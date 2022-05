Gerucht: Nvidia werkt aan GeForce GTX 1630-videokaart

Nvidia zou van plan zijn om een GeForce GTX 1630-videokaart uit te brengen. Het nieuwe model zou de GTX 1050 Ti vervangen en moet het opnemen tegen de recente budgetkaarten van AMD, zoals de RX 6500 XT en RX 6400.

Welke specificaties de GTX 1630 krijgt, is nog niet bekend, maar het gaat om een videokaart op basis van een Turing-gpu, meldt VideoCardz. De site claimt dat diverse bronnen bevestigd hebben dat de kaart er komt. Wanneer Nvidia de GTX 1630 uitbrengt, is nog niet bekend.

De GTX 1630 zou de plek van de oude GTX 1050 Ti moeten innemen. Die kaart is nog altijd te koop en staat momenteel in de Pricewatch vanaf zo'n 200 euro. De videokaart krijgt een plek onder de GTX 1650, die momenteel minimaal 210 euro kost. Voor de gpu-schaarste was dat overigens zo'n 150 euro.

Drie jaar geleden bracht Nvidia de GTX 1650 uit. Dat was de laatste videokaart met Turing-gpu. Van die kaart verschenen er in de loop der jaren diverse varianten, met verschillende gpu's. Niet alle uitvoeringen zijn in alle markten te koop. VideoCardz merkt op dat ook de GTX 1630 een model voor een specifieke markt kan zijn. De site denkt dat Nvidia een TU117-gpu zal gebruiken in combinatie met GDDR6-geheugen.

Nvidia heeft al lang geen budgetvideokaart meer uitgebracht. De RTX 3050 is het goedkoopste model in de huidige line-up. Die kaart heeft een adviesprijs van 249 dollar en is in de Pricewatch momenteel leverbaar vanaf 320 euro. AMD heeft met zijn pas geïntroduceerde Radeon RX 6500 XT en RX 6400 goedkopere alternatieven, die leverbaar zijn vanaf zo'n 175 euro.

Het zou voor het eerst zijn dat er een 30-model in de GTX-serie verschijnt. Nvidia bracht in het verleden dergelijke budgetmodellen uit onder de GT-naam, zoals de GT 730 en GT 1030.