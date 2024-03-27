Google brengt Circle to Search naar Pixel 6, Pixel Fold en Pixel Tablet

Google brengt de Circle to Search-functie deze week naar Pixel 6-, Pixel 6a-, Pixel Fold- en Pixel Tablet-toestellen. Dat schrijft 9to5Google. De zoekfunctie wordt ook uitgerold naar Samsung Galaxy S23-, Fold5-, Flip5- en Samsung Tab S9-apparaten.

De redactie van 9to5Google schrijft dat Circle to Search binnenkort ook vertalingen voor zijn rekening kan nemen. Gebruikers kunnen dan niet enkel meer zoeken naar wat ze op hun scherm hebben omcirkeld, maar kunnen die geselecteerde content ook meteen laten vertalen.

Circle to Search is begin dit jaar aangekondigd door Google. Het betreft een zoekfunctie waarbij gebruikers eerst de homeknop of navigatiebalk moeten indrukken om daarna content te kunnen omcirkelen waar Google naar moet zoeken. Dat kan zowel tekst of een object zijn. Gebruikers kunnen ook vragen stellen over de uitgeknipte afbeelding, die vervolgens door AI wordt beantwoord. De functie is eind januari aangekondigd voor Pixel 8-telefoons, maar kwam toen ook naar Samsung Galaxy S24-smartphones. Google heeft begin maart aangekondigd dat de zoekfunctie ook naar Pixel 7-telefoons komt.