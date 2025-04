Weggeknipte info uit Google Pixel-screenshots te achterhalen door bug

Informatie die gebruikers van Google Pixel-telefoons hebben weggeknipt, is in veel gevallen terug te halen door een bug. Google heeft de kwetsbaarheid voor veel telefoons gefikst, maar de bug kan nog steeds negatieve gevolgen hebben.

Onderzoekers Simon Aaarons en David Buchanan vonden de bug en hebben een uitleg online gezet. De bug, die zij aCropalypse noemen, houdt in dat bij veel screenshots van Pixel-telefoons waarbij delen zijn weggeknipt of geblurd de originele afbeelding deels of helemaal te reconstrueren is. De onderzoekers hebben een tool online gezet, waarmee dat te testen is.

Google had de bug als op 'hoog' ingeschaald, omdat mogelijk hierdoor privé-gegevens van gebruikers uitlekken. Omdat sommige webdiensten zelf compressie toepassen op afbeeldingen, zijn toegestuurde screenshots in veel gevallen niet te reconstrueren. Onder meer Twitter comprimeert afbeeldingen zelf, maar Discord deed dat lang niet.

Google heeft de bug gefikst in de maart-update voor veel van zijn Pixel-telefoons. O De bug zit sinds Android 10 in het systeem en komt door een fout die al een paar jaar bekend was. Het is onbekend of er misbruik is gemaakt van het lek.