Aluminium tikgenot met aspiraties

Inleiding

Samengevat De Keyboard 81 Pro van OnePlus is er voor wie op zoek is naar een kant-en-klaar, high-end toetsenbord met premiumfeatures, zoals een behuizing uit een massief blok aluminium, een dubbele gasketmount, pbt-keycaps, een 'rotary encoder' en programmeerbare firmware. De verschillen met het toetsenbord waarop het gebaseerd is, de Keychron Q1 Pro, zijn klein, maar wie behoefte heeft aan hoogteverstelling, heeft weinig aan die Q1. De rgb-verlichting is aanwezig, maar niet enorm opvallend dankzij de ondoorzichtige keycaps. Sommige elementen zijn smaakgebonden, zoals de doorzichtige draaiknop, omlijst door een chromen rand. De keycaps, switches en die draaiknop zijn eenvoudig te wisselen, dus ook voor wie zijn toetsenbord graag modificeert, is de K81 Pro een solide keus. De prijs is iets hoger dan die van de Q1 Pro, maar daar krijg je vrij subtiele OnePlus-branding, gangbaardere keycaps, een beugel voor hoogteverstelling en een heel fijne type-ervaring voor terug. Pluspunten Zware kwaliteit behuizing

Prettige aanslag

Premiumfeatures

QMK/VIA-programmeerbaar Minpunten Iets duurder dan vergelijkbare Q1 Pro

Alleen lineaire variant heeft Marble Mallow-keycaps Getest OnePlus Keyboard 81 Pro, Qwerty US, Winter Bonfire Prijs bij publicatie: € 249,- Bekijk product Bekijk alle uitvoeringen (2) OnePlus kennen we natuurlijk allemaal wel van de smartphones. Inmiddels timmert het Chinese merk al weer bijna tien jaar aan de weg en menige tweaker heeft ooit eens een OnePlus-telefoon gehad of ten minste overwogen. Ook de koptelefoons van OnePlus zijn waarschijnlijk geen onbekende producten en niet zo lang geleden bracht het bedrijf zijn eerste tablet uit. Minder bekend zijn misschien de televisies van OnePlus. Sinds 2018 heeft het bedrijf, voornamelijk voor de Indiase markt, enkele tv's uitgebracht. Dat brengt ons bij een ander product dat je wellicht niet direct van een smartphonemaker verwacht: toetsenborden. Toch heeft OnePlus, niet in z'n eentje, maar in samenwerking met Keychron, een toetsenbord uitgebracht: de OnePlus Keyboard 81 Pro. Keychron heeft het toetsenbord geproduceerd, maar dan wel met input van de OnePlus-community en geheel volgens specificaties van de telefoonmaker. En mocht je nou helemaal geen zin hebben in een OnePlus-toetsenbord, dan kun je hetzelfde toetsenbord ook gewoon van Keychron kopen. Op het oog is het volledig indentiek, tot aan de custom-OnePlus-keycaps toe. De OnePlus heeft wel een beugel voor hoogteverstelling, die de Keychron-versie moet missen. Daarnaast is het enige dat een beetje onduidelijk blijft, de onderkant. Op ons OnePlus-exemplaar staat de slogan van OnePlus: Never Settle. Op de Keychron-website kan ik geen foto's van de onderkant vinden, dus het is niet honderd procent zeker of dat daar ook op staat. Aangezien het toetsenbord verder volledig identiek is, zou ik ook bij de Keychron-variant op de slogan rekenen. Voor wie denkt: nou, leuk, een toetsenbord van een smartphonefabrikant, wat is daar nou spannend aan? Dat is in elk geval de prijs. Die bedraagt bij OnePlus maar liefst 249 euro; bij Keychron betaal je 224 dollar, waarvan 5 dollar verzendkosten, wat omgerekend op ongeveer 210 euro uitkomt. Bij OnePlus krijg je echter bundelkorting op draadloze oortjes of zelfs een setje Nord Buds 2 ter waarde van 69 euro helemaal gratis bij je bestelling. Voor pakweg 250 euro mag je natuurlijk wel een aardig toetsenbord verwachten en of OnePlus dat een beetje waar kan maken, bekijken we in deze review.

Het toetsenbord

Los van de Keychron- of OnePlus-variant, die natuurlijk allebei volledig door Keychron gemaakt worden, kun je kiezen uit twee uitvoeringen van het toetsenbord. Een met lineaire switches aan boord en een met tactile switches, die we bijvoorbeeld kennen als Cherry Brown. Om het extra verwarrend te maken, zijn de lineaire switches van de Keyboard 81 Pro blauw en de tactile switches rood. Juist ja, de kleuren die normaal voor respectievelijk clicky en lineair gehanteerd worden, zijn bij dit toetsenbord juist lineair en tactile. Even goed opletten dus. Ons exemplaar is voorzien van rode switches, wat dus tactile switches zijn. Zoals vaak bij 'custom switches' hebben ook de rode en blauwe varianten bij Keychron danwel OnePlus fancy namen gekregen. De blauwe, lineaire heten Summer Breeze en onze rode, tactile switches heten Winter Bonfire. Voordat we naar die switches overschakelen, bekijken we de buitenkant van het toetsenbord. Die is van dik aluminium, met vrij brede randen van 14 of 15mm rondom de toetsen. De bovenste schaal is ongeveer 7,5mm en de rand van de onderste schaal is 9mm dik, nog zonder de schuin oplopende onderkant. Aan de voorkant is het toetsenbord, zonder toetsen, ongeveer 22mm hoog en achter is dat ongeveer 36mm. Als dat niet schuin genoeg is voor je, heeft de OnePlus een chromen beugel die je kunt gebruiken om extra hoogte te creëren. De beugel heeft geen vaste posities, maar heeft stijve scharnieren, waardoor de positie gehandhaafd blijft. Onder bepaalde hoeken en met heel veel kracht kun je het toetsenbord daardoor wel platdrukken, maar dan moet je echt moeite doen. De eigenlijke functie van de beugel is dan ook als steun om je toetsenbord rechtop te zetten. Al dat aluminium is uitgefreesd uit een groot, massief blok, waardoor het toetsenbord zacht gezegd nogal wat gewicht heeft. Het massieve toetsenbord weegt ongeveer 1835 gram en zal dus niet makkelijk van z'n plek glijden. Een paar kleine, rubberen driehoekjes lijken meer voor de vorm dan voor de noodzaak op de onderkant te zitten. Onder, of binnen, al dat aluminium heeft de 81 Pro een gelaagde opbouw, met het pcb opgesloten tussen gaskets. Zo'n gasket-mounted pcb geeft een beetje een verend effect als je de toetsen hard indrukt, maar is vooral bedoeld om het toetsenbord stiller te maken. Er zijn tien gaskets voorgeïnstalleerd en je krijgt vier reservegaskets meegeleverd. Ook zit er een foampad onder in het toetsenbord, eveneens om het geluid in te dammen. Wil je zelf de gaskets vervangen of bijvoorbeeld een tape-mod doen, dan kun je de twee schalen scheiden door met behulp van de meegeleverde hex-key zes kleine schroefjes (reserveschroefjes zijn meegeleverd) los te draaien. Aan de achterkant zitten twee schuifschakelaars en de USB-C-ingang. De tweestandenschakelaar dient om tussen Windows- en Mac-indeling te schakelen en de driestandenschakelaar is om het toetsenbord uit te schakelen (middelste stand) of bedraad danwel draadloos te gebruiken. Draadloze verbindingen maak je via een Broadcom Bluetooth 5.1-chip en met de 4000mAh-accu zou je dan, zonder backlight, tot 300 uur kunnen tikken. Zet je de verlichting op de laagste stand, dan wordt dat 100 uur, en minder op hogere helderheid.

Keys en switches

Ons exemplaar met de Winter Bonfire-switches heeft een overwegend two-tone colorway met donkergrijze alpha's en lichtgrijze modifiers, met een rode Enter en Escape, Bij de lineaire variant zijn de grijstinten geïnverteerd: de alpha's zijn lichtgrijs en de modifiers donkergrijs, met nog steeds rode Escape- en Enter-toetsen. Daarmee hebben de keycaps, afgezien van de rode accenten, een heel traditioneel kleurschema. Minder traditioneel is het keycapmateriaal, tenminste, van de Summer Breeze-versie. Ons Winter Bonfire-exemplaar heeft, zoals je van een 250 euro kostend toetsenbord uiteraard verwacht, pbt-keycaps, maar de keycaps van Summer Breeze bestaan uit Marble Mallow. Daar had ik ook nog nooit van gehoord, maar dat is een materiaal dat een beetje het midden houdt tussen pbt en siliconen. Gelukkig levert OnePlus een paar extra keycaps mee, waaronder een Marble Mallow-keycap, zodat je er een idee van kunt krijgen. Het materiaal is wat flexibel, maar wel een beetje 'ruw', zodat het niet glad aanvoelt. Net als de pbt-keycaps is MM ook double-shot, zodat de legenda's niet afslijten. Geen van de toetsen is overigens transparant voor licht: de inserts zijn van zwart plastic. Ik heb de ene MM-keycap die is meegeleverd, de H-toets, op het toetsenbord geprikt en hij geeft een wat doffer geluid dan de pbt-toetsen. Wie van een stillere aanslag houdt, kan dus zeker de Marble Mallow overwegen. Het is wel even wennen, want het voelt iets zachter aan onder je vingers. Om een echt goede indruk te krijgen, zou je het hele toetsenbord moeten voelen, maar ik zou eraan kunnen wennen. De Summer Breeze met lineaire blauwe switches en Marble Mallow-keycaps is overigens wel duurder dan de Winter Bonfire-versie. Hij kost 269 euro en je krijgt ook niet de gratis earbuds erbij; enkel korting op andere earbuds. De indeling van het toetsenbord lijkt op die van een 75%-keyboard, maar dan met een beetje extra ruimte bij het pijltjescluster en een apart segment voor navigatietoetsen met een rotary encoder, of draaiknop, erboven. Helemaal rechts zit namelijk, in een eigen chromen eilandje, een draaiknop met eronder een Page Up-, Page Down- en Home-key. De drie toetsen zijn gewone switches met pbt-keycaps, maar de draaiknop is van transparant, kleurloos plastic gemaakt. Standaard kun je daarmee het volume regelen, maar je kunt er elke functie aan toewijzen die je wil. Het kan aan mij liggen, maar ik vind de keuze voor chroom en de materiaalkeuze voor de draaiknop niet erg gelukkig. Persoonlijk had ik liever een aluminium draaiknop gezien en het chromen eilandje hoeft ook niet zo. Sommigen vinden het misschien chique, maar wat mij betreft valt het uit de toon met de strakheid van het toetsenbord. Maar ach, over smaak valt niet te twisten. Gelukkig kun je de pc-draaiknop eraf trekken en er een aftermarketknop op zetten. Bij Keychron zelf kosten knoppen van geanodiseerd aluminium ruim 5 euro, maar die zijn aan de kleine kant met 16mm diameter. De K81 Pro-draaiknop heeft namelijk een diameter van bijna 20mm. Die kun je gelukkig bij derden volop kopen, dus dat zou een aardige personalisatieoptie zijn.

De praktijk

Het toetsenbord straalt luxe uit met zijn traditionele uiterlijk met duotone grijze keycaps en extreem solide aluminium behuizing. Met een achterrand die op 35mm staat, zonder keycaps dus, is het toetsenbord aan de hoge kant, want met keycaps kom je op bijna 5cm. Voor langdurig gebruik zou een polssteun misschien fijn zijn. Het tikken zelf is wel erg prettig. Voor tactile switches zijn de Winter Bonfire-switches aardig stil en dankzij de grote massa van het toetsenbord, de gasketmounting en het foam onderin, is het toetsenbord stil en klinkt het fijn. Geen holle aanslag en geen gek gerammel of 'goedkoop' geluid. Zoals het een goed mechanisch toetsenbord betaamt, kun je bij de 81 Pro alles aanpassen. Natuurlijk kun je andere keycaps op je switches zetten, maar ook andere aanpassingen zijn makkelijk. De switches zijn hotswappable, zodat je er je eigen favoriete exemplaren in kunt zetten. Persoonlijk vind ik de Winter Bonfire-switches aan de zware kant en zou ik ze vervangen door iets lichters. De (lubed) stabilizers zijn van het type pcb-mounted met schroeven, wat de stabiliteit van grote modifiers vergroot en ze toch makkelijk vervangbaar houdt. Overigens heeft OnePlus toevallig ook net een wedstrijd lopen waar je je keyboardmods kunt laten zien. Als je de standaardindeling wil aanpassen, zit je ook goed, want net als de Q-serie van Keychron draait de K81 Pro op QMK-firmware, die je met VIA programmeert. Daarmee kun je natuurlijk gewoon dingen als macro's aanmaken of de verlichting instellen, maar ook met layers spelen. Let wel op: als je in VIA dingen aanpast, zit je standaard in layer 0 te editen, maar als je toetsenbord op Windows-modus staat, gebruik je layer 2. Om direct dingen aan te passen, moet je dus in layer 2 zijn en niet layer 0. QMK en VIA zijn genoeg voor een complete review op zichzelf, maar het moge duidelijk zijn dat je voldoende aanpasmogelijkheden hebt. Een laatste puntje over de twee varianten: de variant met de tactile rode Winter Bonfire-switches is iets goedkoper bij OnePlus dan de versie met blauwe, lineaire Summer Breeze-switches. Bij die laatste krijg je echter de Marble Mallow-keycaps en die lijk je niet zomaar te kunnen kopen. Gewone siliconen keycaps kun je wel kopen, maar ik weet niet of die net zo aanvoelen als de Marble Mallow-caps. Voor de novelty factor zou ik dus de Summer Breeze-switches nemen. Bovendien zijn de lineaire switches wat lichter in aanslag en kun je ze natuurlijk eenvoudig wisselen.

Testresultaten

We testen toetsenborden met onze textureanalyzer. Dat apparaat heeft een druksensor die langzaam naar beneden beweegt, en zo van elke toets kan meten hoeveel kracht erop wordt uitgeoefend en hoever de toets beweegt. Daarbij meet de analyzer ook het actuatiepunt, dus het punt waarop een toetsaanslag wordt geregistreerd. We meten voor elke toets de kracht die nodig is om tot het actuatiepunt te komen, de kracht die we uitoefenen tijdens actuatie en de kracht na de actuatie totdat de toets niet verder kan worden ingedrukt. Ook de afstanden tot het actuatiepunt en tot het zogeheten bottom-outpunt worden gemeten. De kracht meten we in centinewtons en de travel in tienden van millimeters. De resultaten per toets geven we onderaan deze pagina weer in plattegronden van de toetsenborden. Zo kun je per toets eigenschappen als travel, actuatiepunt en benodigde actuatiekracht bekijken. Om die resultaten te kunnen vergelijken met die van andere toetsenborden, hebben we ook enkele eigenschappen van de switches in grafieken gevat als gemiddelden en standaarddeviaties daarvan. Om naar het actuatiepunt te komen, noteren we gemiddeld 51cN, zeg maar 51g. Dat is heel vergelijkbaar met Cherry Brown-switches en iets lichter dan gespecificeerd. Dat laatste zien we bijna altijd, aangezien ook de keycaps een beetje meehelpen. De standaarddeviatie is redelijk in orde en kan dankzij de gasketmount net wat groter zijn dan bij een rigide pcb. De gaskets zorgen immers voor een klein beetje flex in het toetsenbord. De tactile bump van de Winter Bonfire-switches ligt iets hoger dan het actuatiepunt en na die hobbel is er iets minder kracht nodig om de toets naar het actuatiepunt te duwen. Vergeleken met de Cherry-tactiles is er zelfs vrij weinig kracht nodig, maar de afwijking neemt wat toe. De Winter Bonfire-switches hebben een iets lagere totale travelafstand dan we van switches met standaardhoogte gewend zijn. Keychron specificeert 3,3mm waar 4mm voor veel switches de norm is. Overigens hebben de lineaire switches van het K81-keyboard, de Summer Breeze-switches, wel die gebruikelijk 4mm totale travel. Het actuatiepunt van de Winter Bonfires moet op 2,2mm liggen, maar we meten dat iets eerder, op 2mm. Voor de totale travelafstand noteren we 3,5mm gemiddeld, iets meer dus dan de 3,3mm die opgegeven is. Waarschijnlijk wordt ook dat veroorzaakt door de gaskets.

Conclusie