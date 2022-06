'Google Nest Wifi met Wi-Fi 6 komt eraan'

Google werkt naar verluidt aan een nieuwe versie van zijn Nest Wifi-meshrouter, die uitgerust zal zijn met Wi-Fi 6 en mogelijk zelfs Wi-Fi 6E. Ook zal het ontwerp van deze vernieuwde Nest Wifi juist lijken op de Google Wifi. Dat melden bronnen van 9to5Google.

De huidige versies van Googles Wi-Fi-apparatuur gebruiken allemaal nog 802.11ac, oftewel Wi-Fi 5, en de oudere standaarden. Naast het gebruik van Wi-Fi 6 en mogelijk 6E, zouden de routers ook in verschillende kleurstellingen beschikbaar komen. Een potentiële releasedatum is er nog niet en het is onduidelijk of deze ook zal functioneren als slimme speaker, zoals de Nest Wifi doet. Verder speculeert 9to5Google dat het logisch zou zijn als de nieuwe Nest Wifi onthuld wordt tijdens het Pixel 7-evenement van komende herfst.

Mocht Google inderdaad de intentie hebben om zijn routers een upgrade te geven naar nieuwere standaarden op het gebied van Wi-Fi, dan loopt het daarin aardig achter. Het recentste apparaat uit Googles aanbod, de Google Wifi gen 2, kwam medio 2021 uit. De oudste met Wi-Fi 6 uitgeruste router in de PriceWatch stamt uit 2018.

De huidige Google Wifi en Nest Wifi-routers zijn in staat om gebieden van 85 tot 120 vierkante meter te voorzien van Wi-Fi-ontvangst. De Wi-Fi-routers hebben twee gigabitethernetaansluitingen en zijn uitgerust met een ac1200-module. De routers kunnen een maximale snelheid van 1,2Gbit/s halen. Met Wi-Fi 6 wordt dat theoretisch maximaal 9,6Gbit/s.