar moeten zijn en moet de prijs niet te hoog worden. Verder noemt het bedrijf twee doeleinden voor het toetsenbord, namelijk productiviteit en gaming.

Omdat OnePlus daarentegen nog geen concrete details heeft gedeeld, blijft het afgezien van de feedback van deelnemers van het forum vooralsnog alleen bij enkele speerpunten: het mechanische toetsenbord krijgt een lange levensduur, is geschikt voor alle werkscenario's en moet goed blijven werken na langdurig gebruik. Het is niet helemaal duidelijk wat het merk onder een 'volledig aanpasbaar' ontwerp verstaat; doorgaans kunnen alleen keycaps en switches van een toetsenbord uitgewisseld worden. Gezien de samenwerking met Keychron is het volgens XDA Developers aannemelijk dat het om een rebranded Keychron-toetsenbord gaat, eventueel met wat aanpassingen vanuit OnePlus.