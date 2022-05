Bloomberg: Apples topman voor machinelearning gaat bij Google werken

Ian Goodfellow, de topman voor machinelearning bij Apple, gaat voor een onderdeel van Googles AI-afdeling werken. Dat schrijft Bloomberg op basis van bronnen die bij de werving betrokken zouden zijn.

Goodfellow zou aan de slag gaan bij DeepMind, een Brits softwarebedrijf dat in 2014 is overgenomen door Google, zeggen anonieme bronnen tegen Bloomberg. DeepMind specialiseert zich in het ontwikkelen van neurale netwerken. Goodfellow heeft in het verleden bij Google gewerkt als onderzoeker. Daar werkte hij onder meer aan de verwerking van foto's in Google Street View.

De topman werkt bij Apple in de Special Projects-groep en zou eerder deze maand zijn vertrek hebben aangekondigd in een interne mail. Goodfellow zou ontslag hebben genomen vanwege het beleid van Apple dat personeel drie dagen per week moet terugkeren naar kantoor. "Ik geloof sterk dat meer flexibiliteit het beste beleid was geweest voor mijn team", staat in de interne mail waarin hij zijn ontslag aankondigt.

Goodfellow en Apple hebben het vertrek niet bevestigd. DeepMind wilde niet reageren op Bloombergs vragen over de werving. Inmiddels is Apple teruggekomen op zijn nieuwe beleid, wegens toenemende coronabesmettingen, schreef Reuters op dinsdag.