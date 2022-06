Nvidia GTX 1630-budgetvideokaart is veel langzamer dan AMD Radeon RX 6400

Nvidia heeft zijn GTX 1630-gpu officieel onthuld. De videokaart krijgt een op 12nm gemaakte Turing-gpu met 512 CUDA-cores, 4GB GDDR6-geheugen en een 64bit-geheugenbus. Uit reviews blijkt dat de kaart veel langzamer is dan de Radeon RX 6400.

In grote lijnen is de opbouw van de GTX 1630 gelijk aan die van de GTX 1650, maar het nieuwe budgetmodel heeft een stuk minder CUDA-cores. Het GDDR6-geheugen heeft een capaciteit van 4GB en een snelheid van 12Gbit/s, net als de snelste uitvoeringen van de GTX 1650. Nvidia gebruikt echter een geheugenbus van 64bit in plaats van 128bit, waardoor de geheugenbandbreedte gehalveerd is. Door die keuze heeft de GTX 1630 zelfs minder geheugenbandbreedte dan de GTX 1050 Ti uit 2016.

GTX 1630-prestaties volgens TechPowerUp

Nvidia noemt geen adviesprijs en fabrikanten die GTX 1630-kaarten hebben aangekondigd, doen dat evenmin. TechPowerUp heeft een review van de Gainward GTX 1630 Ghost gepubliceerd en de site zegt 'gehoord te hebben' dat de prijs rond 150 dollar uitkomt. Colorful presenteert een model voor 169 dollar. Op het moment van schrijven staan er GTX 1650-kaarten in de Pricewatch vanaf zo'n 200 euro. De oudere GTX 1050 Ti wordt ook nog aangeboden, voor prijzen vanaf zo'n 180 euro.

Uit de review van TechPowerUp blijkt dat de GTX 1630 flink onderdoet voor de Radeon RX 6400 en RX 6500 XT. Dat zijn de recente budgetkaarten van AMD die via de Pricewatch leverbaar zijn voor respectievelijk 189 en 205 euro. De RX 6500 XT is in een 1080p-resolutie gemiddeld twee keer zo snel als de GTX 1630; de RX 6400 is 57 procent sneller. Nvidia's eigen GTX 1650 is 61 procent sneller dan de nieuwe GTX 1630-budgetvariant.

De prestaties van de GTX 1630 zijn onvoldoende om veeleisende, moderne games in 1080p-resolutie vloeiend te spelen. In de review van TechPowerUp haalt de kaart bijvoorbeeld 23fps in Elden Ring, 16fps in Forza Horizon 5 en 36fps in F1 2021. Wel is de GTX 1630 ongeveer drie keer zo snel als de GT 1030 2GB-budgetvideokaart, die momenteel vanaf 100 euro te koop is.

Onder andere Inno3D, Palit en EVGA hebben GTX 1630-videokaarten aangekondigd.

EVGA GTX 1630