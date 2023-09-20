Door Willem de Moor

Redacteur

Feedback • 20-09-2023 06:00 115

Aluminium tikgenot met aspiraties

OnePlus Keyboard 81 Pro Review

20-09-2023 • 06:00

115

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Inleiding

Samengevat

De Keyboard 81 Pro van OnePlus is er voor wie op zoek is naar een kant-en-klaar, high-end toetsenbord met premiumfeatures, zoals een behuizing uit een massief blok aluminium, een dubbele gasketmount, pbt-keycaps, een 'rotary encoder' en programmeerbare firmware. De verschillen met het toetsenbord waarop het gebaseerd is, de Keychron Q1 Pro, zijn klein, maar wie behoefte heeft aan hoogteverstelling, heeft weinig aan die Q1. De rgb-verlichting is aanwezig, maar niet enorm opvallend dankzij de ondoorzichtige keycaps. Sommige elementen zijn smaakgebonden, zoals de doorzichtige draaiknop, omlijst door een chromen rand. De keycaps, switches en die draaiknop zijn eenvoudig te wisselen, dus ook voor wie zijn toetsenbord graag modificeert, is de K81 Pro een solide keus. De prijs is iets hoger dan die van de Q1 Pro, maar daar krijg je vrij subtiele OnePlus-branding, gangbaardere keycaps, een beugel voor hoogteverstelling en een heel fijne type-ervaring voor terug.

Pluspunten

  • Zware kwaliteit behuizing
  • Prettige aanslag
  • Premiumfeatures
  • QMK/VIA-programmeerbaar

Minpunten

  • Iets duurder dan vergelijkbare Q1 Pro
  • Alleen lineaire variant heeft Marble Mallow-keycaps

Getest

OnePlus Keyboard 81 Pro, Qwerty US, Winter Bonfire

Prijs bij publicatie: € 249,-

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OnePlus kennen we natuurlijk allemaal wel van de smartphones. Inmiddels timmert het Chinese merk al weer bijna tien jaar aan de weg en menige tweaker heeft ooit eens een OnePlus-telefoon gehad of ten minste overwogen. Ook de koptelefoons van OnePlus zijn waarschijnlijk geen onbekende producten en niet zo lang geleden bracht het bedrijf zijn eerste tablet uit.

Minder bekend zijn misschien de televisies van OnePlus. Sinds 2018 heeft het bedrijf, voornamelijk voor de Indiase markt, enkele tv's uitgebracht. Dat brengt ons bij een ander product dat je wellicht niet direct van een smartphonemaker verwacht: toetsenborden. Toch heeft OnePlus, niet in z'n eentje, maar in samenwerking met Keychron, een toetsenbord uitgebracht: de OnePlus Keyboard 81 Pro. Keychron heeft het toetsenbord geproduceerd, maar dan wel met input van de OnePlus-community en geheel volgens specificaties van de telefoonmaker.

OnePlus Keyboard 81 Pro

En mocht je nou helemaal geen zin hebben in een OnePlus-toetsenbord, dan kun je hetzelfde toetsenbord ook gewoon van Keychron kopen. Op het oog is het volledig indentiek, tot aan de custom-OnePlus-keycaps toe. De OnePlus heeft wel een beugel voor hoogteverstelling, die de Keychron-versie moet missen. Daarnaast is het enige dat een beetje onduidelijk blijft, de onderkant. Op ons OnePlus-exemplaar staat de slogan van OnePlus: Never Settle. Op de Keychron-website kan ik geen foto's van de onderkant vinden, dus het is niet honderd procent zeker of dat daar ook op staat. Aangezien het toetsenbord verder volledig identiek is, zou ik ook bij de Keychron-variant op de slogan rekenen.

Voor wie denkt: nou, leuk, een toetsenbord van een smartphonefabrikant, wat is daar nou spannend aan? Dat is in elk geval de prijs. Die bedraagt bij OnePlus maar liefst 249 euro; bij Keychron betaal je 224 dollar, waarvan 5 dollar verzendkosten, wat omgerekend op ongeveer 210 euro uitkomt. Bij OnePlus krijg je echter bundelkorting op draadloze oortjes of zelfs een setje Nord Buds 2 ter waarde van 69 euro helemaal gratis bij je bestelling. Voor pakweg 250 euro mag je natuurlijk wel een aardig toetsenbord verwachten en of OnePlus dat een beetje waar kan maken, bekijken we in deze review.

Het toetsenbord

Los van de Keychron- of OnePlus-variant, die natuurlijk allebei volledig door Keychron gemaakt worden, kun je kiezen uit twee uitvoeringen van het toetsenbord. Een met lineaire switches aan boord en een met tactile switches, die we bijvoorbeeld kennen als Cherry Brown. Om het extra verwarrend te maken, zijn de lineaire switches van de Keyboard 81 Pro blauw en de tactile switches rood. Juist ja, de kleuren die normaal voor respectievelijk clicky en lineair gehanteerd worden, zijn bij dit toetsenbord juist lineair en tactile. Even goed opletten dus. Ons exemplaar is voorzien van rode switches, wat dus tactile switches zijn. Zoals vaak bij 'custom switches' hebben ook de rode en blauwe varianten bij Keychron danwel OnePlus fancy namen gekregen. De blauwe, lineaire heten Summer Breeze en onze rode, tactile switches heten Winter Bonfire.

Voordat we naar die switches overschakelen, bekijken we de buitenkant van het toetsenbord. Die is van dik aluminium, met vrij brede randen van 14 of 15mm rondom de toetsen. De bovenste schaal is ongeveer 7,5mm en de rand van de onderste schaal is 9mm dik, nog zonder de schuin oplopende onderkant. Aan de voorkant is het toetsenbord, zonder toetsen, ongeveer 22mm hoog en achter is dat ongeveer 36mm. Als dat niet schuin genoeg is voor je, heeft de OnePlus een chromen beugel die je kunt gebruiken om extra hoogte te creëren. De beugel heeft geen vaste posities, maar heeft stijve scharnieren, waardoor de positie gehandhaafd blijft. Onder bepaalde hoeken en met heel veel kracht kun je het toetsenbord daardoor wel platdrukken, maar dan moet je echt moeite doen. De eigenlijke functie van de beugel is dan ook als steun om je toetsenbord rechtop te zetten.

OnePlus Keyboard 81 Pro

Al dat aluminium is uitgefreesd uit een groot, massief blok, waardoor het toetsenbord zacht gezegd nogal wat gewicht heeft. Het massieve toetsenbord weegt ongeveer 1835 gram en zal dus niet makkelijk van z'n plek glijden. Een paar kleine, rubberen driehoekjes lijken meer voor de vorm dan voor de noodzaak op de onderkant te zitten.

OnePlus Keyboard 81 Pro

Onder, of binnen, al dat aluminium heeft de 81 Pro een gelaagde opbouw, met het pcb opgesloten tussen gaskets. Zo'n gasket-mounted pcb geeft een beetje een verend effect als je de toetsen hard indrukt, maar is vooral bedoeld om het toetsenbord stiller te maken. Er zijn tien gaskets voorgeïnstalleerd en je krijgt vier reservegaskets meegeleverd. Ook zit er een foampad onder in het toetsenbord, eveneens om het geluid in te dammen. Wil je zelf de gaskets vervangen of bijvoorbeeld een tape-mod doen, dan kun je de twee schalen scheiden door met behulp van de meegeleverde hex-key zes kleine schroefjes (reserveschroefjes zijn meegeleverd) los te draaien.

OnePlus Keyboard 81 Pro

Aan de achterkant zitten twee schuifschakelaars en de USB-C-ingang. De tweestandenschakelaar dient om tussen Windows- en Mac-indeling te schakelen en de driestandenschakelaar is om het toetsenbord uit te schakelen (middelste stand) of bedraad danwel draadloos te gebruiken. Draadloze verbindingen maak je via een Broadcom Bluetooth 5.1-chip en met de 4000mAh-accu zou je dan, zonder backlight, tot 300 uur kunnen tikken. Zet je de verlichting op de laagste stand, dan wordt dat 100 uur, en minder op hogere helderheid.

Keys en switches

Ons exemplaar met de Winter Bonfire-switches heeft een overwegend two-tone colorway met donkergrijze alpha's en lichtgrijze modifiers, met een rode Enter en Escape, Bij de lineaire variant zijn de grijstinten geïnverteerd: de alpha's zijn lichtgrijs en de modifiers donkergrijs, met nog steeds rode Escape- en Enter-toetsen. Daarmee hebben de keycaps, afgezien van de rode accenten, een heel traditioneel kleurschema.

Minder traditioneel is het keycapmateriaal, tenminste, van de Summer Breeze-versie. Ons Winter Bonfire-exemplaar heeft, zoals je van een 250 euro kostend toetsenbord uiteraard verwacht, pbt-keycaps, maar de keycaps van Summer Breeze bestaan uit Marble Mallow. Daar had ik ook nog nooit van gehoord, maar dat is een materiaal dat een beetje het midden houdt tussen pbt en siliconen. Gelukkig levert OnePlus een paar extra keycaps mee, waaronder een Marble Mallow-keycap, zodat je er een idee van kunt krijgen. Het materiaal is wat flexibel, maar wel een beetje 'ruw', zodat het niet glad aanvoelt. Net als de pbt-keycaps is MM ook double-shot, zodat de legenda's niet afslijten. Geen van de toetsen is overigens transparant voor licht: de inserts zijn van zwart plastic.

OnePlus Keyboard 81 Pro

Ik heb de ene MM-keycap die is meegeleverd, de H-toets, op het toetsenbord geprikt en hij geeft een wat doffer geluid dan de pbt-toetsen. Wie van een stillere aanslag houdt, kan dus zeker de Marble Mallow overwegen. Het is wel even wennen, want het voelt iets zachter aan onder je vingers. Om een echt goede indruk te krijgen, zou je het hele toetsenbord moeten voelen, maar ik zou eraan kunnen wennen. De Summer Breeze met lineaire blauwe switches en Marble Mallow-keycaps is overigens wel duurder dan de Winter Bonfire-versie. Hij kost 269 euro en je krijgt ook niet de gratis earbuds erbij; enkel korting op andere earbuds.

OnePlus Keyboard 81 Pro

De indeling van het toetsenbord lijkt op die van een 75%-keyboard, maar dan met een beetje extra ruimte bij het pijltjescluster en een apart segment voor navigatietoetsen met een rotary encoder, of draaiknop, erboven. Helemaal rechts zit namelijk, in een eigen chromen eilandje, een draaiknop met eronder een Page Up-, Page Down- en Home-key. De drie toetsen zijn gewone switches met pbt-keycaps, maar de draaiknop is van transparant, kleurloos plastic gemaakt. Standaard kun je daarmee het volume regelen, maar je kunt er elke functie aan toewijzen die je wil.

OnePlus Keyboard 81 Pro

Het kan aan mij liggen, maar ik vind de keuze voor chroom en de materiaalkeuze voor de draaiknop niet erg gelukkig. Persoonlijk had ik liever een aluminium draaiknop gezien en het chromen eilandje hoeft ook niet zo. Sommigen vinden het misschien chique, maar wat mij betreft valt het uit de toon met de strakheid van het toetsenbord. Maar ach, over smaak valt niet te twisten. Gelukkig kun je de pc-draaiknop eraf trekken en er een aftermarketknop op zetten. Bij Keychron zelf kosten knoppen van geanodiseerd aluminium ruim 5 euro, maar die zijn aan de kleine kant met 16mm diameter. De K81 Pro-draaiknop heeft namelijk een diameter van bijna 20mm. Die kun je gelukkig bij derden volop kopen, dus dat zou een aardige personalisatieoptie zijn.

De praktijk

Het toetsenbord straalt luxe uit met zijn traditionele uiterlijk met duotone grijze keycaps en extreem solide aluminium behuizing. Met een achterrand die op 35mm staat, zonder keycaps dus, is het toetsenbord aan de hoge kant, want met keycaps kom je op bijna 5cm. Voor langdurig gebruik zou een polssteun misschien fijn zijn.

Het tikken zelf is wel erg prettig. Voor tactile switches zijn de Winter Bonfire-switches aardig stil en dankzij de grote massa van het toetsenbord, de gasketmounting en het foam onderin, is het toetsenbord stil en klinkt het fijn. Geen holle aanslag en geen gek gerammel of 'goedkoop' geluid.

Zoals het een goed mechanisch toetsenbord betaamt, kun je bij de 81 Pro alles aanpassen. Natuurlijk kun je andere keycaps op je switches zetten, maar ook andere aanpassingen zijn makkelijk. De switches zijn hotswappable, zodat je er je eigen favoriete exemplaren in kunt zetten. Persoonlijk vind ik de Winter Bonfire-switches aan de zware kant en zou ik ze vervangen door iets lichters. De (lubed) stabilizers zijn van het type pcb-mounted met schroeven, wat de stabiliteit van grote modifiers vergroot en ze toch makkelijk vervangbaar houdt. Overigens heeft OnePlus toevallig ook net een wedstrijd lopen waar je je keyboardmods kunt laten zien.

Als je de standaardindeling wil aanpassen, zit je ook goed, want net als de Q-serie van Keychron draait de K81 Pro op QMK-firmware, die je met VIA programmeert. Daarmee kun je natuurlijk gewoon dingen als macro's aanmaken of de verlichting instellen, maar ook met layers spelen. Let wel op: als je in VIA dingen aanpast, zit je standaard in layer 0 te editen, maar als je toetsenbord op Windows-modus staat, gebruik je layer 2. Om direct dingen aan te passen, moet je dus in layer 2 zijn en niet layer 0.

OnePlus Keyboard 81 Pro - QMK/VIAOnePlus Keyboard 81 Pro - QMK/VIAOnePlus Keyboard 81 Pro - QMK/VIAOnePlus Keyboard 81 Pro - QMK/VIAOnePlus Keyboard 81 Pro - QMK/VIAOnePlus Keyboard 81 Pro - QMK/VIA

QMK en VIA zijn genoeg voor een complete review op zichzelf, maar het moge duidelijk zijn dat je voldoende aanpasmogelijkheden hebt.

Een laatste puntje over de twee varianten: de variant met de tactile rode Winter Bonfire-switches is iets goedkoper bij OnePlus dan de versie met blauwe, lineaire Summer Breeze-switches. Bij die laatste krijg je echter de Marble Mallow-keycaps en die lijk je niet zomaar te kunnen kopen. Gewone siliconen keycaps kun je wel kopen, maar ik weet niet of die net zo aanvoelen als de Marble Mallow-caps. Voor de novelty factor zou ik dus de Summer Breeze-switches nemen. Bovendien zijn de lineaire switches wat lichter in aanslag en kun je ze natuurlijk eenvoudig wisselen.

Testresultaten

We testen toetsenborden met onze textureanalyzer. Dat apparaat heeft een druksensor die langzaam naar beneden beweegt, en zo van elke toets kan meten hoeveel kracht erop wordt uitgeoefend en hoever de toets beweegt. Daarbij meet de analyzer ook het actuatiepunt, dus het punt waarop een toetsaanslag wordt geregistreerd. We meten voor elke toets de kracht die nodig is om tot het actuatiepunt te komen, de kracht die we uitoefenen tijdens actuatie en de kracht na de actuatie totdat de toets niet verder kan worden ingedrukt. Ook de afstanden tot het actuatiepunt en tot het zogeheten bottom-outpunt worden gemeten. De kracht meten we in centinewtons en de travel in tienden van millimeters.

De resultaten per toets geven we onderaan deze pagina weer in plattegronden van de toetsenborden. Zo kun je per toets eigenschappen als travel, actuatiepunt en benodigde actuatiekracht bekijken. Om die resultaten te kunnen vergelijken met die van andere toetsenborden, hebben we ook enkele eigenschappen van de switches in grafieken gevat als gemiddelden en standaarddeviaties daarvan.

  • Gemiddelde kracht vereist voor actuatie
  • Stdev kracht vereist voor actuatie
  • Hoogste kracht vereist voor acuatie
  • Laagste kracht vereist voor actuatie
Gemiddelde kracht vereist voor actuatie
Toetsenbord Geteste switches Gemiddelde gewicht in cN (hoger is beter)
Keychron K3 (Keychron Optical Brown switch) Keychron Optical Brown
57
Leopold FC900R PD (MX Brown) Cherry MX Brown
54
Das Keyboard 4 Professional (Cherry MX Brown) Cherry MX Brown
52
OnePlus Keyboard 81 Pro, (Winter Bonfire) Winter Bonfire
51
Ducky One 2 (Cherry MX Brown) Cherry MX Brown
51
Ducky Shine 7 (Cherry MX Brown) Cherry MX Brown
48
Logitech MX Mechanical (Kailh Choc Brown V2) Kailh Choc Brown
48
Ducky One 2 Skyline (MX Brown) Cherry MX Brown
46
Ducky One 2 Mini RGB (Cherry MX Brown) Cherry MX Brown
41
Stdev kracht vereist voor actuatie
Toetsenbord Gemiddelde gewicht in cN (lager is beter)
Keychron K3 (Keychron Optical Brown switch)
1,22
Ducky One 2 Mini RGB (Cherry MX Brown)
1,29
Ducky Shine 7 (Cherry MX Brown)
1,32
OnePlus Keyboard 81 Pro, (Winter Bonfire)
1,58
Ducky One 2 (Cherry MX Brown)
1,62
Das Keyboard 4 Professional (Cherry MX Brown)
1,89
Ducky One 2 Skyline (MX Brown)
2,62
Leopold FC900R PD (MX Brown)
2,77
Logitech MX Mechanical (Kailh Choc Brown V2)
4,04
Hoogste kracht vereist voor actuatie
Toetsenbord Gemiddelde gewicht in cN (hoger is beter)
Keychron K3 (Keychron Optical Brown switch)
59
Logitech MX Mechanical (Kailh Choc Brown V2)
58
Leopold FC900R PD (MX Brown)
57
Ducky One 2 (Cherry MX Brown)
56
OnePlus Keyboard 81 Pro, (Winter Bonfire)
55
Das Keyboard 4 Professional (Cherry MX Brown)
55
Ducky One 2 Skyline (MX Brown)
54
Ducky Shine 7 (Cherry MX Brown)
50
Ducky One 2 Mini RGB (Cherry MX Brown)
45
Laagste kracht vereist voor actuatie
Toetsenbord Gemiddelde gewicht in cN (hoger is beter)
Keychron K3 (Keychron Optical Brown switch)
53
OnePlus Keyboard 81 Pro, (Winter Bonfire)
48
Ducky One 2 (Cherry MX Brown)
48
Ducky Shine 7 (Cherry MX Brown)
45
Das Keyboard 4 Professional (Cherry MX Brown)
45
Logitech MX Mechanical (Kailh Choc Brown V2)
43
Leopold FC900R PD (MX Brown)
41
Ducky One 2 Skyline (MX Brown)
41
Ducky One 2 Mini RGB (Cherry MX Brown)
39

Om naar het actuatiepunt te komen, noteren we gemiddeld 51cN, zeg maar 51g. Dat is heel vergelijkbaar met Cherry Brown-switches en iets lichter dan gespecificeerd. Dat laatste zien we bijna altijd, aangezien ook de keycaps een beetje meehelpen. De standaarddeviatie is redelijk in orde en kan dankzij de gasketmount net wat groter zijn dan bij een rigide pcb. De gaskets zorgen immers voor een klein beetje flex in het toetsenbord.

De tactile bump van de Winter Bonfire-switches ligt iets hoger dan het actuatiepunt en na die hobbel is er iets minder kracht nodig om de toets naar het actuatiepunt te duwen. Vergeleken met de Cherry-tactiles is er zelfs vrij weinig kracht nodig, maar de afwijking neemt wat toe.

  • Gemiddelde kracht vereist tijdens actuatie
  • Stdev kracht vereist tijdens actuatie
  • Hoogste kracht vereist tijdens actuatie
  • Laagste kracht vereist tijdens actuatie
Gemiddelde kracht vereist tijdens actuatie
Toetsenbord Geteste switches Gemiddelde gewicht in cN (hoger is beter)
Keychron K3 (Keychron Optical Brown switch) Keychron Optical Brown
50,00
Ducky One 2 Skyline (MX Brown) Cherry MX Brown
46,00
Logitech MX Mechanical (Kailh Choc Brown V2) Kailh Choc Brown
44,00
Leopold FC900R PD (MX Brown) Cherry MX Brown
42,00
Das Keyboard 4 Professional (Cherry MX Brown) Cherry MX Brown
42,00
Ducky One 2 Mini RGB (Cherry MX Brown) Cherry MX Brown
41,00
Ducky Shine 7 (Cherry MX Brown) Cherry MX Brown
37,00
OnePlus Keyboard 81 Pro, (Winter Bonfire) Winter Bonfire
36,00
Ducky One 2 (Cherry MX Brown) Cherry MX Brown
35,00
Stdev kracht vereist tijdens actuatie
Toetsenbord Gemiddelde gewicht in cN (lager is beter)
Ducky One 2 (Cherry MX Brown)
0,88
Ducky Shine 7 (Cherry MX Brown)
1,06
Ducky One 2 Mini RGB (Cherry MX Brown)
1,27
Logitech MX Mechanical (Kailh Choc Brown V2)
1,37
Keychron K3 (Keychron Optical Brown switch)
2,02
Das Keyboard 4 Professional (Cherry MX Brown)
2,16
OnePlus Keyboard 81 Pro, (Winter Bonfire)
2,17
Leopold FC900R PD (MX Brown)
2,52
Ducky One 2 Skyline (MX Brown)
2,62
Hoogste kracht vereist tijdens actuatie
Toetsenbord Gemiddelde gewicht in cN (hoger is beter)
Ducky One 2 Skyline (MX Brown)
54,00
Logitech MX Mechanical (Kailh Choc Brown V2)
49,00
Das Keyboard 4 Professional (Cherry MX Brown)
48,00
Leopold FC900R PD (MX Brown)
47,00
Ducky One 2 Mini RGB (Cherry MX Brown)
45,00
OnePlus Keyboard 81 Pro, (Winter Bonfire)
40,00
Ducky Shine 7 (Cherry MX Brown)
39,00
Ducky One 2 (Cherry MX Brown)
37,00
Laagste kracht vereist tijdens actuatie
Toetsenbord Gemiddelde gewicht in cN (hoger is beter)
Keychron K3 (Keychron Optical Brown switch)
44,00
Ducky One 2 Skyline (MX Brown)
41,00
Logitech MX Mechanical (Kailh Choc Brown V2)
41,00
Ducky One 2 Mini RGB (Cherry MX Brown)
39,00
Ducky Shine 7 (Cherry MX Brown)
35,00
Das Keyboard 4 Professional (Cherry MX Brown)
34,00
Ducky One 2 (Cherry MX Brown)
33,00
Leopold FC900R PD (MX Brown)
32,00
OnePlus Keyboard 81 Pro, (Winter Bonfire)
30,00

De Winter Bonfire-switches hebben een iets lagere totale travelafstand dan we van switches met standaardhoogte gewend zijn. Keychron specificeert 3,3mm waar 4mm voor veel switches de norm is. Overigens hebben de lineaire switches van het K81-keyboard, de Summer Breeze-switches, wel die gebruikelijk 4mm totale travel. Het actuatiepunt van de Winter Bonfires moet op 2,2mm liggen, maar we meten dat iets eerder, op 2mm. Voor de totale travelafstand noteren we 3,5mm gemiddeld, iets meer dus dan de 3,3mm die opgegeven is. Waarschijnlijk wordt ook dat veroorzaakt door de gaskets.

  • Gemiddelde actuatieafstand
  • Hoogste actuatieafstand
  • Laagste actuatieafstand
  • Gemiddelde totale afstand
Gemiddelde actuatieafstand
Toetsenbord Geteste switches Gemiddelde afstand in mm (hoger is beter)
Ducky One 2 Mini RGB (Cherry MX Brown) Cherry MX Brown
2,20
OnePlus Keyboard 81 Pro, (Winter Bonfire) Winter Bonfire
2,00
Leopold FC900R PD (MX Brown) Cherry MX Brown
2,00
Ducky One 2 Skyline (MX Brown) Cherry MX Brown
2,00
Das Keyboard 4 Professional (Cherry MX Brown) Cherry MX Brown
2,00
Ducky Shine 7 (Cherry MX Brown) Cherry MX Brown
1,90
Ducky One 2 (Cherry MX Brown) Cherry MX Brown
1,90
Keychron K3 (Keychron Optical Brown switch) Keychron Optical Brown
1,90
Logitech MX Mechanical (Kailh Choc Brown V2) Kailh Choc Brown
1,40
Hoogste actuatiafstand
Toetsenbord Gemiddelde afstand in mm (hoger is beter)
Ducky Shine 7 (Cherry MX Brown)
2,60
Ducky One 2 Mini RGB (Cherry MX Brown)
2,30
Das Keyboard 4 Professional (Cherry MX Brown)
2,30
Ducky One 2 Skyline (MX Brown)
2,20
OnePlus Keyboard 81 Pro, (Winter Bonfire)
2,10
Leopold FC900R PD (MX Brown)
2,10
Keychron K3 (Keychron Optical Brown switch)
2,10
Ducky One 2 (Cherry MX Brown)
2,00
Logitech MX Mechanical (Kailh Choc Brown V2)
1,50
Laagste actuatieafstand
Toetsenbord Gemiddelde afstand in mm (hoger is beter)
Ducky One 2 Mini RGB (Cherry MX Brown)
2,10
OnePlus Keyboard 81 Pro, (Winter Bonfire)
1,80
Leopold FC900R PD (MX Brown)
1,80
Ducky One 2 (Cherry MX Brown)
1,80
Das Keyboard 4 Professional (Cherry MX Brown)
1,80
Keychron K3 (Keychron Optical Brown switch)
1,80
Ducky Shine 7 (Cherry MX Brown)
1,70
Ducky One 2 Skyline (MX Brown)
1,70
Logitech MX Mechanical (Kailh Choc Brown V2)
1,20
Gemiddelde totale afstand
Toetsenbord Gemiddelde afstand in mm (hoger is beter)
Ducky Shine 7 (Cherry MX Brown)
4,00
Ducky One 2 Mini RGB (Cherry MX Brown)
4,00
Leopold FC900R PD (MX Brown)
4,00
Ducky One 2 Skyline (MX Brown)
4,00
Das Keyboard 4 Professional (Cherry MX Brown)
4,00
Ducky One 2 (Cherry MX Brown)
3,90
Keychron K3 (Keychron Optical Brown switch)
3,70
OnePlus Keyboard 81 Pro, (Winter Bonfire)
3,50
Logitech MX Mechanical (Kailh Choc Brown V2)
3,20
OnePlus Keyboard 81 Pro - texture analyzerOnePlus Keyboard 81 Pro - texture analyzerOnePlus Keyboard 81 Pro - texture analyzerOnePlus Keyboard 81 Pro - texture analyzerOnePlus Keyboard 81 Pro - texture analyzerOnePlus Keyboard 81 Pro - texture analyzer

Conclusie

Waarom zou je een toetsenbord van 250 euro kopen als je ook een toetsenbord van twee tientjes kunt kopen, dat dan ook nog eens een numpad heeft? Om die vraag voor jezelf te beantwoorden, moet je eigenlijk het verschil voelen. Waar een goedkoop wegwerptoetsenbord weliswaar werkt, voelt het niet echt lekker aan om op te tikken. Dat is bij een toetsenbord als de OnePlus Keyboard 81 Pro, of de K81 Pro zo je wilt, wel anders. Van het uiterlijk tot het tikken oogt en voelt dit toetsenbord heerlijk luxe aan.

Er zijn geen ratelgeluiten die je van goedkope, plastic toetsenborden kent. Enkel de spatiebalk zou nog een fractie stiller mogen, maar dat komt voornamelijk door zijn afmetingen. De aanslag geeft een fijn geluid, een beetje zoals het portier van een dure auto zich verhoudt tot een koekblik. Ik zou wel de iets lichtere aanslag van een lineaire switch prefereren, maar niets staat je in de weg om de Keychron-branded switches door je eigen favorieten te vervangen.

OnePlus heeft in ieder geval enorm zijn best gedaan een solide toetsenbord op de markt te brengen, waarmee het niet in de valkuil trapt om maar met een willekeurige fabrikant voor de laagste prijs een branded toetsenbord uit te brengen. Samen met de OnePlus-community heeft het bedrijf goed geluisterd naar de wensen van zijn gebruikers en eigenschappen gekozen die een toetsenbord fijn om te gebruiken maken. Een extreem zware ge-cnc'de aluminium behuizing, gasketmounts, hotswappable switches, een afneembare kabel, een draaiknop en via QMK/VIA programmeerbare firmware maken de K81 Pro tot een bijzonder fijn toetsenbord.

Alleen die prijs, die is wel pittig. Let wel, een premiumtoetsenbord kost een hoop geld en 250 euro is totaal niet gek, maar het is wel meer dan de Q1 Pro van Keychron. De K81 Pro is daar sterk op gebaseerd, en de K1 Pro is aanzienlijk goedkoper, maar heeft een iets andere afwerking. Zo is het profiel van de keycaps met Keychrons eigen KSA-profiel afwijkend en het grootste uiterlijke verschil is het ontbreken van de beugel waarmee je de K81 Pro in hoogte verstelt.

Wil je een luxe toetsenbord waar je niets meer aan hoeft te doen, maar waarmee je die mogelijkheid voor de toekomst wel hebt, dan is de K81 Pro uitstekend geschikt voor je. Heb je niets met de OnePlus-branding of geen behoefte aan een beugel, of koop je je toetsenbord liever barebone, zodat je er je eigen switches en keycaps op kunt zetten, dan is de vergelijkbare Q1 Pro een aanrader en nog goedkoper ook. Hou je enorm van rgb-verlichting of van toetsenborden met numpad, dan is de OnePlus K81 Pro geen aanrader. De meegeleverde keycaps laten geen licht door, waardoor de rgb-verlichting niet supergoed zichtbaar is, en met een 75%-formaat heb je geen standaard navigatiecluster of numpad.

Pluspunten

  • Zware kwaliteit behuizing
  • Prettige aanslag
  • Premiumfeatures
  • QMK/VIA-programmeerbaar

Minpunten

  • Iets duurder dan vergelijkbare Q1 Pro
  • Alleen lineaire variant heeft Marble Mallow-keycaps

Getest

OnePlus Keyboard 81 Pro, Qwerty US, Winter Bonfire

Prijs bij publicatie: € 249,-

Bekijk product

Bekijk alle uitvoeringen (2)

  • OnePlus Keyboard 81 Pro - Winter Bonfire
  • OnePlus Keyboard 81 Pro - Summer Breeze

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Reacties (115)

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SirLenncelot 20 september 2023 06:40
Ik had bij mijn Keychron veel last van problemen met de verbinding. Regelmatig werden er random toetsen geregistreerd en bleef de input softwarematig “plakken”.

MacOS, Windows, firmware update, vervangend model, nieuwe pc tussendoor, steeds opnieuw dezelfde problemen. Kwam door BT, bedraad nergens last van.
Dhrax @SirLenncelot20 september 2023 10:23
Keychron K5 hier en zelfde issues met BT, zeer slechte tot soms helemaal geen toets registratie. Het voelt soms alsof het toetsenbord uit 'slaapstand' oid moet komen.

Ik gebruik deze zakelijk maar dit is mijn eerste en laatste Keychron bord.
Finraziel @Dhrax20 september 2023 10:35
Mogelijk is dat ook echt zo, dat hij uit slaapstand moet komen. Probeer dit eens: https://keychronsupport.z...-disable-Auto-Sleep-Mode-
Dhrax @Finraziel20 september 2023 11:01
Dank je!
punishedbrains @Dhrax20 september 2023 11:40
Dat doen ze ook, als je uitlogt of herstart bijv. dan wacht het board op een toets aanslag. Bluetooth lampje knippert en dan kan je typen, heb er verder geen issues mee.
Dhrax @punishedbrains20 september 2023 11:45
Ik heb deze functie nu o.b.v. de tip van @Finraziel uitgezet.
Ben nog niet weer van de plek geweest maar ga het eens testen straks.
StackMySwitchUp @SirLenncelot20 september 2023 07:15
Ik heb reeds 2 keychron toetsenborden (De K8 en K9 pro) en op beide modellen geen last van dit euvel. For the record, ik werk nu ongeveer 2 maanden iedere dag op die dingen, afhankelijk van mijn locatie. Ik denk dat je misschien een "bad batch" had?
!GN!T!ON @StackMySwitchUp20 september 2023 13:11
Gebruik je het ook draadloos? Ik ben al tijdje opzoek naar een mechanisch keyboard, liefst draadloos. Maar ik lees zoveel issues met BT over keychron dat ik eerder het idee heb dat mensen die er geen last van hebben geluk hebben met een "good batch" dan andersom.

Bedraad lijken er minder problemen te zijn, dat wel. Zoek zelf eigenlijk een strak mechanisch keyboard met metalen frame, backlight met shinethrough caps en weining backlight 'bleed' onder te toetsen door en draadloos (2.4ghz) bluetooth lees en hoor ik teveel issues mee met latency en instabiliteit.

Tot nu toe nog niet kunnen vinden (op een aantal zeer opzichte 'gamer' toetsenborden na).
mobstaa @!GN!T!ON20 september 2023 14:21
Ik heb een K8 Pro voor thuis. Gebruik ik zowel zakelijk als privé en bedraad. Geen problemen.

Voor naar kantoor gebruik ik de K3 Pro. Deze gebruik ik altijd draadloos. Totaal geen problemen mee. Merk dat ik als programmeur wel liever een TKL heb zoals de Keychron K1 Pro. Zit nog te dimdammen om die te bestellen om mee te nemen.
StackMySwitchUp @!GN!T!ON20 september 2023 16:56
De K9 gebruik ik uitsluitend via Bluetooth, op een HP Elitebook G9
De K8 is grotendeels bedraad maar af en toe niet, en tot nog toe geen enkel probleem gehad. Hiervoor heb ik een Rapoo mini keyboard gehad en die was zo vreselijk slecht qua latency en gezeik dat ik hem meerdere malen door de kamer heb gesmeten.
de default keycaps zijn niet transparant, mijn switches wel. Backlight is niet storend met dichte caps, de bodem is in mijn geval zwart en dus ook niet vreselijk opzichtig qua licht. Als 2.4 ghz een harde eis is dan wordt het lastig, gok ik.
!GN!T!ON @StackMySwitchUp20 september 2023 19:39
Puur bij toeval een net eentje gevonden (en besteld) :)

https://nuphy.com/collect...v2?variant=40671476645997

vanwege introductie V2 model gratis shine through keycap set, 2.4ghz (met 1000hz polling), BT5 en USBC, aluminium frame, wat ik uit fotos van de V1 kan zien ook weining light bleed onder de keycaps door (wel wat uiteraard).
hydrooow @!GN!T!ON20 september 2023 19:42
Enige foutloze draadloze mechanische toetsenbord in mijn ervaring is de G915 TKL van logitech gebleken. Keychron echt garbage zowel in bouwkwaliteit als verbinding. Werk nu met een Akko die ook via dongle connect, maar is niet zo foutloos in performance als hoe logitech het voor elkaar krijgt. Maarja dan zit je weer met gare software en matige switches en keycaps...

Perfecte wireless oplossingen nog niet getroffen.
!GN!T!ON @hydrooow20 september 2023 19:46
Ik heb (echt letterlijk 5 minuten geleden :p) deze besteld van NuPhy:
https://nuphy.com/collect...v2?variant=40671476645997

Met shinethrough caps, brown switches, 2.4ghz dongle (met 1000hz refresh rate), BT5 en USBC. De accu is ook ruim 2x groter dan de Keychrons (~1500mAh vs 4000mAh wat ik lees).

Ben heel benieuwd.

[Reactie gewijzigd door !GN!T!ON op 22 juli 2024 15:25]

Finraziel @SirLenncelot20 september 2023 07:23
Goh, dat probleem heb ik totaal niet met twee verschillende Keycrons op twee laptops. Thuis heb ik de keyboards bedraad in gebruik, maar op kantoordagen gaat er een mee die ik dan via Bluetooth gebruik de hele dag en nooit problemen met de verbinding. Alleen dat hij standaard na een tijdje in een slaapstand komt en het een paar seconden duurt voor de connectie hersteld is, maar dat kun je uitzetten.
Room42 @SirLenncelot20 september 2023 08:30
Ik herken dat probleem inderdaad ook. Ik had last van storende apparaten om me heen en heb een laag aluminiumfolie tussen mijn laptop en de standaard en nou werkt het 'prima'. Heel af en toe nog last van die lag. Wel erg irritant, inderdaad. :)
wimjongil @SirLenncelot20 september 2023 09:23
Dit probleem heb ik ook met de K5! Vaak werkt de BT verbinding prima, maar soms is het ook dramatisch. Best vervelend want zo kun je eigenlijk niet op die verbinding vertrouwen.
Emielio @SirLenncelot20 september 2023 09:41
Ik heb veel toetsenborden (en veel gehad), waaronder een Keychron. Dit was 'by far' het meest teleurstellende toetsenbord dat ik ooit heb gehad. Ontzettend wiebelige toetsen, en typte dan ook totaal niet prettig. Daarnaast maakte het ook nog eens een heel onprettig geluid. Ik vind dit toetsenbord er erg mooi uit zien en de indeling ziet er ook goed uit. Maar zou toch erg huiverig zijn om dit te kopen ivm mijn ervaring met Keychron.
mobstaa @Emielio20 september 2023 14:23
Was dat een regulier K-model of al een K Pro of Q-model? Die laatste 2 zijn qua kwaliteit merkbaar beter. Betere stabilizers en PBT keycaps ipv ABS. Dat maakte voor mij een wereld van verschil in beleving.

Met de V modellen ben ik niet bekend. Lijkt op iets tussen de reguliere K en K Pro.
Emielio @mobstaa20 september 2023 17:59
Het was een Keychron K3 Ultra-slim, in 2021. Ik was op dat moment gewend aan een Leopold FC660M, in de zelfde prijsklasse.
GeertBoer @SirLenncelot20 september 2023 12:45
Klinkt eerlijk gezegd alsof je bluetooth niet goed is. Ik herken de problemen, maar mijn bluetooth heeft ook vaker problemen met andere apparaten. Ik gebruik een goedkoop USB dongeltje in mijn desktop.
SirLenncelot @GeertBoer20 september 2023 13:32
Op twee verschillende machines en met andere BT apparaten geen issues. Als het al aan BT ligt dan aan de BT van het toetsenbord.
PowerValue @SirLenncelot20 september 2023 13:08
Indien de antennes van je draadloze module dichtbij USB 3.0 poorten zitten kan dit voor interferentie zorgen op de 2.4Ghz band. Ik heb zo ook last gehad van extreem laag bereik, tot ik een losse antenne met kabel gebruikte.

Bron: https://www.usb.org/sites/default/files/327216.pdf
SirLenncelot @PowerValue20 september 2023 13:33
ja, maar met andere BT devices geen issues en de problemen komen ook zowel bij een macbook als bij de windows desktop voor. Nieuwe Dell ramplank erbij en daar geen issues mee. Het was echt het keyboard zelf waar het issue in zat. Misschien is in dat model de BT module niet goed.
Reutemeteut @SirLenncelot20 september 2023 19:19
Ik kan dit beamen! Bluetooth is verschrikkelijk, maar verder prima bord. Wil voortaan wel met een 2.4Ghz dongle i.p.v. Bluetooth.
cricque 20 september 2023 07:52
Ergonomie = -10

Ik snap echt niet wat mensen hier comfortabel aan vinden. Ik heb al jaren Microsoft Natural Ergo toetsenborden, paar jaar terug is dit de Sculpt versie geworden. De Natural Ergo in azerty is een ramp om te vinden en is alleen nog franse Azerty.

Ik wou gewoon eens kijken omdat er "alu..." in de titel stond.

Als jij een hele dag aan een toetsenbord zit, ik zou het echt niet meer kunnen zo een rechthoekige plank. Eenmaal je wat ergonomisch geprobeerd hebt, dan wil je zo een plankje niet meer om te werken.

Om te gamen is het wat anders misschien. Daar is het wel gemakkelijker lijkt me. Maarja ik heb gewoon naast mijn toetsenbord zo een razer tartarus staan. Vroeger was dat een nostromo speedpad van Belkin dacht ik. Dusja mijn toetsenbord gebruik ik niet om te gamen, of ik moet echt een tekort hebben aan knoppen en dan nog, dan zou dat alleen zijn voor acties die je heel weinig doet in game.
Ascathon @cricque20 september 2023 08:08
Qua ergonomie en vooral steun/pootjes begrijp ik het sowies nooit hoe men dat kan aanprijzen. Er is niets natuurlijks aan het naar je toe krommen van een toetsenbord. Zelf op kantoor de Microsoft Sculpt, met de negative tilt raiser aan de voorkant.
Nu hebben al deze (hoge) mechanische toetsenborden minstens een polssteun nodig om die 2 centimeter hoogte terug te winnen.
Rogers @Ascathon20 september 2023 08:51
Ik heb ook de sculpt comfort al jaren in gebruik, na een hele reekts toetsenborden vond ik dat de beste.
In het begin had ik ook de voorste pootjes omhoog, dan heb je afhangende handen, wat mij fijner voelde en natuurlijker leek. Maar toen kwam ergo langs en die zei dat dat niet goed is en je hooguit de achterste pootjes omhoog mag doen, snap ik niks van, dan zit je juist met geknikte polsen.

Ik vrees de dag dat die kapot gaat want de bedrade versie is alweer nergens meer te krijgen en de draadloze is 2x zo duur (€75).

[Reactie gewijzigd door Rogers op 22 juli 2024 15:25]

Ascathon @Rogers20 september 2023 09:00
Ja nu ben ik dan lost. Er is geen "dit is juiste ergonomie" plaatje waar je ziet dat de pootjes open zijn. Zoals je zegt, steek je handen vooruit en je pols hangt naar beneden. Moet natuurlijk wel zo zijn dat je arm dan al op hoogte zit en niet eerst naar boven moet en bij de pols weer naar beneden kinkt.
(op sommige foto's zie je mensen met de pols _niet_ eens steunend, maar dat moet toch wel wat energie kosten.
Het zal wel een professional zijn die ergo dude maar ik geloof er vrij weinig van.
Nark0tiX @Ascathon20 september 2023 10:28
Nooit pootjes gebruiken idd, maar je armsteunen goed afstellen. Gelijk met het tafelblad.
Genghis Jap @Rogers20 september 2023 13:39
Ik ben zelf fysiotherapeut en ik kan je vertellen dat jouw oplossing beter is dan die van de ergotherapeut. Continue je polsen omhoog houden is veel zwaarder dan ze een beetje laten afhangen.

Over wat een goede houding is tijdens je werkdag kan ik wel een uur of 2 over volpraten. Maar de essentie is:
1. Probeer zo fit mogelijk te zijn. Dus veel sporten en bewegen naast je werk.
2. Verander zo vaak van houding als je maar kan. Een sta bureau kan daarin een mooie aanvulling zijn.

Dit slaat vooral op mensen met een zittend beroep.
centr1no @Genghis Jap20 september 2023 17:34
Die tips zijn erg algemeen en doen weinig voor het simpele feit dat ze geen goede zit- of typhouding bevorderen.
Fit zijn en bewegen kunnen (lange tijd) voorkomen dat je last krijgt en van houding veranderen bevordert eerder onnatuurlijke houdingen van nek, rug, armen en polsen. Mensen veranderen automatisch van houding omdat de zitpositie ongemak veroorzaakt.
Bij de verstaalbare bureaus waar mensen regelmatig staand werken (met het idee dat ze daar goed aan doen) zie je juist dat bureau en monitors niet op de juiste hoogte staan en het een onhandige positie is om te typen of muizen.

Er zijn overigens ook werplekken genoeg die totaal niet aan te passen zijn. Ik zie nog vaak genoeg bureaus met vaste poten, ouderwetse of vreselijk goedkope 'ergonomische' stoelen waar geen fatsoenlijke zithouding op in te stellen is en allerlei bouwsels om de monitor op de juiste hoogte te zetten op werkplekken waar mensen de hele dag zitten.
En het dan raar vinden dat ze na een tijdje klachten krijgen.

Mensen met een zittend beroep moeten zorgen dat ze regelmatig even een wandelingetje maken. Minimaal ieder uur even van die stoel af en bij voorkeur van de werkplek weg. Als is het maar om koffie te halen.
Genghis Jap @centr1no20 september 2023 21:54
Als er al zoiets is als de juiste houding om achter een beeldscherm te zitten is het per definitie slecht om een houding langer dan 30 minuten aan te houden.

Het argument dat iemand van houding gaat veranderen wannee iemand oncomfortabel is gaat niet op wanneer je geconcentreerd met een taak bezig bent. Je hersenen focussen zich op de taak en blokkeren de overige signalen. Luisteren, voelen etc worden allemaal naar de achtergrond verplaatst. Wanneer dit niet gebeurd zou je je nooit goed op je taak kunnen richten/focussen. Je hebt dan een concentratie stoornis zoals adhd.

Ik durf zelfs te beweren dat er maar weinig slechte werkhouding en zijn.

Je suggestie over het loopje buiten klopt zeker en ligt in het verlengde van mijn verhaal van de andere houding aannemen. Maar het menselijk lichaam is geëvolueerd om dagelijks enorm veel te bewegen en harde leefomstandigheden te doorstaan.

Als je werkdag voor 80% uit beeldschermwerk bestaat kan je er eigenlijk niet onderuit dat je ongezond werk hebt.
centr1no @Genghis Jap21 september 2023 03:00
Het argument dat iemand van houding gaat veranderen wannee iemand oncomfortabel is gaat niet op wanneer je geconcentreerd met een taak bezig bent. Je hersenen focussen zich op de taak en blokkeren de overige signalen. Luisteren, voelen etc worden allemaal naar de achtergrond verplaatst.
Sorry, maar dat is simpelweg niet hoe de hersenen werken.
Je kunt er bewust voor kiezen om bepaalde signalen te negeren maar signalen van duidelijk ongemak of pijn onderbreken juist je focus, Het is een ingebouwde functie om schade aan je lichaam te voorkomen.
Mensen bij wie de focus onderbroken wordt door een telefoon die rinkelt of als iemand hun naam noemt of als er iets op de grond valt hebben niet allemaal ADHD of een stoornis,
Genghis Jap @centr1no21 september 2023 19:15
Ik heb ook niet gezegd of gesuggereerd dat wannneer je met je werk bezig bent en je focus wordt onderbroken dat je meteen ADHD hebt.

Als je Fysiotherapeut of ergotherapeut bent wil ik je best een pb'tje sturen met wat recente informatie die het tegendeel bewijst van wat je zegt.
Tripledad65 @cricque20 september 2023 08:54
Ik werk ook al ca. 20 jaar alleen nog met natural keyboards. Erg prettig. Ik ben er mee begonnen een periode van veel stress en veel tikwerk. Dat is inmiddels al lang niet meer het geval, maar het natural keyboard heb ik behouden.
Superstoned @Tripledad6520 september 2023 09:50
Ms maakt mooie tobos inderdaad, ik mis het eerste model in de line-up - beroemt om de problemen met de e toets maar wat jammer dat ze niet meer te krijgen zijn. De nieuwere vind ik wat minder maar een mechanisch natural keyboard - nou dat zou echt geweldig zijn…
Keyb @cricque20 september 2023 09:07
Ik zit nu 30+ jaar achter een toetsenbord en de laatste ~ 10 daarvan met een 60% zelfbouw bordje. Geen last van rsi oid. Heb ooit een zogenaamd natural ding gehad, maar dat is niet voor mij.
ronny @cricque20 september 2023 13:05
https://www.keychron.com/...ustom-mechanical-keyboard

Mogelijk is dit dan wat?
EnigmaNL @cricque20 september 2023 14:21
Ergonomie is persoonlijk. Ik werk altijd met normale toetsenborden en muizen en heb helemaal nergens last van. Geen zere polsen of RSI of wat dan ook.

Ik heb ooit met een Microsoft ergonomisch toetsenbord moeten werken, maar ik werd er helemaal niet blij van. Het typt gewoon helemaal niet lekker. Het zijn ook allemaal goedkope rubber dome toetsenborden ivp. mechanisch.
PinusRigida @cricque20 september 2023 13:37
...
Als jij een hele dag aan een toetsenbord zit, ik zou het echt niet meer kunnen zo een rechthoekige plank. Eenmaal je wat ergonomisch geprobeerd hebt, dan wil je zo een plankje niet meer om te werken.
...
Ik denk dat dat nogal afhangt van persoon tot persoon...

Ik denk dat omdat men hetzelfde beweert over ergonomische muizen... Wel, ik heb ergonomische muizen geprobeerd, én trackbals (volledige zoals een Kensington Orbit scroll, of muizen met duimtrackball en ook van die halfrechtopstaande muizen), ook allemaal in naam van ergonomie en het zelfs wekenlang tijd gegeven om aan gewoon te worden...

...maar ben toch ook terug overgestapt naar gewone "standaard" muizen... Meer zelfs; ik kreeg bij sommige van die dingen meer en sneller last in m'n pols of duim dan van een normale muis.

..."meer tijd geven" hoor ik je denken, dat kan, maar als je na 2 weken dagelijks gebruik nog steeds niet de voordelige effecten van een ergonomisch toestel voelt -en in tegendeel meer last hebt dan anders- vallen er wel wat vraagtekens te zetten bij het doel... als een ergonomische stoel 2 weken oncomfortabele inlooptijd (inzittijd? :) ) zou hebben, zou niemand 'm kopen.

Dat zulke toestellen voor veel mensen wél ideaal zijn zal ik niet betwisten... ergonomisch toetsenbord heb ik zelfs nog nooit geprobeerd dus zou goed kunnen zijn dat me dat goed bevalt... maar ik voel niet (meer) de noodzaak om het uit te testen. Persoonlijk heb ik dan ook totaal geen last met langdurig en dagelijks gebruik van een standaard toetsenbord.

Bijkomend neveneffect voor die dingen is dat er een relatief kleine markt voor is en zodoende wordt er een pak minder middelen naar gegooid in R&D en sales, je hebt aanzienlijk minder keuze (je Azerty-verhaal idd.) en diegenen die je wel vindt hebben vaak al verouderde tech wanneer ze nog maar net nieuw uitkomen, tegen een nog steeds vrij hoge -want ja; ergonomisch- prijs...
Die dingen worden vaak wel geadverteerd als superhigh-tech en hypermodern, maar de realiteit is vaak anders... Weet niet wat voor switches en sensoren er in de nieuwste, modernste -maar wel niche- ergonomische muizen/trackballs of keyboards zit maar ik verwacht er niet veel van.
cricque @PinusRigida20 september 2023 14:22
Ik heb zo een vertical geprobeer van Anker en gebruik ik ook op school als ik les geef
Thuis gebruik ik zo een logitech mx vertical. Is wel wat zwaar. Om te gamen (niet zo vaak) gebruik ik een razer basilisk ultimate, omdat die toch een pak lichter is. Maar qua muisgebruik, ik ken heel veel shortcuts en gebruik pas een muis als het echt nodig is

Trackball is nooit mijn ding geweest, maar ben er zeker van dat als ik het een dag of 2-3 moest gebruiken ik er wel zou kunnen aan wennen

Ik heb dus ooit last gehad van rsi, door slechte houding, en met een ergonomisch toetsenbord leer je dat dus gewoon af, zeker die ergo's. Tevens is het ook ideaal voor mensen die niet kunnen typen. Daarom opper ik stellig voor het gebruik van zo een toetsenbord voor mensen die leren typen. Maar dat is mijn idee. Veel mensen vinden het raar en als ik vroeger consultant was nam ik altijd mijn eigen toetsenbord mee, en dat moet iedereen eens proberen uiteraard :)
PinusRigida @cricque20 september 2023 15:04
Ja idd, als je specifieke klachten hebt is het wel goed om de gewoonte die je die klachten gaf, af te leren, daarin helpt zo'n ergo tobo wellicht wel goed.

Typen aanleren weet ik eigenlijk niet: ik heb het gevoel -maar kan me vergissen- dat het steeds best is om iets aan te leren op een standaard-versie (ook qua hardware) om pas later over te stappen op iets meer persoonlijks... enfin, m'n dochter (10) leert nu ook typen -en dat gaat echt goed- via een oud tobo-tje van mezelf thuis, of op school gewoon via de tobo van d'r chromebook... ik ga ze later zeker adviseren om haar eigen weg te zoeken in wat ze leuk vind om te gebruiken en wat niet, sowieso.
Veel mensen vinden het raar en als ik vroeger consultant was nam ik altijd mijn eigen toetsenbord mee, en dat moet iedereen eens proberen uiteraard :)
Wel, dat vind ik dan weer totaal niet raar en ik doe het zelf ook al jaren... ik werk 3 op 5 thuis, voor de 2 op 5 dat ik nog fysiek naar het werk ga, hebben we geen vast bureel, toen ze onze input vroegen over wat moet er wel en niet door ons (werkgever) beschikbaar worden gesteld op de werkplek, was mijn eerste opmerking dat ik geen muis of toetsenbord wil delen: enerzijds uit hygiënische overwegingen (yup, ik zie sommige collega's hun tobo en muis en ik denk "no, no, nonono, daar kom ik niet aan") maar ook gewoon omdat ik al jaar-en-dag mijn eigen aangekochte muis gebruik die me aanzienlijk productiever maakt in m'n werk door instelbare macros, zijwaarst scrollen met magspeed etc... dingen dat die standaard-prullen niet hebben, dingen die mij mjn werk aanzienlijk sneller laten uitvoeren...
SPee @PinusRigida20 september 2023 18:36
Die trackballs zijn idd ondingen.
Ik gebruik nu een goede (gaming) muis die ik met beide handen kan gebruiken. En een Wacom met touch of pen. Daarmee kan ik afwisselend muizen.
djunicron
@cricque20 september 2023 17:30
Mwah, heb er niet zo'n last van eerlijk gezegd.

Heb vandaag en eergisteren de hele dag achter een 75% zoals deze in de review gezeten. Werkelijk geen centje pijn.
Op kantoor gebruik ik doorgaans een 65% van Parallel Limited, ook geen probleem mee.

Neemt niet weg dat ik Ergo borden ook wel kan waarderen, maar zeker niet alle varianten. Arisu layout, zoals de Q8, maar dan zonder de "normalisaties" die ze gedaan hebben bijvoorbeeld. Maar ook de Corne https://github.com/foostan/crkbd lijkt voor mij gemaakt wat de plaatsing van de toetsen betreft.

Heb dan ook de Type K besteld: https://oblotzky.industries/products/type-k-anodized-black
Maar voor alsnog, normale staggered toetsenborden zijn geen probleem.

Persoonlijk pas ik altijd de layout van een toetsenbord wel aan, daardoor vervallen heel wat opties. Ik wil zo namelijk een split backspace. Dan wordt de toets boven de (ANSI) enter een backspace, daar rechts boven een delete en de backslash zit daar prima links naast. Ook zie ik graag m'n Esc naast de 1 en de Tilde daarboven, waar bij een fullsize normaal bord de Esc zit. Capslock verruilen voor een CTRL bevalt mij ook wel.

Goed, gamen op een Corne, omdat er geen reguliere numrow op zit, is voor sommige games onhandig. Maar op een Arisu / Alice bord is dat niet zo'n punt met wat gewenning. Heb inmiddels toch wat borden in de verzameling, dus een probleem is eigenlijk niet, kan altijd even wisselen.
Heb ondertussen redelijk wat verschillende layouts geprobeerd, ook in het ergonomische spectrum, en tja, de MS Natural Ergo krijgt van mij de -10. Nah, ok, eerder een -6, maar toch. Tis persoonlijk, zeg maar.
masterJM637 20 september 2023 06:41
Wel een Home maar geen End key? Of moet ik dan die functie aan de rotary switch toekennen, en met mijn pink proberen daaraan te draaien? Ik wil er nog niet op tikken als ik 250 EU toe zou krijgen. Hebben ze eigenlijk wel gekeken naar de telemetrie-gegevens van de beoogde doelgroep?
Finraziel @masterJM63720 september 2023 07:26
Misschien zit jij gewoon niet in de doelgroep? Niet iedereen gebruikt de end key... Je kritiek klinkt een beetje alsof je klaagt dat er geen numeriek eiland is... Tja, dan moet je een andere lay-out kiezen.
smiba @Finraziel20 september 2023 12:43
Een home en end key worden nog steeds vrij vaak op de terminal gebruikt om naar het begin of einde van je commando te gaan, het dan wel hebben van een home toets, maar niet zijn bijbehorende end toets is dan vrij twijfelachtig.

Doet mijn logitech MX Mechanical Mini toch een stuk beter

[Reactie gewijzigd door smiba op 22 juli 2024 15:25]

Finraziel @smiba20 september 2023 13:13
Ja ik zeg niet dat de knop geen functie heeft :)
Maar ik gebruik hem maar zelden hoor... Zo af en toe in Excel (maar niet vaak genoeg dat ik nu niet twijfel over of het nou klopt dat ctrl-end je naar de onderste rij brengt... meestal voldoet mijn scrolwiel), maar ik zou hem niet echt missen als hij niet op mijn keyboard zou zitten. De terminal daar kom ik niet zo vaak... als je geen IT beheerder bent (of je tweakershart je er naar toe stuurt) heb je daar meestal niet zoveel te zoeken.
djunicron
@smiba20 september 2023 17:36
Dat is dus het mooie van die QMK / VIA software. Die schrijft jouw persoonlijke instellingen in de eprom van het bord.

Persoonlijk gebruik ik altijd rechter Alt of een toetst daar in de buurt voor een layer, aka FN.

Ben inmiddels al jaren gewend aan FN + pijltjes voor m'n nav cluster. Dat zit dan op een veel ergonomischere plaats, en de FN knop voelt als een soort shift aan: up / down + FN zijn dan pg up / down.
links / rechts + FN zijn dan home / end.

Vervolgens kan je dan die 3 knoppen + rotary voor andere dingen gebruiken. B.v. voor Insert, volume, etc. Ook mouse-scroll aan de draaiknop toekennen is prettig, voor als je b.v. door een pagina heen wilt lezen. Je muis is mobiel, maar je bord staat rots vast, dus je grijpt eerder raak bij die knop dan bij je scrollwiel.

Tja, de mechanical mini... Ook een 75%, maar de FN rij niet gegroepeerd boven de numrow is ehh, iets waar je van moet houden. Low profile, choc... ook een voorkeur. Als ik zou moeten kiezen, dan zou ik van deze gereviewde Keycron alsmede van die logitech ook wat ongelukkig worden. Maar bij dze One+ kan je de layout tenminste naar eigen hand zetten.
FunFair @masterJM63720 september 2023 07:23
Dat is gewoon inherent aan de formfactor. Ik heb een soortgelijk toetsenbordje (van €55) met end ipv home. Maar fn+end heb ik dus ingesteld dat dit home is.
pjottum @FunFair20 september 2023 16:36
lollig, ik heb home gemapt op fn+end - gebruik je vaak maar is dus relatief eenvoudig op te lossen.

Enige is dat ik elke keer weer de weg kwijtraak in de mapping software, maar dat noem ik dan maar onkunde.
StackMySwitchUp @masterJM63720 september 2023 07:26
Je kunt met de bijgeleverde software iedere key remappen zoals je dat zelf wilt, ook kun je hele sets aan keycaps met de juiste labels los bijkopen, dus als je graag een End key wilt dan vervang je m gewoon :)
LordLuc 20 september 2023 06:16
Keychron maakt leuke bordjes. En €250 lijkt veel, maar als je in de rabbithole van custom keyboards duikt kan het nog veel duurder.
Zelf heb ik een bescheiden Keychron C1 TKL | witte backlight | gateron brown switches. Was maar €76.
Ik merk wel dat ik toch veel 'bottom out' terwijl dat niet de bedoeling is? Misschien moet ik andere switches proberen.
En ik mis mn numpad een beetje. Maar dat is gauw opgelost door een losse erbij te kopen.
dabrainz @LordLuc20 september 2023 07:20
Dat hangt er ook vanaf wat je wilt bereiken. Als je stil wilt typen kun je beter niet te veel in de bottom out zitten.
Zelf gebruik ik long-pole switches om juist eerder in de bottom out te zitten om het geluid te versterken. 😄
Patriot @LordLuc20 september 2023 08:40
Ik merk wel dat ik toch veel 'bottom out' terwijl dat niet de bedoeling is?
Dat is vooral voorkeur en een klein stukje "efficiëntie". In zekere zin is het verspilde moeite om de toets verder in te drukken dan zijn actuation point, dus is het efficiënter om dat niet te doen. Of je daar in de praktijk wat van merkt is natuurlijk sterk afhankelijk van hoeveel moeite je moet doen om het te voorkomen.

Ik zou me er als ik jou was niet druk om maken tenzij je het idee hebt dat je er last van hebt, bijv. omdat het iets luider is of niet lekker typt.
tweakuwe @LordLuc21 september 2023 00:59
Ik heb nu ruim 12 jaar een DasKeyboard voor destijds 110 euro. Nog een keertje de keycaps vervangen voor 10 euro. Dus zit op iets minder dan een euro per maand, de kosten vallen mij enorm mee juist ;)
n4m3l355 20 september 2023 06:30
Leuke review en vooral de "test resultaten" zijn erg interessant. Voor het eerst dat ik een meer in diepte review zie van de verschillende switches. Opvallend dat er verschillen in resultaten zijn ondanks dat dezelfde switches gebruikt zijn? Verder misschien wel interessant om ook een paar laptop keyboards in het vergelijk mee te nemen, iets waar menig gebruiker wellicht meer mee bekend is.

Zelf heb ik een Logitech MX Mechanical en ben ik er zeer over te spreken. Wat voor mij in de review ontbreekt is de "wiggle" van een key. Mij viel het namelijk erg op dat de keycaps kunnen roteren, en voor een keyboard die zoveel kost had ik dat eigenlijk niet verwacht en vind ik het zelf ook niet echt getuigen van kwaliteit. Nou heeft het verder geen effect op mijn typvaardigheid.

Misschien qua test resultaat zou het ook wel interessant zijn om menselijke feedback, idealiter van een secretaresse te krijgen. Deze zijn vaak getrained in veel/langdurig/snel te typen en ik ben eigenlijk wel benieuwd naar hun ervaring en hun gemiddelde aanslag snelheid.
StackMySwitchUp @n4m3l35520 september 2023 07:21
Eigenlijk wat je dan test, zijn de switches, en niet het toetsenbord. Bij een review van een toetsenbord waarbij de switches hot-swappable zijn (tenminste, dat mag ik hopen bij een model van 250 euro) zou de nadruk niet zozeer op de switches moeten liggen, maar op de layout, look & feel, soliditeit van het bord en extra features die je niet zonder meer kunt vervangen.

Keycaps en switches kun je vervangen tussen de 15 en 70 euro, je kunt zelfs bij Keychron een proefsetje kopen waar alle gangbare switches van 1 merk in zitten.

Ikzelf ben meer dan tevreden over keychron toetsenborden, ik heb zelf de K8 en K9 pro met aluminium body en red optical switches. Dit typt boterzacht, wat mijn voorkeur heeft omdat ik al 15 jaar tevreden op hetzelfde dome keyboard zit te rammen.

En nee, ik ben niet gesponsord, gewoon een tevreden klant, en dankzij dit merk een klein beetje keyboard nerd geworden.

[Reactie gewijzigd door StackMySwitchUp op 22 juli 2024 15:25]

djunicron
@n4m3l35520 september 2023 17:47
Persoonlijk vind ik de test resultaten van dit soort borden totaal on interessant, het is een test van de switch immers.

Accentuatie op 1,8 of 2,0 of 2,2 mm... achja, wat zou het. Dit maakt in de praktijk dus totaal niet uit.

Switches zijn uiteindelijk een voorkeur. Je kan een beetje naar de force grafiek kijken bij tactiles / clickies en dan heb je een idee van het profiel, maar uiteindelijk moet het je maar net liggen in het soort bord.
Soms heb ik fantastische botique switches, ingesmeerd met PTFE vet, springveren vervangen door een heerlijk gewicht, ook ingesmeerd met olie, noem maar op... En dan stop ik ze in een bord en dat staat het me toch niet aan. Of is het geluid niet prettig, zijn ze toch te zwaar / te licht, etc.

Wiggle / Wobble is inderdaad bijzonder storend, maar ook dat is persoonlijk. Sommige mensen geven er helemaal niets om. Ik houd persoonlijk van hogere keycaps: SA, MG, KAT, dat soort profielen. En daarbij doet wobble afbreuk aan het gebruiksgevoel. Sommige mensen vinden het heerlijk dat ze hun caps tegen elkaar kunnen rammelen, ik gruwel daarvan.

Aanslag snelheid van iemand op een keyboard is niet altijd een zinnige maatvoering. Ik heb borden die ik niet zo prettig vind maar waar ik wel nét iets sneller op kan typen. Maar ik merk ook dat als ik gewoon lang niet van bord wissel en deze een maand of langer gebruik dat de snelheid omhoog gaat.

Zo heb ik vanochtend even op een Corne gewerkt (Ergo 40%): Tijdje niet gedaan en nu lag m'n aanslag snelheid op misschien 90WPM. Vervolgens terug op een Paragon ("normale" 75% layout) en dan zit ik rond de 130WPM. De helling van een bord, de hoogte van de voorrand, van de caps, de switches, het speelt er allemaal in mee, maar ik denk dat er weinig mensen zijn die een custom bouwen op dat te optimaliseren.

Heel veel van de factoren kom je alleen achter door experimentatie. Maar het moment dat je daarmee aa n de gang gaat heb je straks net als ik, opeens 80 sets aan switches, voor honderden euro's aan keycaps en voor duizenden euro's aan customs liggen...
Verwijderd 20 september 2023 07:27
Leuk voor thuis, maar naast een collega die de hele dag op z’n toetsenbord zit te typen zou ik gillend gek worden!
Emielio @Verwijderd20 september 2023 09:58
Ik werk altijd vanuit thuis en ben een liefhebben van de Cherry mx blue. Ik heb een extra toetsenbord aan zijkant met laptopstijl toetsen, voor als ik aan het bellen ben, video-call doe of een video moet opnemen.
Janjaapszoon @Verwijderd20 september 2023 07:42
Naast dat er iets op het beeldscherm verschijnt wordt het bericht ook direct in morse code verzonden. Dat is toch ook wat waard? Je kan dan je collega direct wijzen op typefouten! ;)
PCG2020 @Janjaapszoon20 september 2023 07:48
'Nee Henk, het is niet 'hij wilt'! Onthoud dat nou eens een keer!'

:P
Verwijderd @Janjaapszoon20 september 2023 07:52
Ahh, :)

Helaas krijg ik alleen maar foutmeldingen door in de bovenkamer van die morse! 8)7
djunicron
@Verwijderd20 september 2023 17:49
Doe dit, op een redelijk vriendelijk bordje, nu al vele jaren collega's aan. Afhankelijk van hoe je em opbouwt kan een custom kwa geluid even stil zijn of stiller dan een normaal €9 Logitech plankje.
Juist als je de moeite neemt om het (afgrijselijke geratel) van stabilisatoren te verhelpen en het bord goed in elkaar zit met kwalitatief goede caps en switches wordt het soms zelfs "prettig" om naar te luisteren.
unreal0 20 september 2023 12:08
De rubberen voetjes aan de onderkant hebben ook zin ter geluidsdemping lijkt mij toch?
Roel1966 20 september 2023 22:46
Met alle respect voor de gamers onder ons die de waarde dan wel zullen zien van dit keyboard maar ik blijf 250 euro abnormaal geld vinden voor een platvloers gezegd tikplankje. Vind dan ook de vergelijking van Tweakers met een keyboard van 2 tientjes een beetje krom. Er bestaat ook nog wel de gulden middenweg zeker als ik dan kijk naar de non-gaming keyboards.

Sinds nu ongeveer 3 jaar gebruik ik zelf een Logitech MX keys keyboard wat ook grotendeels uit aluminium bestaat. Qua bouwkwaliteit kan dit toetsenboard zeker wel concureren met die Oneplus dus dat vind ik al niet echt een argument. De toetsen op zich, oke, dat kan wel een punt zijn maar ook dat ligt weer aan persoonlijke voorkeur.

Zelf heb ik enkele toetsenboarden met mechanische keys uitgeprobeerd maar ik dat niet prettig typen vond door de toch diepere aanslag. Even voor de duidelijkheid dat ik keyboards met diverse soorten mechanische keys uitgeprobeerd heb van o.a. Corsair. De Logitech heeft een vrij korte en lichte aanslag wat ik dan heel prettig vind vooral met 10 vingers blind typen.
xenn99 23 september 2023 20:03
Verbazend dat zoveel mensen 250 euro blijkbaar acceptabel vinden voor een toetsenbord als dit.
Als je een beetje slim shopt kun je een vergelijkbaar model halen voor minder dan de helft.
Vinez Initez 21 september 2023 11:42
Weet iemand een merk, dat toetsenborden maakt en verkoopt waar HEEL veel toetsten op zitten ?
F1-24, Geen FN toets en layers, Mediakeys die alleen voor media zijn enzovoorts....
Ik wil helemaal geen mini toetsenbord, en ik wordt al helemaal gek als ik de FN toets constant moet gebruiken...
maniace @Vinez Initez21 september 2023 13:01
Alles vanaf en groter dan 75% toetsenborden heb je gewoon F reeks erop zitten.
Waterbeesje @Vinez Initez21 september 2023 14:13
Probeer eens een IBM Model F-122 te vinden en zet er een Soarer's Converter in... Welkom typegenot EN 122 knoppen (incl. F13-F24 en extra knopjes links van de tab).

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