OnePlus timmert hard aan de weg en probeert net als sommige andere fabrikanten een heus ecosysteem te creëren. Het bedrijf produceert naast smartphones inmiddels ook televisies, draadloze koptelefoons en zelfs toetsenborden. Het was dan ook niet meer dan logisch dat daar vroeg of laat een tablet bij zou komen en die is er nu: de OnePlus Pad. Behalve aan de uitbreiding van de OnePlus-portfolio werkt het bedrijf aan softwarematige integratie om het ecosysteemgevoel te versterken. Nieuwkomers op de tabletmarkt gaan meestal voor het goedkope of juist het dure segment. OnePlus lijkt te hebben gekozen voor de semihigh-end markt, maar dan voor een midrangeprijs. Dat komt ons bekend voor en doet ons denken aan het oude OnePlus met de flagshipkillers van weleer.

De tablet kost op het moment van schrijven 469 euro en heeft op papier voor dat geld behoorlijk goede onderdelen, waaronder een 144Hz-HDR10+ scherm, een MediaTek Dimensity 9000-processor en een stevige behuizing. Is het voldoende om als flagshipkiller een plekje te veroveren in de kleine, maar drukke tabletmarkt?

Behuizing en features

De OnePlus Pad zit in een behuizing van radiaal geborsteld aluminium. Het OnePlus Logo is van glad aluminium en de randen zijn van ongeborsteld geanodiseerd aluminium. De hoeken zijn mooi afgerond en het scherm heeft vrij dunne bezels. Zwaar is de tabet ook niet. Met een gewicht van 552g en een grootte van 258x189,4x6,5mm is hij aan de lichte kant, zelfs lichter dan de gemiddelde Samsung- en Apple-tablet. Dat doet niets af aan de stevigheid van het apparaat. De tablet geeft niet mee en kraakt niet als hij wordt getordeerd. Hij ligt lekker in de hand en hoewel het geborstelde aluminium er redelijk grof uitziet, voelt het totaal niet zo aan. Het lijkt bijna alsof er een glad doorzichtig laagje op het aluminium is aangebracht.

De randen van de tablet zijn gebold, behalve de bovenste; die is plat en bovendien magnetisch. Dat is gedaan om plek te bieden aan de OnePlus Stylo. Deze actieve stylus kan los van de tablet worden aangeschaft en wordt opgeladen door hem te bevestigen aan de bovenkant van de tablet. Verder zijn aan de bovenkant van de tablet twee volumeknoppen te vinden. Aan de linkerkant zitten de powerknop en twee luidsprekers. Onderin zitten drie contactpunten, waarmee de tablet kan worden verbonden met de apart verkrijgbare toetsenbordcover. Rechts vind je ook twee luidsprekers, een microfoongaatje en een USB-C-poort. Een 3,5mm-koptelefoonaansluiting is niet te vinden. Dat vind ik in deze prijscategorie nog steeds een gemiste kans, hoewel er steeds meer tablets zijn die deze poort moeten missen.

Aan de voorkant zit het ips-scherm dat 11,61 inch groot is, met een resolutie van 2000x2800 pixels. Aan de achterkant middenboven zit het camera-eiland. In dit eiland zijn de camera en de flitsled verwerkt. Als de tablet plat op tafel wordt gelegd, wiebelt hij een beetje, maar dat is verwaarloosbaar.

OnePlus Pad Afmetingen lxbxd 258,6x189,4,5x6,5mm Gewicht 552g Schermdiagonaal 11,61" Schermresolutie 2000x2800, 296ppi Refreshrate 144Hz Camera achter 12 megapixel (primair) Camera voor 8 megapixel Authenticatie Face-unlock (camera) Soc MediaTek Dimensity 9000 Werkgeheugen 8GB Opslag 128GB Prijs vanaf € 469,- Aansluitingen USB-C 2.0 OTG Accessoires Magnetic Keyboard OnePlus Stylo

Duurzaamheid

OnePlus zegt bij de keuze van materialen voor de tablet rekening te hebben gehouden met conflictgebieden. De doos waarin de tablet wordt verscheept, is bedrukt met soja-inkt.