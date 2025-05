'Exclusieve camerafuncties Pixel 8 Pro werken ook op Pixel 6 en 7'

De manuele camerafuncties die enkel op de Google Pixel 8 Pro werken, zijn ook op Pixel 6- en Pixel 7-smartphones te gebruiken. Naar verluidt kan elke Pixel-smartphone met een Tensor-soc met de exclusieve manuele camerafuncties overweg.

Manuele focus in de Google Camera-app -

Bron: Kamila Wojciechowska

Volgens ontwikkelaar Mishaal Rahman en X-gebruiker Kamila Wojciechowska moet de Google Camera-apk danig gewijzigd worden voordat de manuele functies ook op oudere Pixel-smartphones te gebruiken zijn. Zodra dat gelukt is, is het volgens hen echter wel degelijk mogelijk om deze functies op oudere smartphones te draaien, en dus niet enkel op de Pixel 8 Pro. Volgens Wojciechowska heeft Google er voor gekozen om de software op artificiële wijze exclusief te maken.

Google heeft begin oktober de Google Pixel 8 en Pixel 8 Pro geïntroduceerd. De telefoons komen met tal van nieuwe functies, waaronder een nachtmodus in video, een functie om achtergrondgeluiden in video’s weg te filteren en vernieuwde camera's. De Pixel 8 en 8 Pro draaien op een Tensor G3-soc. Tweakers schreef een preview over de nieuwe smartphones.