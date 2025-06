Renders tonen eerste tablet van OnePlus met 11,6"-scherm en rond camera-eiland

OnLeaks publiceert renders van de vermeende OnePlus Pad-tablet. Deze tablet krijgt volgens informatie van de leaker een metalen behuizing en een rond camera-eiland aan de achterkant. Naar verwachting kondigt OnePlus de tablet op 7 februari officieel aan.

De OnePlus Pad krijgt een scherm met een 11,6"-diagonaal, schrijft MySmartPrice in samenwerking met bekende leaker OnLeaks. Het exacte paneeltype is echter nog niet bekend. De Android-tablet krijgt daarnaast een frontcamera die in de horizontale schermrand verwerkt zit, meldt de leaker, die doorgaans renders maakt op basis van cad-tekeningen die hij ontvangt. De renders van deze OnePlus Pad zijn volgens OnLeaks gebaseerd op foto's van een tablet die door OnePlus is gebruikt voor productvalidatietests.

Aan de rechterkant van de metalen behuizing zitten volumeknoppen, terwijl aan de linkerkant een cutout zit. MySmartPrice speculeert dat die inkeping gebruikt kan worden om een stylus in te bewaren. Aan de achterkant van het apparaat zit verder een rond camera-eiland. Het is momenteel nog niet bekend of daar een of twee camera's in zitten verwerkt. Verdere specificaties van de tablet zijn ook nog niet bekend.

OnePlus houdt op 7 februari een Cloud11-evenement. Het bedrijf introduceert dan naar verwachting zijn OnePlus 11- en OnePlus 11R-telefoons voor de wereldwijde verkoop. De smartphonemaker zou tijdens datzelfde evenement ook zijn eerste tablet tonen. OnePlus publiceerde eerder een Twitter-teaser voor zijn presentatie, waarin al gehint leek te worden op de komst van een tablet.

Renders van de vermeende OnePlus Pad. Bron: MySmartPrice en OnLeaks