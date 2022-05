Arma Reforger verschijnt in Early Access voor pc en Xbox en kost 30 euro

Bohemia Interactive heeft een vroegtijdige versie van Arma Reforger uitgebracht. Volgens de studio is dat een opstapje naar Arma 4. De game is gemaakt met de nieuwe Enfusion-engine. Het is voor het eerst dat de militaire shooter beschikbaar is op een console.

Ontwikkelaar Bohemia Interactive noemt de game een showcase voor de Enfusion-engine en de toekomstige game Arma 4. Dat spel moet op den duur Arma 3 uit 2013 opvolgen, maar wanneer is onbekend.

Arma Reforger is gebaseerd op de Enfusion-engine, die Bohemia ook zal gebruiken voor Arma 4. Bohemia stelt tools beschikbaar om mods te maken op de pc. Gemaakte mods kunnen ook op de Xbox-versie gespeeld worden. Bohemia zegt de community op deze manier kennis te willen laten maken met de moddingtools en gameplay van de nieuwe engine.

De shooter speelt zich af op het eiland Everon, een gebied van 51 vierkante kilometer. Er zijn drie gamemodi: Conflict, Capture & Hold en Game Master. Eerstgenoemde is een team-versus-teammodus en de laatste omschrijft Bohemia als een realtime scenario-editor.

Bohemia verwacht dat Arma Reforger minimaal een jaar in Early Access zal blijven. In die periode krijgt het spel drie grote updates, die onder andere nieuwe wapens, voertuigen en gadgets zullen toevoegen. Arma Reforger staat op Steam en is beschikbaar via het Xbox Game Preview-programma voor de Xbox Series X en S. De game kost op alle platforms 30 euro.