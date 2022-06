MSI introduceert Titan GT77-laptop met i9-12900 HX en RTX 3080 Ti

MSI heeft drie nieuwe gaminglaptops aan zijn assortiment toegevoegd. De Titan GT 77, de Raider GE en de Vector GP. Elk van deze laptops kan uitgerust worden met een Intel Core i9-12900 HX en bevat slots voor DDR5-geheugen. De Titan GT kreeg een mechanisch toetsenbord mee.

De Titan GT77 kan uitgerust worden met een Intel Core i9-12900 HX, een chip die normaal gezien in desktopsystemen teruggevonden wordt, en dat in combinatie met een Nvidia GeForce RTX 3080 Ti ofwel een RTX 3070 Ti voor laptops. De gaminglaptop krijgt vier DDR5-geheugenslots waar maximum 128GB aan werkgeheugen in geprikt kan worden. Het toestel bevat drie NVMe M.2 PCIe Gen4 x 4 SSD-slots en een enkel NVMe M.2 PCIe Gen5 x4-slot. De computer ondersteunt maximum 32TB aan opslagruimte. Het geheel wordt gekoeld door vier fans en zeven heatpipes. De Ttian GT77 krijgt een accu van 99Wh mee. Die kan worden opgeladen met een lader van 330W. Over de accuduur werd niets bekendgemaakt.

De Titan GT77 heeft een scherm van 17,3” met een verversingssnelheid van 120Hz en een resolutie van 3840 x 2160 pixels wat het een UHD-paneel maakt. Het scherm ondersteunt het volledige DCI-P3-kleurenspectrum. De laptop wordt geleverd met een mechanisch toetsenbord met Cherry MX Ultra Low Switches. Elke toets is voorzien van eigen RBG-verlichting die via meegeleverde software gewijzigd kan worden. Aan de achterkant van de laptop werd een lichtbar geïnstalleerd die eveneens aan te passen is via software. Het geheel weegt 3,3 kilogram en meet 397 x 330 x 23 mm.

De Raider GE krijgt afhankelijk van het model ofwel een 17,3”-scherm mee, ofwel een 15,6”-paneel. Er kan gekozen worden voor een 17,3”-UHD-scherm met een resolutie van 3840 x 2160 en een verversingssnelheid van 120Hz bij de Raider GE 77 HX. Bij de Raider GE67 HX wordt dat een 15,6”-oledscherm met een QHD-resolutie met een verversingssnelheid van 240Hz. Dat oledpaneel heeft volgens MSI een responstijd van 0,2ms. Alle panelen ondersteunen het DCI-P3-kleurenspectrum voor de volle honderd procent. De Raider-laptops krijgen ook RGB-verlichting mee. Elke toets op het toetsenbord is voorzien van eigen RBG-verlichting die via meegeleverde software gewijzigd kan worden.

Net als de Titan GT77 kan er bij de nieuwe Raiden-laptops ook gekozen worden voor de Intel Core i9-12900 HX. Dit kan in combinatie met een Nvidia RTX 3080 Ti voor laptops. In beide gaminglaptops zijn twee DDR5-geheugenslots aanwezig waar maximum 64GB aan werkgeheugen in geïnstalleerd kan worden. De toestellen worden geleverd met een accu van 99Wh en een lader van 330W. De Raider GE77 HX meet 397 x 284 op 259 mm en weegt 2,9kg. De Raider GE67 meet 358 x 267 x 234 mm en weegt 2,38kg.

MSI introduceert ook nieuwe Vector-gaminglaptops. De Vector GP76 HX en Vector GP66 HX. Deze toestellen kunnen ook geleverd worden met de Intel Core i9-12900 HX en Nvidia RTX 3080 Ti voor laptops. Beide toestellen krijgen twee slots voor DDR5-geheugen mee en ondersteunen maximum 64GB aan geheugen. De Vector GP76 komt met een 17,3-scherm. Ofwel met een UHD-resolutie van 3840 op 2160 pixels en een verversingssnelheid van 120Hz, ofwel met een QHD-resolutie van 2560 x 1440 pixels en een verversingssnelheid van 240Hz. Alle panelen ondersteunen het volledige DCI-P3-kleurenspectrum.