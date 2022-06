Vier varianten van Nvidia GTX 1630 van Gigabyte duiken op bij keuringsinstantie

Bij keuringsinstantie de Eurasian Economic Commission zijn vier varianten van Gigabytes aankomende GTX 1630-videokaarten gevonden. Deze bescheiden videokaart moet naar verluidt de opvolger worden van de GTX 1050 Ti, hoewel die in bepaalde opzichten wel krachtiger blijft.

Gigabyte lijkt een aantal verschillende combinaties van eigenschappen in petto te hebben voor wat betreft de GTX 1630. Er is sprake van de 'gewone' D6-variant en een OC-variant, met overklok. Videocardz speculeert dat de OC-variant wellicht meer energie zal vereisen dan alleen via de PCI-Express-bus geleverd kan worden en hij dus extra powerconnectors zal vereisen.

Naast een optionele OC-variatie is er de GL en GD-aanduiding. De L verwijst naar low profile en behelst een singleslot-videokaart. De D betekent dat het om een dualslot-videokaart gaat. Tom's Hardware schrijft bovendien dat de codenamen 'erop wijzen dat al deze modellen twee fans zullen hebben', maar legt niet uiteen wat aan de codenamen precies daarop wijst.

In eerdere berichten van Videocardz stond dat de kaart een opvolger van de GTX 1050 Ti moet zijn. Diens geheugen is weliswaar van de langzamere GDDR5-variatie, maar het GDDR6 in de GTX 1630 heeft een smallere geheugenbus tot zijn beschikking. Die is met een maximale bandbreedte van 96GB/s langzamer dan de 112GB/s van de 1050 Ti. Eerder al kwamen uitgebreidere specs van de GTX 1630 als gerucht naar buiten.

Wellicht dat de vergelijking met de 1050 Ti niet de juiste is om te maken. Deze Gigabyte-codenamen indiceren dat er ook singleslot-varianten komen van de GTX 1630 en een dergelijke variant van de 1050 Ti is er niet. Sterker nog, die is er ook niet van de GTX 1050. Daarmee is wellicht een vergelijking met de GT 1030 ook op zijn plaats; die kaart heeft wel singleslot-uitvoeringen. Die kaart heeft minder videogeheugen en het is van de GDDR5-generatie, dus wellicht is hij daarvan een betere vervanger te noemen.

Nvidia heeft de GTX 1630 nog niet officieel aangekondigd. Naar verluidt zou de onthulling wel ophanden zijn, maar dat zou ook al enkele malen vooruitgeschoven zijn.