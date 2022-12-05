OnePlus werkt met Keychron aan mechanisch toetsenbord

Techfabrikant OnePlus werkt samen met toetsenbordmaker Keychron aan een 'volledig aanpasbaar' mechanisch toetsenbord. Er moeten verschillende keycaps en mechanische switches voor het toetsenbord beschikbaar komen. Er is nog geen releasedatum of prijs gedeeld.

oneplus toetsenbord keycaps.jpgOp basis van communityfeedback via het Open Ears Forum concludeert OnePlus dat een mechanisch toetsenbord gedurende een werkdag van acht uur comfortabel in gebruik moet blijven. Daarom zou het toetsenbord niet te hoog mogen zijn. Daarnaast zouden er meerdere verschillende switches beschikbaar moeten zijn en moet de prijs niet te hoog worden. Verder noemt het bedrijf twee doeleinden voor het toetsenbord, namelijk productiviteit en gaming.

Omdat OnePlus daarentegen nog geen concrete details heeft gedeeld, blijft het afgezien van de feedback van deelnemers van het forum vooralsnog alleen bij enkele speerpunten: het mechanische toetsenbord krijgt een lange levensduur, is geschikt voor alle werkscenario's en moet goed blijven werken na langdurig gebruik. Het is niet helemaal duidelijk wat het merk onder een 'volledig aanpasbaar' ontwerp verstaat; doorgaans kunnen alleen keycaps en switches van een toetsenbord uitgewisseld worden. Gezien de samenwerking met Keychron is het volgens XDA Developers aannemelijk dat het om een rebranded Keychron-toetsenbord gaat, eventueel met wat aanpassingen vanuit OnePlus.

OnePlus toetsenbord
Afbeeldingen via OnePlus

Door Yannick Spinner

Redacteur

Feedback • 05-12-2022 17:44
19 • submitter: Anonymoussaurus

05-12-2022 • 17:44

19

Submitter: Anonymoussaurus

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Toetsenborden Keychron OnePlus

Reacties (19)

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youridv1 5 december 2022 18:12
“Een volledig aanpasbaar toetsenbord met verschillende switches en keycaps”

Je bedoelt zoals de meeste keychron toetsenborden? En als je echt helemaal los wil gaan neem je er een met QMK/VIA.

oneplus innoveert dus niet

ik weet niet hoeveel geld oneplus hierin steekt, maar ik zou het allemaal in de smartphone divisie pompen gezien dat niet zo lekker gaat de laatste paar jaar sinds de software kwaliteit omgekeerd evenredig werd met de prijs van hun toestellen

[Reactie gewijzigd door youridv1 op 22 juli 2024 18:05]

Z100 @youridv15 december 2022 22:16
De enige innovatie waar ik op zou wachten is als ze stille lowprofile mech switches aankondigen. Zoals een Keychron K3 met geluidsniveau equivalent van Gazzew Boba U4. Voor de rest zijn mech switches uitontwikkeld.

Ik typ dit op een oude Logitech G710+, en na een tijdje een lowprofile mech board hebben geleend, haat ik full height switches. Op de G710+ typ ik zelfs aanzienlijk trager dan op het toetsenbord van mijn Rog Flow X16... ondanks dat Cherry MX browns (iets) comfortabeler zijn.

Of misschien dat ze een equivalent van de Logitech MX Keys (de siccor switches; niet de mech switches variant). Ik lees goede dingen over deze switches. Maar Keychron zal nooit iets anders doen dan mechanisch.
spoonman @Z1006 december 2022 05:53
Ik hoop dat er ooit een toetsenbord uitkomt met deze switches, en dan liefst in TKL formaat:
nieuws: Cherry introduceert MX Ultra Low Profile Tactile-switches zonder hoor...
RDilus @youridv15 december 2022 18:26
Goed punt maar oneplus heeft wel een naam die heel wat mensen kennen en mss nooit gehoord hebben van keychron.
Uit eindelijk wordt de naam waarschijnlijk gebruikt om sales de boosten.

[Reactie gewijzigd door RDilus op 22 juli 2024 18:05]

Xander2 @youridv15 december 2022 18:42
ik weet niet hoeveel geld oneplus hierin steekt, maar ik zou het allemaal in de smartphone divisie pompen gezien dat niet zo lekker gaat de laatste paar jaar sinds de software kwaliteit omgekeerd evenredig werd met de prijs van hun toestellen
Huh? OnePlus is gigantisch gegroeid in 2021 (11 mln toestellen).

Als assembler is er weinig te innoveren en extra geld in de softwaredivisie is lastig terug te zien; ze willen denk ik gewoon nieuwe markten aanboren en als algemeen techmerk profileren met de recessie in aantocht.
youridv1 @Xander25 december 2022 18:44
iets met geen breedte maar diepte investeringen.

met een bugtracker zo lang als die van hen kunnen ze prima meer mankracht inhuren voor de software
Autofan1985 @Xander27 december 2022 09:56
Ik heb in 2021 toevallig zelf nog een telefoon van ze gekocht (9 Pro), maar als ze hun software niet snel verbeteren is dit mijn derde, maar tevens ook laatste OnePlus geweest. Ze zijn hard bezig het goede gevoel weg te halen met iedere update en met iedere bugfix komen er soms 3 nieuwe voor terug.
JSLV 5 december 2022 18:17
Dit klinkt belovend. Keychron is een grote naam (met veel ervaring in deze markt), OnePlus is een grote naam (met veel ervaring in marketing). Ik ben hier voorzichtig positief over. Ben wel erg benieuwd naar alle dingen die er op het forum gezegd worden, het is vooral abstract.
1) ''fully customisable'' wat wordt daarmee bedoeld? Hot-Swap? Makkelijk uit elkaar te halen? Of gewoon met verschillende configuraties beschikbaar?
2) ''Being durable even after long-term usage'' Dus metaal? Of gewoon hoogwaardig plastic?
3) ''Being suitable for all major working requirements'' Gaat dit over layout? Dat het TKL of full size is ofzo voor ''major working requirements?'' Of gaat dit ook nog over de duurzaamheid?

Aldus veel vragen. Maar een voorzichtig optimisme. Ik hoop dat dit nog meer mensen kan toevoegen aan de toetsenbord-hobby, wellicht door een mainstream goedkoop hot-swap toetsenbord met een aantal grote namen erachter.
Hatsjoe @JSLV5 december 2022 18:22
Dit wordt gewoon een Keychron toetsenbord maar dan met het OnePlus logo er op. Totaal niet de moeite waard, het heeft geen enkele meerwaarde. Mijn Keychron toetsenbord voldoet ook al aan alle punten, en is ook op firmware gebied met QMK volledig te customizen. Lijkt me heel sterk dat OnePlus nog iets nieuws of nuttigs weet toe te voegen aan de Keychron toetsenborden.
JSLV @Hatsjoe5 december 2022 18:50
Misschien dat OnePlus hardware-matig niet veel kan toevoegen (daar ligt hun expertise in deze collab vast ook niet), maar wellicht kunnen ze wel veel marketing/hype toevoegen die nieuwe gebruikers brengt (ook brengen ze natuurlijk een volledige nieuwe groep klanten).

Ik hoop heel erg dat ze meer zeggenschap krijgen in design/features, maar het zal hoogstwaarschijnlijk gewoon een rebrand zijn. Als dat nou een rebrand is met een aantrekkelijk prijskaartje en een goede featureset (waar OnePlus voor bekend staat) dan zie ik hier alsnog een grote markt voor.
Frietsaus @Hatsjoe5 december 2022 18:29
OnePlus design kunnen ze nog toevoegen.
Artimunor 5 december 2022 19:45
Ik heb de Keychron S1 net binnen, geen batterij maar wel PBS keycaps, het is zeg maar de K3 pro maar dan zonder bluetooth en batterij erin, oh ja ook nog een full aluminium body ipv alleen een shell (2 of 3x zo zwaar dan mn oude normale K3)
Het typen is ook significant anders, terwijl het toch dezelfde brown switches zouden moeten zijn, maar dit is een stuk meer "snappy" ofzo, ik vind het een improvement overal
spoonman @Artimunor6 december 2022 05:56
Ik heb de Keychron S1 net binnen, …
Benieuwd naar dit bord, schrijf gerust een reviewtje in de pricewatch ;)

[Reactie gewijzigd door spoonman op 22 juli 2024 18:05]

Byron010 5 december 2022 18:29
Keychron is een hele grote naam binnen de MK community/markt die zeker qua prijs/kwaliteit sterke producten heeft. Alleen de vraag blijft wat zal hier uniek aan worden? Hotswap/verwisselbaar PCB/backplate/foam/keycaps/stabilizers etc.. is allemaal al heel erg breed beschikaar in een markt die al redelijk niche is.

Ik zie nog wel iets voor meer innovatie qua modulair layout (ala Everests Max, maar dan incl meerdere sub-TKL layout), maar ik zou redelijk verbaasd zijn als OnePlus met die innovatie zal komen.
Frosty_gamer 5 december 2022 18:39
Lijkt me alleen leuk als ze echt iets herkenbaar toevoegen zoals een een alert slider of herkenbare themed onderdelen. Misschien een specifiek qi plek voor een OnePlus oortjes case zou ook leuk zijn of een ingebouwde warp charger

[Reactie gewijzigd door Frosty_gamer op 22 juli 2024 18:05]

Stijnvi 5 december 2022 19:09
Dit is denk ik toch wel het duidelijkste voorbeeld van waarom OnePlus hun originele klanten verloren is, en waarom het de komende tijd ook niet veel beter zal gaan
Mechanische toetsenborden hebben totaal geen link met smartphones, maar er wordt wel veel geld en tijd ingestoken
Vroeger bracht OnePlus één of twee telefoons per jaar uit, en die waren van topkwaliteit
Nu is dat aantal flink verhoogd, is de kwaliteit flink gedaald, en wordt er ook nog allemaal randapparatuur uitgebracht die amper toegevoegde waarde heeft voor de core business
OnePlus heeft nog niet eens een fatsoenlijke smartwatch uit kunnen brengen, hun TV heeft het ook niet gered na een eerste generatie, en ze hebben ook nog geen tablet, maar er wordt nu wel gewerkt aan een mechanisch toetsenbord
dasiro @Stijnvi5 december 2022 19:47
merken pumpen en dan 13 in een dozijn producten met marge verkopen, komt het verhaaltje een beetje bekend voor (spoiler: oppo, de 'voorganger' van oneplus)
eboellie @dasiro5 december 2022 21:39
het lijken wel crypto cowboys.

Pumpen en dumpen.
sapphire
6 december 2022 08:59
Dit word sowieso een overhyped keyboard voor de massa.

OnePlus is tegenwoordig een fabrikant die eigenlijk 13-in-een dozijn toestellen levert met een flinke marketing saus erover heen. Ik zeg daarmee niet dat de toestellen slecht zijn maar meer dat het niet veel emer is dan bv een Oppo met een meer westers gericht sausje erover de laatste jaren. Goed gemarket maar vaak nét niet goed genoeg om overal met de echte top mee te komen op elk gebied.

Keychron word in de comments al geroemd om de prijs-kwaliteit en dat is het ook. Leuke prijs-kwaliteit bordjes voor de massa met heul veel keuze! Daardoor helaas ook op allerlei vlakken vaak nét niet.

Zo is de enthousiast Q-lijn best leuk maar vooral door de goede prijs-kwaliteit verhouding. Als enthousiast vind ik het design lomp met dikke bezels niet helemaal lekker uitgelijnde knoppen aan de zijkant (Q1 en 2), vaak nét afwijkende layout tov de meer standaard (leuk met keycaps kopen), lompe/grove schroefgaten die zichtbaar zijn vanaf de zijkant. Ja het kan heel lekker klinken maar daarvoor heb je wel wat werk/mods nodig.
Leg dat naast bv een QK60/65/75 die qua prijs als barebone te vergelijken zijn met een complete Q-series dan krijg je daar zóveel meer bord voor terug alleen moet je zelf nog keycaps en switches regelen.

Aan de bodem van het segment de V-series, één van de goedkopere borden met QMK//VIA maar thats it eigenlijk. Zelfde lompe design als de Q-series, er zijn borden voor die prijs en goedkoper zonder VIA met een spannender design. Bord schijnt ook met mods matig te klinken.
Dus dan is de keuze als beginner/instap bord VIA of een spannender bord welke beter klinkt en/of goedkoper is?

En ten opzichte van de game borden zoals een Razer, Logitech...
Die borden vind ik persoonlijk fysiek minder dan de Keychrons maar die hebben een uitgebreid software pakket waar je vanalles qua RGB en in/rondom games mee kan doen.

De K series heeft wel leuke borden die wat mogelijkheden bieden die gewoon lastig in andere borden te vinden zijn zoals low-profile wireless varianten of überhaupt mechanisch, wireless en goede mac compatibiliteit (Sowieso wel een net Keychron punt die Mac switch :) ).

Nogmaals het zijn leuke borden met vaak een goede prijs-kwaliteit (-opties) verhouding maar ze blinken vaak nergens in uit. En gericht op de massa door een subtiele marketing dus past goed bij OnePlus imho maar verwacht geen spectaculair bord.

Voor ik als Keychron hater word uitgemaakt, meerdere K-borden gewerkt, C1 gehad en mijn daily driver is een Q2 :+

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