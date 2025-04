Corsair kondigt plat mechanisch toetsenbord K100 Air aan

Corsair kondigt een nieuw mechanisch toetsenbord aan dat een stuk dunner is dan het gemiddelde mechanische toetsenbord. De Corsair K100 Air heeft toetsen met een laag profiel en is op het laagste punt onderaan het toetsenbord 11 millimeter hoog.

Het toetsenbord krijgt een zwart aluminium frame met zwarte toetsen en is voorzien van rgb-verlichting die kan worden aangepast. Om het toetsenbord een laag profiel te geven, heeft Corsair gekozen voor de Cherry MX ultra low profile-switches.

Verder is het toetsenbord uitgerust met bluetooth en kan aan drie verschillende apparaten worden gekoppeld. Draadloos moet de K100 Air 50 uur meegaan. Als de rgb-verlichting wordt uitgezet, is de accuduur 200 uur. Het toetsenbord kan ook bedraad via usb worden aangesloten op een pc.

Het toetsenbord heeft een eigen opslag van 8MB waarop tot vijftig profielen kunnen worden opgeslagen. Gebruikers kunnen via de profielen eigen lichteffecten en marcro's instellen en opslaan. De Corsair K100 Air moet vanaf 4 oktober verkrijgbaar zijn. Een prijs heeft de fabrikant nog niet bekendgemaakt.