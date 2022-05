AM5-platform krijgt drie chipsets met verschillen in PCIe 5.0-ondersteuning

Er komen drie chipsets beschikbaar voor de in de herfst van dit jaar verschijnende AM5-moederborden. Naast de B650- en X670-chipsets, die B550 en X570 opvolgen, komt er ook een 'extra high-end' X670E-chipset, met maximale PCI Express 5.0-ondersteuning.

De chipsets voor AM5-moederborden verschillen vooral van elkaar op het vlak van PCI Express 5.0-ondersteuning, zo vertelde de manager van AMD's desktopdivisie, David McAfee, tijdens de Computex-keynote van het bedrijf. Het totale platform kan in totaal 24 PCIe 5.0-lanes leveren, waarbij het waarschijnlijk gaat om zestien lanes voor de videokaart, vier lanes voor een M.2-slot en nog eens vier lanes voor de verbinding met de chipset. De meest luxe X670E-chipset, waarbij de E staat voor 'Extreme', kan daarmee twee slots voor videokaarten en een M.2-slot voor een ssd van PCIe 5.0-bandbreedte voorzien. Bij B650 werkt alleen de ssd op PCIe 5.0-snelheid.

Op dit moment zijn er voor consumenten nog geen videokaarten of ssd's te koop die PCI Express 5.0 ondersteunen. Het is nog niet duidelijk of de videokaarten van de volgende generatie daar gebruik van zullen maken, maar aan het gebrek aan PCIe 5.0-ssd's wil AMD in elk geval een einde maken door een samenwerking met controllerontwerper Phison en geheugenfabrikant Micron. Tal van merken zouden rond de release van de Ryzen 7000-cpu's in de herfst een ssd op basis van hardware van die partijen uitbrengen, met een meer dan zestig procent hogere sequentiële leessnelheid dan bestaande PCIe 4.0-ssd's.

Socket AM5 markeert voor AMD de overstap van pinnetjes op de processor ( pga ) naar pinnetjes in de socket ( lga ), zoals Intel al jaren gebruikt. De AM5-socket telt 1718 pinnen, waarmee de stroomtoevoer en signaalintegriteit op een hoger niveau komen dan met AM4 mogelijk was. De socket kan cpu's met een tdp van 170W aan. Dankzij de wat typisch uitziende heatspreaders van de Ryzen 7000-cpu's, blijft de compatibiliteit met cpu-koelers voor AM4 behouden.

Alle socket AM5-moederborden krijgen DDR5-slots; de geheugencontroller in de Ryzen 7000-processors is niet backwards compatible met DDR4. Ook krijgen de moederborden maximaal vier aansluitingen voor monitoren, want de nieuwe cpu's zijn allemaal voorzien van een RDNA 2-igpu. Zowel HDMI 2.1 als DisplayPort 2 behoort tot de mogelijkheden. Verder kunnen fabrikanten hun moederborden uitrusten met Wi-Fi 6E via een controller waarvoor AMD heeft samengewerkt met MediaTek.

In tegenstelling tot de Ryzen 6000-laptopprocessors zullen de Ryzen 7000-desktopmodellen geen USB4 ondersteunen. Er komen maximaal veertien USB-poorten uit het platform, waarvan een beperkt aantal 20Gbit/s haalt. De USB4-poorten van AMD's laptopprocessors halen 40Gbit/s.

Net als de Ryzen 7000-processors komen ook de AM5-moederborden op basis van de B650-, X670- en X670E-chipsets in de herfst op de markt. AMD toonde alvast de X670E-topmodellen van ASRock, ASUS, Biostar, Gigabyte en MSI. Prijzen zijn nog niet bekendgemaakt.