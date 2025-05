Onyx brengt Tab X-tablet uit met 13,3"-E Ink-scherm, maar zonder microSD-slot

Onyx heeft een nieuwe versie van zijn tablet met E Ink-display uitgebracht. De Onyx Boox Tab X is een tablet met een scherm van 13,3", ongeveer een A4-formaat. De tablet draait op Android 11, maar mist enkele onderdelen die de Tab Ultra-voorganger wel had.

Onyx heeft de Boox Tab X in zijn webshop gezet voor 880 dollar, of zo'n 830 euro. De Tab X lijkt een opvolger te zijn van de Tab Ultra, het vorige topmodel van de e-readerfabrikant. Dat was de grootste tablet die Onyx toen aanbood, maar het scherm is flink groter geworden. Waar de Tab Ultra nog een scherm van 10,3" had, heeft de Tab X er een van 13,3". De tablet heeft verder ondersteuning voor een stylus en draait op Android 11. Onyx schrijft niet of en zo ja wanneer het de tablet een upgrade geeft.

Het scherm van de Tab X is een Mobius Flexible Carte 1250, gemaakt door E Ink, en heeft volgens Onyx vier verversmodi. Hoe hoger die is, hoe hoger de beeldkwaliteit. Het scherm heeft een resolutie van 2200x1650 pixels, wat neerkomt op 207dpi. Daarmee heeft het een hogere resolutie, maar een lagere dpi dan zijn voorganger. Het scherm vertoont zestien grijstinten.

Aan de binnenkant heeft de Tab X een quadcoreprocessor van Qualcomm, al zegt Onyx niet welke dat is. Het interne geheugen is 128GB, maar er zit geen microSD-slot op de e-reader. Dat had de Tab Ultra nog wel. De tablet heeft daarnaast Wi-Fi IEEE 802.11ac en Bluetooth 5.0 aan boord. De accu is 6300mAh groot.

Vooral opvallend is het ontbreken van de toetsenbordcover, die op de Tab Ultra nog wel standaard werd meegeleverd. Volgens Onyx kunnen gebruikers nog wel een losstaand bluetoothtoetsenbord met de tablet gebruiken. De Pen2Pro-stylus wordt wel meegeleverd, net als een beschermhoes. Wat ook ontbreekt, is een camera. Die zat op het oudere Ultra-model nog wel, maar de Tab X mist die 16-megapixelcamera volledig.

De tablet heeft afmetingen van 310 x 228 x 6,8mm. Het apparaat weegt 560g en wordt alleen in zwart geleverd.