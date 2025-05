OnePlus kondigt OnePlus 11 aan - update

Het Chinese smartphonemerk OnePlus heeft de OnePlus 11 aangekondigd. De telefoon komt net als zijn voorganger, de OnePlus 10 Pro, eerst uit in China. Een release in Europa volgt in februari, zo laat de fabrikant weten.

OnePlus 11

De OnePlus 11 gaat volgende week in de verkoop in China, zegt OnePlus. De telefoon heeft een oledscherm met een diagonaal van 6,7" en een resolutie van 3216x1440 pixels, dat kan verversen met een frequentie tot 120Hz. Het gaat om een LTPO 3.0-scherm, claimt de fabrikant.

Het toestel draait op een Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2-soc, bijgestaan door 12GB of 16GB Lpddr5x-geheugen en 256GB of 512GB UFS 4.0-opslag. De telefoon heeft een 5000mAh-accu, die bedraad op te laden is met 100W. Of de telefoon draadloos kan laden zegt de fabrikant niet. De fabrikant levert de 100W-adapter er apart bij en gebruikers moeten daarvoor betalen.

De hoofdcamera heeft een 50-megapixelsensor in de vorm van de Sony IMX890. Dat is een sensor van ongeveer 50 vierkante millimeter met een optisch formaat van 1/1,56" en pixels van 1 micron. De camera met ultragroothoeklens heeft een IMX581-sensor van ongeveer 30 vierkante millimeter en een optisch formaat van 1/2". De camera met telelens is een Sony IMX709, die een vergroting biedt van 2x en bovendien een rgbw-sensor heeft met een extra witte subpixel om meer licht op te vangen.

De OnePlus 11 heeft een alertslider, in tegenstelling tot de OnePlus 10T. De telefoon komt in China uit voor 3999 yuan in de goedkoopste versie, omgerekend momenteel ongeveer 550 euro. Meestal zijn telefoons bij release in Europa een stuk duurder door importkosten en btw.

Update, 16:27: OnePlus laat weten dat het de 11 op 7 februari aankondigt voor de Europese markt.