Google brengt Circle to Search naar Pixel 6, Pixel Fold en Pixel Tablet

Google brengt de Circle to Search-functie deze week naar Pixel 6-, Pixel 6a-, Pixel Fold- en Pixel Tablet-toestellen. Dat schrijft 9to5Google. De zoekfunctie wordt ook uitgerold naar Samsung Galaxy S23-, Fold5-, Flip5- en Samsung Tab S9-apparaten.

De redactie van 9to5Google schrijft dat Circle to Search binnenkort ook vertalingen voor zijn rekening kan nemen. Gebruikers kunnen dan niet enkel meer zoeken naar wat ze op hun scherm hebben omcirkeld, maar kunnen die geselecteerde content ook meteen laten vertalen.

Circle to Search is begin dit jaar aangekondigd door Google. Het betreft een zoekfunctie waarbij gebruikers eerst de homeknop of navigatiebalk moeten indrukken om daarna content te kunnen omcirkelen waar Google naar moet zoeken. Dat kan zowel tekst of een object zijn. Gebruikers kunnen ook vragen stellen over de uitgeknipte afbeelding, die vervolgens door AI wordt beantwoord. De functie is eind januari aangekondigd voor Pixel 8-telefoons, maar kwam toen ook naar Samsung Galaxy S24-smartphones. Google heeft begin maart aangekondigd dat de zoekfunctie ook naar Pixel 7-telefoons komt.

Circle to Search-functie van Google
Circle to Search-functie van Google

Door Jay Stout

Redacteur

Feedback • 27-03-2024 20:31 15

27-03-2024 • 20:31

15

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Reacties (15)

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mailis 27 maart 2024 23:19
Ligt het aan mij (ik heb een Pixel 7), of is Circle to Search nog niet beschikbaar in Nederland?
Isniedood @mailis28 maart 2024 08:59
Dacht ik ook, maar ik heb swipe controls en dan is het blijkbaar een long press op het home balkje.
mailis @Isniedood28 maart 2024 09:10
Thanks voor reactie (ook @playon1955 en @jurjen_g )! Ik heb de feature drop al geïnstalleerd en bij de instellingen gekeken. Bij Systeem > Navigatiemodus en dan de instellingen voor gebaren, staat bij mij geen optie om Circle to Search aan of uit te zetten. Dus blijkbaar is de optie nog niet actief voor iedereen helaas...
jurjen_g @mailis28 maart 2024 07:27
Ik heb het sinds enkele weken op mijn Pixel 7 pro.
playon1955 @mailis28 maart 2024 07:48
Bij de feature drops van maart welke gefaseerd wordt uitgerold door Google, beschikbaar gekomen voor de Pixel 7. Dit werkt sneller en prettiger dan de omweg via Google Lens.
Dyon_R 27 maart 2024 20:42
Is dit eigenlijk niet gewoon alsof je een bijgeknipte foto upload naar Google Lens? Google Lens geeft wanneer ik wat upload nu ook al suggesties over het vinden van objecten op het scherm, dus eigenlijk snap ik niet heel goed wat hier nieuw aan is, of mis ik iets?
raro007 @Dyon_R27 maart 2024 20:50
dit is makkelijker en sneller? geniaal!
J_C @raro00727 maart 2024 22:25
Het is echt veel sneller
P_Tingen @Dyon_R28 maart 2024 08:09
Nee, je mist op zich niets. Ik heb het op mijn s24 en het werkt in principe hetzelfde. Wat ik eerder wel deed was ófwel een foto uploaden naar google search of met de google app een foto maken. Dit is echt vele malen sneller omdat het letterlijk onder handbereik zit; je houdt de navigatieknop wat langer ingedrukt en het werkt. Waar het vooral veel sneller werkt is als je bv iets ziet op een webpagina of in een filmpje (zoals in het voorbeeld met de zonnebril). Je zet het filmpje stop en drukt op de zoektoets. Tot aan deze circle-to-search had je een screenshot moeten maken en die moeten uploaden naar google. Veel omslachtiger.

Van alle AI add-ons op mijn telefoon is dit toch wel de feature die ik echt regelmatig gebruik.
Mr.Veng @Dyon_R28 maart 2024 10:07
Ik weet niet hoe het bij andere telefoons zit, maar op mijn Pixel 6 Pro werkt Google Lens zonder het uploaden van foto's: je kiest gewoon voor "Zoeken met je camera", kiest je onderwerp, "klik" en klaar?
Volgens mij deed hij dat zelfs al van in het jaar van introductie.

De handeling van het omcirkelen combineert dus eigenlijk alleen maar het kiezen van het onderwerp en het zoek-klikje. In mijn ogen een kleine update, eerder een gimmick omwille van Samsung die het ook zo heeft geïmplementeerd en er veel publiciteit rond maakt alsof het wereldschokkend nieuw is.
Damion776 27 maart 2024 21:22
Circle to search is letterlijk de 'zoekscherm' functie van Google Assistant naar mijn mening. Alleen nu hoef je 1x minder te tikken... Met mijn note 20 doe ik dit geregeld namelijk


Dan heb ik het hier over:
https://9to5google.com/20...-assistant-search-screen/

[Reactie gewijzigd door Damion776 op 23 juli 2024 05:31]

RobinJ1995 28 maart 2024 00:25
https://blog.google/produ...te-text-select-and-image/

Wat nieuw is is het croppen.
Theratron 28 maart 2024 09:54
Ik gebruik het regelmatig op de S24 Ultra en verbaas me iedere keer weer hoe goed dit werkt. Zelfs hele obscure objecten herkent het direct. Bizar.
FX16 28 maart 2024 15:29
Ik heb liever dat ze de manuele functies naar de camera app van de 6 serie brengen.
Want dat is technisch gewoon mogelijk
jpm.lensen 29 maart 2024 13:15
Hier op pixel 6 beschikbaar.

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