Google voegt 360-gradenfoto weer toe aan Camera-app voor oudere Pixel-telefoons

Google heeft de functie Photo Sphere weer toegevoegd aan zijn Camera-app voor de Pixel 7 en ouder. De functie verdween afgelopen najaar. Photo Sphere maakt het maken van 360-gradenfoto's mogelijk.

Google Photo Sphere 2012

Gebruikers op Reddit merkten de wijziging op en Android Police bevestigt de bevindingen. De wijziging zit in versie 9.2.113.604778888.19 van de Camera-app voor Pixel-telefoons. De functie lijkt ongewijzigd ten opzichte van hoe het was. De functie is weer te vinden op de Pixel 7 en Pixel 6, maar zit niet op de Pixel 8. Google heeft zich niet uitgelaten over waarom dat is.

Photo Sphere laat gebruikers vanaf een plek een foto maken in elke richting en voegt dat samen tot een enkele 360-gradenfoto. De functie zit sinds 2012 in de camerasoftware van Google.