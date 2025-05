Amerikaanse webwinkel noemt komst Google Nest Wifi Pro-router met Wi-Fi 6E

Een Amerikaanse webwinkel heeft informatie over een nieuwe Nest Wifi Pro-router van Google online gezet. De router moet Wi-Fi 6E ondersteunen. Eerder verschenen al verwijzingen naar de Nest Wifi Pro bij de FCC. Mogelijk kondigt Google het apparaat in oktober aan.

De Amerikaanse webwinkel B&H Photo zette onlangs pagina's online voor een 'Google Nest Wifi Pro 6E Router', merkte 9to5Google op. Volgens de productpagina krijgt de Nest Wifi Pro ondersteuning voor Wi-Fi 6E, waarmee de router ondersteuning biedt voor de 6GHz-band. Er wordt daarnaast niets gemeld over Point-units. Google levert dergelijke Points, die functioneren als wifiversterker met ingebouwde smartspeaker, optioneel bij de huidige Nest Wifi. Verdere specificaties van de router worden niet gedeeld. De webwinkel publiceert ook geen foto's van het apparaat, maar op de pagina wordt wel vermeld dat de router 'binnenkort' moet uitkomen.

De nieuwe router kost bij B&H 199 dollar, maar het is niet bekend of die prijs een placeholder is. De originele Nest Wifi uit 2019 kostte 169 dollar bij de release. Een pakket met twee Nest Wifi Pro-apparaten voor een meshset-up kost bij B&H verder 300 dollar en een set met drie kost 400 dollar. De router komt daarnaast beschikbaar in verschillende kleuren, zoals wit, lichtblauw, beige en geel.

De Nest Wifi Pro dook eerder al op bij de Amerikaanse FCC. Die keuringsdienst noemde geen productnaam, maar publiceerde wel documenten over een nieuwe Nest Wifi-router met Wi-Fi 6 en mogelijk ook Wi-Fi 6E. De komst hiervan lijkt bevestigd te worden door de vermeldingen bij B&H Photo, maar Google heeft nog geen informatie over de router gedeeld.

Het is niet bekend wanneer de Nest Wifi Pro wordt aangekondigd. Google houdt op 6 oktober wel een evenement, waarin het de Pixel 7-serie en Pixel Watch officieel aankondigt. Het bedrijf zei eerder al dat het tijdens de presentatie ook met nieuwe Nest-hardware komt.